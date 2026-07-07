K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu

Ve své době to bylo vlastně tuctové auto, třebaže své obdivovatele pochopitelně mělo. Ovšem až nyní, po dvou dekádách, pořádně oceníte jeho výjimečnost díky skutečně skoro dokonalému stavu tohoto exempláře ze samého sklonku výroby. Vypadá tak, jako by nedávno sjel z výrobní linky.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu

včera | Petr Miler

K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu

/

Foto: Hu Bert, publikováno se souhlasem

Ve své době to bylo vlastně tuctové auto, třebaže své obdivovatele pochopitelně mělo. Ovšem až nyní, po dvou dekádách, pořádně oceníte jeho výjimečnost díky skutečně skoro dokonalému stavu tohoto exempláře ze samého sklonku výroby. Vypadá tak, jako by nedávno sjel z výrobní linky.

Někteří se tomu jistě budou zdráhat věřit, příští měsíc ale uplyne už 30 let od chvíle, kdy začala výroba Volkswagenu Passat páté generace častěji zvaná B5. Tento vůz si vydobyl nás - a nejen u nás - pověst velmi kvalitního, odolného vozu, se kterým můžete najet statisíce kilometrů bez větších komplikací. A patrně o něm mnozí takto nesmýšlí náhodou - i mezi statisticky nezničitelnými auty posledních dekád se pravidelně umísťoval mezi nejlepšími.

Stále tak existuje spousta lidí, kteří na něj nedají dopustit, koupili si postupně už několik exemplářů a nechtějí přepřáhnout byť jen na novější B6. Tento vůz už se ale 21 let nevyrábí ani ve své novější iteraci B5.5 a narazit na trhu ojetin na zachovalý kousek je složité, zvlášť při typickém využití Passatů obecně. Však jsme vám kdysi ukazovali, kolik může takový Passat najet za pouhé čtyři roky. V celé Evropě tak dnes nenajdete skoro žádný málo jetý Passat B5, který by bylo možné koupit a kterému byste jeho malou kilometráž mohli věřit. Skoro žádný, až na jeden.

Soukromý prodejce z Polska nyní nabízí jeden Passat B5.5, který je skutečně jako nový. Jeho příběh zní až podezřele, ale až si prohlédnete přiložené fotografie, uvěříte mu. Vůz je po majiteli, důchodci, který si jej koupil v roce 2005 jako nový, až dosud jej ale neprodal a velmi pečlivě jej garážoval i servisoval. A mezi servisními prohlídkami s ním opravdu mnoho nejezdil - za celých 21 let jeho existence na jeho tachometru přibylo jen 35 tisíc kilometrů. A popravdě řečeno nevypadá snad ani na ty.

Nabídky takových vozů bývají podezřelé, jenže tady vážně není nad čím váhat. Podívejte se na lak, světla, interiér, motor... Toto je opravdu nejeté auto a pro příznivce bé-pětky skoro svatý grál. Do této image navíc zapadá i motorový prostor, neboť obliba B5 bývá spojena hlavně s motorem 1,9 TDI PD, kterým tento stroj disponuje. Je dokonce nejpopulárnější 130koňová verze, ke všemu ve spojení s pro tradicionalisty preferovanou manuální převodovkou. Akční provedení Distinction z konce výroby také neurazí, jsou tu všechny nejdůležitější věci včetně vyhřívaných sedadel, ty se u efektivního TDI PD budou hodit.

Je to tak skutečně zajímavá nabídka - auto je to sice 21 let staré, ale nikoli 21 let stojící, pravidelně lehce ježděné. Velmi pravděpodobně s ním tedy můžete urazit statisíce kilometrů bez větších potíží s veškerým jeho prostorem a komfortem. V nabídce je za cenu 16 400 Eur, tedy asi 395 tisíc Kč. Není to zrovna málo ba bé-pětku, ale je to pořád prakticky nové auto, navíc, modla svého druhu ve stavu, v jakém se dávno nevídá. Berte, nebo nechte být...


K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 1 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 01K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 2 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 02K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 3 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 03K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 4 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 04K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 5 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 05K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 6 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 06K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 7 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 07K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 8 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 08K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 9 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 09K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 10 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 10K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 11 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 11K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 12 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 12K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 13 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 13K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 14 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 13aK mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 15 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 14K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 16 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 15K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 17 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 16K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 18 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 17K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 19 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 18K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 20 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 19K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 21 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 20K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 22 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 21K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 23 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 22K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 24 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 23K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 25 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 24K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 26 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 25K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 27 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 26K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 28 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 27K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 29 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 28K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 30 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 29K mání je dokonale zachovalý, dodnes nejetý legendární VW Passat B5 TDI po 1. majiteli. Je to stroj času přímo do zlatých dob Volkswagenu - 31 - VW Passat B5 B5 5 19 TDI 2005 nejety 2026 prodej 30
Tento Passat B5.5 je opravdu krásný, tak zachovalý exemplář do posledního detailu jsme už nějaký ten pátek neviděli. Foto: Hu Bert, publikováno se souhlasem

Zdroj: Volkswagen Passat 1.9TDI 131PS DISTINCTION 35000KM!@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.