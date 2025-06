K mání je dokonalý symbol německé automobilové nestřídmosti 80. a 90. let, bizár v každém směru je dnes vzácností skoro za milion včera | Petr Miler

Byly to zvláštní časy, které do extrému vyhrotily nejen rivalitu značek jako Volkswagen a Opel na poli sportovních modelů, ale i jejich úpravců. Kam to dotáhla dnes už zapomenutá firma Mattig v případě Kadettu GSi, bere dech, v dobrém i zlém.

Dnes jako by automobilkám bylo všechno jedno a nemíní ani uspokojovat poptávku po těchto autech modely, které tak jako tak vyrábí, před pár dekádami ale ještě fungovalo něco jako konkurenční boj. A mezi německými výrobci výkonných aut zuřil ve velmi intenzivní podobě.

Když tedy jedna automobilka udělala něco úspěšného, ta druhá to musela mít též. Rivalita Volkswagenu a Opelu byla v 80. a 90. letech nezměrná, takže VW bodoval se svým Golfem GTI, nemohl Opel neodpovědět něčím podobným. Svou pádnou reakci tehdy spojil až s úspěšným Kadettem, a aby dal každému najevo, čemu se staví do opozice, dal mu velmi podobný přídomek - GSi.

Poprvé přišel na svět v roce 1984 s osmnáctistovkou pod kapotou, jeho technika ale zkraje nebyla moc přesvědčivá. V roce 1986 tak přišla verze s motorem 2,0, ani jejích 115 koní ale dech nebralo, třebaže na svou dobu nebyla vyloženě slabá a základní Golf GTI nenabízel víc. Ta pravá nirvána ale přišla až o další dva roky později.

Tehdy se Opel spojil s britským Cosworthem, který si s existujícím dvoulitrovým motorem řádně pohrál. Dostal jako vůbec první auto s bleskem ve znaku šestnáctiventilovou technikou a dvě vačkové hřídele. Výkon motoru to vystřelilo na 150 koní v 6 000 otáčkách a 196 Nm při 4 800 ot/min a legenda byla na světě. Jen 1 030 kg vážící auto tohle stádečko katapultovalo na stovku na 7,7 sekundy a neustávalo až do chvíle, než na tachometru bylo 220 km/h. V roce 1988 v levném lidovém autě všedních tvarů? Nádhera.

Autu se navíc dostalo řadu dalších technických změn. Zadní náprava si vysloužila dvoupístkové kotoučové brzdy místo bubnových a tlustší stabilizátor. Pro potřeby o malý kousek vyššího chladiče byly upraveny přední příčníky karoserie a pro větší tuhost doznal změn i prostor mezi předními podběhy a spodními konci A-sloupků. Manuální pětikvalt byl také upraven, aby zvládl vyšší výkon. Zvenčí přibyla jen loga 16V na předním nárazníku a zadních dveřích a výfuk, samozřejmě také s katalyzátorem, dostal obdélníkovou koncovku.

Právě zvenčí byl ale Kadett GSi vcelku nevýrazný - upravené nárazníky, spoiler na zádi a odlišná koncovka výfuku nedávaly úplně zdálky najevo, že se k vám blíží něco výjimečného. Tehdy to byl obvyklý postup - a nám se líbil - otevřel ale prostor k realizaci obrovskému množství tuningových firem. Kdo hltal německé automobilové magazíny počátku 90. let, musí je mít v živé paměti, však jen Opely ladily společnosti jako Mantzel, Lexmaul, Irmscher, Steinmetz nebo Mattig. Některé přežily déle, jiné ne až tak, prakticky žádná z nich ale dnes nic velkého neznamená. Mattig byl ovšem svého času tak na koni, že na základě Kadettu postavil to, co vidíte na fotkách okolo.

Stroj si říká prostě Opel Kadett GSi 2,0 16V Mattig, ale jeho pojetí by si zasloužilo extrémnější označení, třeba Kriegsminister. Od Mattigu si vyloužil extrémní rozšíření karoserie a vůbec celkovou úpravu zevnějšku, se kterou vypadá jako 300koňový supersport. Jiné jsou také světlomety, přívody vzduchu, výfuk a samozřejmě i ten enormní spoiler. A podívejte se na kola, tedy hlavně na jejich obutí - vzadu jsou pneumatiky o šíři přesahující 30 cm!

Čekáte tedy něco jako 300 koní pod kapotou, motor vzadu a pohon všech kol? Omyl, tohle auto je technicky téměř sériové, takže je to pořád 150koňová předokolka, ale vypadá tak megalomansky, až se člověku chce smát - nevím, zda i z jisté úcty nebo jen z výsměchu, je tu obojí najednou -, tohle je ale vážně dokonalý symbol nestřídmosti německého automobilového tuningu 80. a 90. let. Však vzpomeňte další takové vozy, třeba Ferrari nebo AMG od firmy Koenig Specials.

Ty jsou dnes velmi ceněné a tento Kadett GSI od Mattigu vlastně také. Vznikl v pouhých 19 kusech, muselo jít o velmi drahý špás, před sebou pak vidíte číslo 15. Je navíc dokonale originální a s 85 tisíci najetými km za 35 let existence je v téměř dokonalém stavu. Nepamatujeme, kdy naposledy byl nějaký v prodeji, vážně ne.

Máte-li zájem, z kešeně musíte vytáhnout 35 000 Eur, tedy 867 tisíc Kč, magický milion není daleko. A prodávající nehodlá smlouvat, tohle je kus evropské automobilové historie toho nejbizarnějšího ražení. Smířit se musíte s tím, že za své peníze dostanete pomalejší auto než originál, neboť úprava vozu přidala 50 kg, aerodynamika musela jít do kopru a superširoké pneumatiky rychlosti také nepřidají. Ale holky budou koukat. A to i uvnitř - podívejte se ten digitální kokpit, i to jsou osmdesátky jako z praku. Vlastně bych takové auto bral, byla by legrace se s ním někde ukázat a svezení s ním také nebude nezajímavé. Jen za požadovanou sumu je to opravdu drahá legrace...

Už zdálky ministr války? Bez nejmenších pochyb. Tohle auto vzniklo jen 19 exemplářích jako symbol velké automobilové nestřídmosti přelomu 80. a 90. let, teď může být vaše za podobně nestřídmou cenu. Foto: Auto Harmen, publikováno se souhlasem

