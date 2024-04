K mání je dokonalý stroj času, dodnes nové BMW řady 3 z dob, kdy Jágr ještě válel za Pittsburgh před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oldenzaal Classics, publikováno se souhlasem

A to už je hodně dávno, přesto s onou dokonalostí ani trochu nepřeháníme. Podívejte se na tohle auto v jakémkoli ohledu a nenajdete žádné známky používání. Přesto je připravené okamžitě jezdit.

Ať už k tomuto táboru patříte nebo ne, neměli byste se divit, že moderní auta některým lidem nevyhovují. Jsou plná elektroniky a jejich motory jsou leckdy stavěné ne proto, aby se s nimi řidičům jezdilo co nejlépe, ale proto, aby splnily přísné limity emisí, spotřeby či jinak vyhověly zájmům, které nejsou pro zákazníky podstatné. Zážitek z jízdy tím pochopitelně trpí. A pokud máte rádi, když se o auto můžete v maximální možné míře sami starat, jste s nimi úplně nahraní.

Pokud dnes tedy zatoužíte po kombinaci zadní pohon-atmosféricky plněný motor-manuální převodovka u běžného auta za normální peníze, máte přinejmenším v Evropě smůlu. Jistě i proto stále častěji vidíme případy, kdy se objeví v prodeji starší auto, které nese cenu toho nového, ale také je ve stavu toho nového. Přesně takové tu máme dnes a je to opravdu mimořádný kousek za peníze pořád přijatelné pro obyčejného člověka.

Černý stroj, který vidíte na fotografiích, není jako nový, je fakticky nový. A to navzdory tomu, že poprvé přihlášen do provozu byl v roce 1996, tedy v době, kdy Jaromír Jágr v dresu Pittsburghu teprve začínal betonovat svou pozici jednoho z nejlepších hokejistů světa všech dob. A to už je opravdu slušný kus historie.

Za 28 let svého života totiž najel pouhých 1 582 kilometrů mezi dodáním, garážemi a servisy, nic jiného. Není to 582 tisíc kilometrů, které by pravděpodobně také zvládl a které by se daly od tak starého auta snadno očekávat, prostě lehce přes patnáct set. Jde o BMW 320i generace E36 ve verzi sedan. Není to tedy líbivější kupé, ale šestiválec tu je, zadní pohon též a manuální řazení rovněž. 150koňový dvoulitr (opravdu ještě dvoulitr, pozdější evoluce motoru 20i měla i vyšší objem - kde jsou ty časy) se stará o zrychlení na stovku za 9,8 sekundy a maximální rychlost 221 km/h. Škoda Enyaq RS vám s maximálkou 180 km/h bude v Německu salutovat..

Černá barva karoserie nemá čím nadchnout a kola vypadají tak, jak byste u auta z 90. let čekali. A světle šedý interiér jakbysmet, jakkoli se nám chce dodat, že působí sympaticky i dnes. Stav auta „vznikl” podle prodávajícího tak, že bylo prakticky hned po koupi zavřeno do garáže a pořádně jej z něj vysvobodila právě až dnes prodávající firma, která provedla mj. základní servis včetně výměny benzinového čerpadla apod. Auto je tedy plně provozuschopné, to je důležité.

Tahle výjimečná trojka nestojí vyloženě za rohem, do Nizozemska hned za hranicemi s Německem ale dojedete snadno. Pokud byste měli zájem, prodávající za tento stroj požaduje 27 500 Eur, v přepočtu 698 tisíc korun. Není to málo, není to nic, ale je to cena obyčejné nové Octavie za skutečně nové BMW ve formě, v jaké už ani nemůže vzniknout - časové stáří tu bude pro mnohé ctnost, ne vada. Podívejte se v galerii na jednotlivé detaily, chybu budete hledat marně...

Toto BMW 320i E36 někdo uchovával pro příští generace skoro tři dekády nejeté. A je to na něm vidět, jde o hotový stroj času. Teď může být váš. Foto: Oldenzaal Classics, publikováno se souhlasem

Zdroj: Oldenzaal Classics@Mobile.de

Petr Miler

