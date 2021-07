K mání je dodnes nová Škoda Felicia, 22 let stála téměř neustále jen v garáži před 4 hodinami | Petr Miler

Tohle auto může na leckoho působit jako součást moderní historie Škody, i od konce jeho éry ale uplynuly už dvě dekády. Pokud se skoro přesně o ně chcete vrátit do minulosti, toto je nejlepší příležitost za hodně dlouho.

Když v roce 1994 nahradil model Felicia stárnoucí Favorit, spousta dílů byla nových. Kvůli podobnému krabicoidnímu vzhledu ale novějšímu modelu spousta lidí říká „ocucaný Favorit” a nejsou zase tak daleko od pravdy, jak by se mohlo zdát. Felicia je v podstatě hodně velkým faceliftem Favoritu, to ale neznamená, že by to bylo špatné auto.

Tento vůz má dodnes své příznivce, kteří by mohli zatoužit vrátit se do časů, kdy jej pořád ještě bylo možné jako nové. Za normálních okolností je to iluze, Felicie se jako nová už 20 let nevyrábí. Nyní je ale v prodeji objevil vůz, který je dodnes prakticky nový.

Navzdory poučkám o tom, čemu člověk nemá věřit při koupit ojetého vozu, máme nejspíše co do činění s autem, které vlastnil starý pán a jen s ním občas jel pět kilometrů do kostela a po zpáteční cestě se stavil na nákup. A když sněžilo, jezdil autobusem. Jinak si stěží vysvětlit, že bílá Felicie s maďarskou registrací za 22 let života „nakroutila” pouhých 10 100 km. Nechybí nám tam žádné číslo, auto skutečně jezdilo jen okolo 500 km ročně.

Podle jeho nabídky byl vůz celou dobu v rukou jednoho majitele, který ho parkoval v garáži a pečlivě se o něj staral. Prý mělo dokonce absolvovat všechny servisní prohlídky, tedy ty časové, pochopitelně. Od pohledu je v mimořádně dobrém stavu, není vůbec poznat, že se nedíváme na nový vůz - rozeznat tohle auto od vozu z katalogových snímků z konce 90. let je prakticky nemožné.

Zajímavý je tento stroj i tím, že jde o akční verzi Friend ze samého konce výroby, k níž Škoda má v archivu alespoň dvojici dobových prezentačních fotek níže, to nebývá úplně obvyklé. Pod kapotou je jinak typická třináctistovka, která nabídne 54 koní a jak tohle auto jezdí, ví snad většina českých řidičů. Také je obecně známo, že tato auta zvládne opravit kde kdo za pár korun, vzhledem k jeho stavu ale předpokládáme, že bude další život trávit život v nějaké sbírce.

Samozřejmě, stavu odpovídá cena. Podle všeho maďarský majitel žijící ve Vídni chce za tento návrat do konce 90. let 4 999 euro, tedy bezmála 130 tisíc korun, což není málo na Felicii. Na skoro nové malé auto to ale je dobrá cena, stejně jako za sběratelský kousek, kterým Felicia bude už jen více.

Škodu Felicia Friend z konce 90. let můžeme dokonce vidět na prvních dvoh oficiálních fotkách automobilky, které má dodnes v archivu. Samotný prodávaný vůz můžete spatřit na zdrojovém odkazu. Ilustrační foto: Škoda Auto

