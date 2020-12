K mání je dodnes nejetá, vývozní Škoda Favorit. Může vám vydělat slušné peníze před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Kdysi nejběžnější auto českých silnic se dnes vídá v provozu stále méně a narazit na pěkný kus v bazaru je ještě obtížnější. Tento je prakticky dokonalý, navíc z prvních let výroby, jednou může stát násobně víc.

Nedávno uběhlo už 33 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala model Favorit. Tím byla jeho historie formálně otevřena a i když trvalo ještě asi rok, než se tento vůz začal pořádně vyrábět, cestu za úspěchem mu to nezkřížilo. S trochou nadsázky lze říci, že motorizoval porevoluční Československo a pak i Českou republiku. A z dnešního pohledu je možná ještě významnější tím, že pomáhal vrátit naši zemi na automobilovou mapu světa.

Byl to právě Favorit a jeho relativně moderní konstrukce, která vzbudila zájem Volkswagenu o českou automobilku. Nebýt převzetí firmy, stěží by se z fabriky v Mladé Boleslavi stalo něco víc než montovna zahraničních aut. A takových tu dnes máme dost i bez ní. Že tohle není jen český výmysl, dosvědčuje i letošní volba britského Autocaru, který vnímá Favorit úplně stejně a označil jej za vůbec nejdůležitější vůz v historii značky.

Právě do dob, kdy si Favorit teprve dělal jméno ve světě, se dnes vrátíme díky jedné bazarové nabídce. Psal se rok 1990, Československo si teprve zvykalo na nově nabytou svobodu a o převzetí Škody Volkswagenem tou dobou věděli možná pánové Hahn s Piëchem. Favorit byl skutečně na začátku své cesty a vypadal podle toho. Bez pozdějších „548 vylepšení”, kterým pomohli právě Němci, vypadal jak zvenčí, tak zejména vevnitř opravdu nuzně a jeho tehdejší, primitivní hnědý interiér skoro bez jakékoli výbavy nelze označit za hezký snad ani po pár sklenkách něčeho ostřejšího.

Časy se ale mění a co nám bylo na začátku 90. let spíše trnem v oku, to je dnes pozoruhodným návratem do minulosti. Zejména tyto Favority z počátku výroby v naprosté většině dávno neexistují a pokud přece jen, jsou na odpis zralé. Auto, které vidíte na fotkách níže, je jiné. V listopadu 1990 si jej jistě s pýchou koupil zákazník z Německa a pak s ním 30 let sotvakdy nevyjel.

Za celou tu dobu tak vůz najel pouhých 17 600 km a naprostou většinu času strávil v garáži. Přesto byl pravidelně servisován a prodávající firma říká, že auto v je dokonalém technickém i vizuálním stavu. A z fotek v inzerátu na zdrojovém odkazu nemáme možnost říci, že by přeháněla, najít na tomto autě kosmetickou vadu je skoro nemožné. I ona plochá hnědá sedadla vypadají jako nová a v chodu jsou dokonce i proslulé analogové hodiny na místě otáčkoměru.

Řeči o sběratelském kousku též nevypadají přehnaně, takové Favority už se v prodeji nevidí. A zajímavý je tento exemplář tím spíše, že je vyveden v ne zcela obvyklé, žluté barvě. Pokud byste o něj měli zájem, je k mání pořád v Německu, ve městě Beucha za 7 900 Eur, tedy asi 206 tisíc Kč.

Zní to jako nesmyslná suma za třicetileté „fávo”, ale opak je nejspíš pravdou. I z tohoto vozu se stává předmět zájmu těch, kteří skladují desítky aut v klimatizovaných garážích a pokud jej skladovat plánujete, za 10, možná 20 let to bude nejspíše velmi ceněná rarita s několikanásobně vyšší hodnotou. Pochopitelně, křišťálovou kouli nemá nikdo z nás, nedokážeme si ale představit, že by se na dosud obvyklém vývoji něco podstatného změnilo.

Favorit z počátku výroby v dokonalém stavu se vidí leda v archivu škodovky, jako v případě vyobrazeného vozu. Teď je ale jeden velmi podobný na prodej. Ilustrační foto: Škoda Auto

