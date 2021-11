K mání je dodnes sotva jeté auto, které psalo dějiny Škody, původní Superb v zánovním stavu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lahn Dill Automobile, publikováno se souhlasem

Vidíte ten prostor na sedadlech vzadu? Právě tím tohle auto skutečně zabodovalo a přes nevalné začátky vydláždilo cestu dalšímu úspěšnému modelu Škody. Ve stavu 1A se dnes už bazarech nevídá, toto je výjimka.

Uběhlo jen pár týdnů od chvíle, kdy jsme vzpomínali na úplné začátky novodobé Škody Superb. Ta se poprvé představila světu přesně před 20 léty jako ambiciózní dítě dnes již zesnulého Wilfrieda Bockelmanna a její šance na úspěch svého času každý hodnotil jako mizivé. Však co by Škoda mohla dokázat v segmentu už relativně drahých aut ovládaném modely jako VW Passat, Ford Mondeo, Opel Vectra či Renault Laguna? Po dvou dekádách už si snadno odpovíte sami.

Passat této třídě stále vládne, Mondeo ale umírá, Vectra už umřela a Laguna jakbysmet. Superb naopak uzmul jejich pozice a čeká na svou už čtvrtou generaci. Dnes se ale nebudeme znovu dívat do budoucnosti, ale podíváme se ještě jednou na auto, kterým to všechno začalo. Nikoli teoreticky, ale ryze prakticky.

První generace Superbu je dnes už docela dávná historie, vozu se navíc zdaleka neprodalo tolik exemplářů jako jeho nástupců. Když si k tomu přičteme fakt, že sedan střední třídy logicky sloužil hlavně jako reprezentativní auto na delší přesuny, nelze se divit tomu, že v bazarech dnes skoro nelze narazit na opravdu zachovalé kusy. Auto, které máme před sebou, je ale výjimkou.

Jde o původní Superb z roku 2007, tedy vůz ze samotného konce produkce, s motorem 1,8 turbo pod kapotou. Vyroben byl ve zvláštní edici Exclusive, která se v tomto případě pojí s u Superbu docela neobvyklou modrou barvou. Přidejte si trochu chromu, hezká kola a řekněme použitelnou výbavu s věcmi jako jsou klimatizace, vyhřívaná sedadla, tempomat či xenony a máte před sebou stále velmi atraktivní, pohodlné cestovní auto. Jeho hlavní kouzlo je ale jinde.

Za celých 14 let v rukou jediného majitele najelo pouhých 38 591 km, což je na Superb skoro nic. Celou tu dobu navíc mělo pravidelnou péči oficiálního servisu, poslední v 36 731 km. Je to tedy auto ani ne sběratelské, jako spíše mimořádně zachovalé a připravené na další - či možná první pořádné - využití. V tomto kontextu cena 9 950 euro požadovaná prodejcem z německého Herbornu nevypadá přehnaně, na české koruny je to 255 tisíc. Za zánovní Superb, který psal novodobou historii Škody a dovolil značce odrazit definitivně se odrazit ode dna? To prostě nezní špatně.

Takto pěkný Superb I uŽ se v prodeji nevidí, tento může být váš za 255 tisíc Kč. Foto: Lahn Dill Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

