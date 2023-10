K mání je dům snů automobilového nadšence, na rezidenci zakladatele známého výrobce nádobí osmimístná suma nestačí před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle obydlí spojuje snad všechno, co si jako nároční fandové aut dokážete představit. Nejenže je samo o sobě mimořádné coby bydlení, stojí doslova vedle okruhu, na kterém se desetkrát jela velká cena Formule 1. A to jste neviděli automobilové vychytávky uvnitř.

O zajímavých nemovitostech na prodej už jsme nějaký čas nepsali, v dnešní složité době mají obvykle přednost důležitější témata spojená s auty. Když se ale v nizozemské automobilové komunitě začala šířit informace o prodeji jednoho naprosto mimořádného domu, nemohli jsme ji nechat být. Je to něco, co se zkrátka nevidí a má tu moc uspokojit snad sebenáročnějšího fandu aut, který si potrpí na bydlení na úrovni.

Takže jde o dům stojící v Nizozemsku? Ne tak docela, současná sláva Maxe Verstappena vám ale napoví a současně i trochu vysvětlí, proč je nemovitost populární v nizozemských kruzích, i když stojí v Belgii. Nachází se totiž poblíž hranic obou zemí a protože Belgie je obecně levnější země a Nizozemsko obecně bohatší země, často se stává, že bohatí Nizozemci raději pobývají právě v menším z obou sousedních království. Současný šampion Formule 1, ač je známý jako Nizozemec, se narodil a v mládí bydlel v Belgii, i když fakticky trávil většinu „bdělého” času v zemi proslulé mlýny a tulipány. Jistě to bylo také tím, že jeho matka je Belgičanka, ale mělo to i své technické, rozumějte daňově-ekonomické důvody.

Ale zpět k domu na fotkách níže, který ohromí už svou velikostí a ztvárněním. To jistě nemusí být blízké každému, ale osobně je mi zvenčí nevtíravý a uvnitř přiměřeně moderní, přiměřeně klasická a současně velmi kvalitně až honosně zpracovaná stavba blízká. Je také patřičně rozlehlá - na téměř 6000metrovém pozemku najdete dům s obytnou plochou 1 856 m2, který doprovází dům pro hosty s plochou 251 m2. Asi bychom našli dost obydlí obyčejných smrtelníků, která se svou velikostí nevyrovnají ani zdejšímu domu pro hosty...

Mimořádná je na něm ale nejen velikost a jeho zpracování, ale také poloha a vnitřní vybavení. Začněme tím prvním - dům stojí v obci zvané Heusden v ulici, která stojí doslova vedle belgického okruhu Zolder. To není žádná druhá Sosnová, je to závodní okruh nejvyšší úrovně, na kterém se dodnes jezdí několik významných sérií, v minulosti pak desetkrát hostil Velkou cenu Belgie Formule 1 v době, kdy se slavnější okruh ve Spa-Francorchamps přestavoval. Mimo jiné i v roce 1982, kdy v Belgii tragicky zemřel Gilles Villeneuve při jedné z nejotřesnějších nehod moderní historie F1.

Kdo tedy chce opravdu výjimečné bydlení na adrese, ze které to máte na okruh doslova coby kamenem dohodil, tohle je vaše šance. A dům na tomto místě nestojí náhodou. Jeho majitelem je automobilový nadšenec par excellence, což je poznat i na vnitřní výbavě. Hudební studio, bar, soukromé kasino, kino nebo vinný sklípek potěší, v podzemí se ale nachází rozsáhlá a vskutku velkolepě garáž pro několik aut (aktuálně samá Ferrari, vidíme ale také jednu motorku od Ducati postavenou na počet Mika Hailwooda) včetně jakési klubovny, kde můžete s jinými fandy donekonečna rozebírat zážitky ze Zolderu. A když vás to přestane bavit, může osedlat závodní simulátor, který sám o sobě musel stát víc než většina skutečných aut.

Dům patří Rufu Vanthoorovi, bohatému zakladateli firmy BergHOFF, i u nás známému belgickému výrobci nádobí. Celá rodina Vanthoorů je ale dobře známá i ve světě motoristického sportu, hlavně jména synů zakladatele (Laurens a Dries) by mohla rozsvítit pár žárovek i těm, kteří o hrncích neví víc, než že na nich manželka něco vaří. Bohatství majitele i nadšení celé rodiny pro auta jsou pak na nemovitosti znát skoro na každém kroku.

Nakonec se sami podívejte na vše podstatné na fotkách níže. Pokud by vás zajímala cena, veřejně uváděna není, protože jsme ale byli v kontaktu s agentem majitele, víme, že by se spokojil se sumou 7,5 milionu Eur, tedy asi 185 milionů Kč. Málo to opravdu není, jde ale o naprosto mimořádnou stavbu, však kolik takto pojatých domů najdete v blízkosti tak významných okruhů? Bude jich nanejvýš pár na celém světě.

