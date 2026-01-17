K mání je dodnes skoro nejeté, zapomenuté první silniční auto s revolučními brzdami z Formule 1, vzniklo jich pouhých 55
K mání je dodnes skoro nejeté, zapomenuté první silniční auto s revolučními brzdami z Formule 1, vzniklo jich pouhých 55
včera | Petr Miler
Jen hrstka fajnšmekrů si vzpomene, že tohle auto vzniklo, jak brzy se to stalo a jakou revoluci znamenalo. Ti, kteří vědí, si pro jedno dodnes zánovní mohou zajet do Bovendenu, přibalit si ale musí menší kufřík s eurovými bankovkami.
Každý příběh má svůj začátek a konec. Ten jménem „karbon-keramické brzdy v silničních autech” dnes už píší i relativně dostupné modely jako Audi RS3 nebo BMW M2. A byť jde pořád o výjimečnou techniku za stovky tisíc korun, nedostupná není. Před dvěma a půl dekádami bylo všechno jinak - tehdy jste se museli i v supersportech Ferrari, Lamborghini nebo Porsche spokojit s „ubohými” ocelovými brzdami, jedno silniční auto si ale s karbon-keramikou koupit šlo.
Vzpomínali jsme na něj před pár léty, kdy od jeho zrodu uplynulo 20 let. Příběh této vskutku výjimečné brzdné techniky, která krotí i dynamiku velmi rychlých aut s naprostou samozřejmostí, tichostí a skoro neúnavností, začal psát Mercedes. Obecně vzato to nepřekvapí, protože třícípá hvězda začala psát příběhy skoro všech dnes rozšířených vymožeností, nakonec i auta jako takového. A byť dnes stejná automobilka řeší docela jiné problémy, vzpomínky na její slavnější éry hned tak nezmizí.
Přesto by člověk nečekal, že takové brzdy poprvé najde v relativně slabém a velkém modelu CL 55 AMG bez přeplňování (360 koní), který platil spíše za luxusní grand tourer. Jen kvůli tomu vznikl v tzv. F1 Limited Edition, která dostala několik vizuálních specifik a právě ony revoluční brzdy, které byly tehdy vlastní skutečně hlavně monopostům Formule 1. Jak můžete vidět na fotkách níže, obešlo se to bez velkých vizuálních fanfár - zatímco dnes volba karbon-keramiky znamená dostat obrovské děrované „talíře” s ještě většími třmeny často záměrně vyvedené ve zlaté (BMW, Mercedes, byť dnes už ne nutně) či žluté barvě (Porsche, jiná provedení jsou na přání), u CL 55 AMG F1 Limited Edition prostě jsou.
Kotouče vypadají spíš jako zrezlé, třmeny mají černé a jejich karbon-keramické podstaty si všimne jen znalec, který možná zaznamená i logo Formule 1 na blatníku. Což je samo o sobě docela pikantní, protože Mercedes se tehdy v ef-jedničkách nijak zvlášť neangažoval (jen jako výrobce motorů) a časy slávy McLarenu s jeho pohonnými jednotkami skončily. Ale to jen tak na okraj.
Čeho si naopak všimne snad každý, je, že auto na přiložených záběrech je jako nové. Vlastně ne jako, je nové a nejde o dobové fotky. Jeho první majitel si jej koupil v roce 2001 za tučných 330 000 marek (!), tehdy skoro 6 milionů Kč a on ani nikdo další si ho moc neužil. Dnes tak na tachometru jen 28 963 km, tedy za 25 let prakticky nic, jde o něco přes 1 000 km ročně.
Jeho faktická hodnota je omezená, na ježdění si asi můžete koupit jakékoli jiné CL 55 AMG z té doby a o mnoho jiné pocity nezažijete. Jeho historická cena je ale nezměrná - první auto s dodnes nejlepší brzdnou technikou vzniklo jen jedno a jako takto zachovalý vůz představuje pozoruhodný stroj času. Vyrobeno jich bylo navíc jen 55, tohle je 26. kus z celé série. Stojí 94 900 Eur, tedy asi 2,3 milionu Kč, což je na 25 let staré-nové SL tučná cena, oproti původně zaplacené sumě je to docela pakatel.
Podívejte se na tento vůz sami, kdybyste si o něm chtěli přečíst víc, naše vzpomínka na něj je vám stále k dispozici.
Malou revoluci znamenal příchod karbon-keramických brzd do sériových silničních aut, o který se v roce 2000 postaral Mercedes CL 55 AMG F1 Limited Edition. Jedno z pouhých 55 vyrobených aut je dnes k mání nejeté jako dokonalý stroj času posouvající letopočet o 25 let zpět. Foto: Gassmann Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: Gassmann Cars@Autoscout24.de
