K mání je dodnes zcela nejetá Mazda z časů sametové revoluce, dokonalý stroj času nikdo ani pořádně nevybalil

Petr MilerPokud jste tyhle časy zažili, budete si nejspíš pamatovat, co to bylo začít vídat úplně nová „západní” auta té doby. A pokud ne, tohle je slušná šance zažít to znovu, jako by se to dělo právě teď.
před 8 hodinami | Petr Miler
Pokud jste tyhle časy zažili, budete si nejspíš pamatovat, co to bylo začít vídat úplně nová „západní” auta té doby. A pokud ne, tohle je slušná šance zažít to znovu, jako by se to dělo právě teď.
Příští týden oslavíme už 36. výročí tzv. sametové revoluce, která pomohla vrátit Československo a později Českou republiku na mapu svobodného světa. Jak moc svobodným zůstává po více jak třech dekádách zrovna v této době, je otázkou, to ale nechme na jinou debatu - minimálně u nás je rozhodně pořád daleko lépe než před třemi a půl dekádami.
Lépe je také automobilově, neboť koupit si můžeme téměř cokoli, co je schopna unést naše peněženka. V roce 1989 to tak zdaleka nebylo, jen pár vyvolených si mohlo nechat dovézt aspoň průměrná auta ze „západu” přes Tuzex, ostatní si museli vystačit s tím, co nám dal východní blok. A toho nebylo mnoho, vedle tehdejších škodovek obvykle nešlo o nic, po čem by bylo možné skutečně toužit.
Co to je touha po autě docela jiného kalibru, nám ukázaly až první týdny a měsíce roku 1990, kdy se dalo dostat „ven” a též do tehdejšího Československa západní turisté - i první auta západní provenience - proudit ve větším počtu. Velkou modlou přelomu 80. a 90. let byla japonská auta, tehdy to byly časy jejich velké slávy. Značky ze země vycházejícího slunce - od Hondy přes Subaru až po Toyotu - tou dobou dostaly na trh řadu dnes nezřídka ikonických modelů se sportovním šmrncem, které byly rychlé, řidičsky podmanivé, a přitom dostupné.
Také Mazda tou dobou dělala takové stroje, třeba model 323 GT-R. Auto na fotkách ale GT-R vážně není. O tři-dva-trojku se jedná, to ano, ale jinak jde o velmi skromné třídvéřové provedení LX s motorem 1,6i, kterých se prodala hromada. Proč o něm tedy píšeme? Protože jej někdo 18. ledna 1990 proclil ve Švýcarsku jako čerstvě dovezený vůz a pak... A pak už s ním neudělal nic, nikdy nic.
Dodnes tedy u dealera stojí jako úplně nový, nikdy nejetý vůz s 35 léty na krku, ale pouze 74 km na tachometru. Tyto kilometry vůz ujel jen kvůli nutnosti jej aspoň občas servisovat a v roce 2014 bylo legálně nutné jej přihlásit, jinak jde prostě o nový vůz. A to do posledního puntíku.
Můžeme o tom napsat knihu, ale víc než nekonečné množství slov řeknou fotografie. Vypadají jako z roku 1990, ale jsou aktuální - auto je nejen netknuté, je místy i nevybalené, nezrezlé, nezašpiněné, není mu opravdu lautr nic. Je to stroj času přímo do chvil, kdy jsme i na takové vozy toužebně koukali jako vrány, protože nám byly dekády upírány.
Pokud jste si nic takového - stejně jako asi 99,99 % Čechů - nemohli tou dobou nic podobného dovolit, můžete po této nové Mazdě 323 z roku 1990 sáhnout dnes. Levná ale není ani v této době - stále švýcarský prodejce za ni chce 19 900 franků, tedy asi 524 tisíc Kč. A budete se muset potýkat s českým clem. Bude to tedy poměrně drahý špás, ale pokud zrovna tohle auto musíte mít, lepší příležitost stěží dostanete...
Nešálí vás zrak, tohle je úplně nová, i když 35 let stará Mazda 323 LX 1,6i. Něco takového se v roce 2025 už opravdu nevídá... Foto: Adank Auto l Moto l Zentrum Graubünden, publikováno se souhlasem
Zdroj: Adank Auto l Moto l Zentrum Graubünden@Autoscout24.ch
