K mání je exportní Škoda Rapid 136 ve stavu nového auta, jedna z posledních vyrobených. I z jejího motoru by šlo svačit

před 7 hodinami | Petr Miler
Bylo by to zajímavé auto, i kdyby šlo o výsledek renovace, tady se ale bavíme o dodnes originálním kusu plném dobových věcí, které vypadají, jako by vznikly včera. Dokonce i schéma řazení na čelním skle má jen drobnou patinu, i jiných kusů ho dávno vypálilo slunce.
Možná jste si toho ani nevšimli, ale Škoda model Rapid, který u nás skončil v roce 2019, nabízela ještě nedávno. Z významných trhů má smysl zmínit Čínu a ze setrvačnosti také Rusko, kde by se auto možná vyrábělo a prodávalo i dnes, nebýt známých důvodů. Dokud byl tento vůz k mání u nás, chválili jsme jej, současně jsme ale museli často poznamenat, že to je tak trochu parazit. Vzal si jméno výjimečného kupé z 80. let a ještě výjimečnějšího vozu z počátků existence Škody a postavil kolem něj velmi racionálně pojatý rodinný liftback či hatchback s nakonec jen tříválcovými motory. Obecně vzato, proč ne, ke stylovému kupé ale moderní Rapid měl a má daleko, třebaže i taková verze byla svého času v plánu.
Dvoudveřový Rapid tedy Škoda vyráběla jen ve druhé polovině 80. let a po krátké éře nepříliš chtěné verze s motorem modelu 120 nabídla varianty 130, 135 a 136 s motory 1,3 o výkonu až 46 kW (63 koní). Těm sekundovaly věci jako pětistupňová převodovka, víceprvkové zavěšení zadní nápravy či čtyřpístkové přední brzdy. Nabízelo tedy na poměry tehdejší ČSSR zajímavou dynamiku a pochopitelně, bylo to kupé, takže šlo o stylovku, kterou ani dnešní Škoda zdaleka nenabízí. SUV jménem Enyaq Coupe s pěticí dveří nemá se skutečným kupé společného lautr nic, ostatně ho skoro nikdo nekupuje. Ale zpět k Rapidu z 80. let.
Těchto aut se nevyrobilo úplně málo, vznikly jich desetitisíce. Jenže je to už přes 30 let, kdy se za posledním zavřely brány škodováckých továren. Narazit tak dnes na vůbec nějaký kus v prodeji je výjimečné a obvykle má daleko k novému. Dnes vám ale ukážeme ke koupi nabízený kousek, který je na první pohled překrásný a na druhý dechberoucí. Je to určitě jeden z posledních dodnes originálních a pořádně nejetých exemplářů, jaké se v prodeji dávno nevídají.
Jedná se o exportní Rapid 136 z roku 1990, tedy samotného konce výroby Rapidu jako takového, který byl původně vyvezen do Velké Británie a od té doby až do roku 2009 patřil jedinému muži, který s ním sotva jezdil a pořád jej garážoval - za tu dobu ujel necelých 16 600 km. Od té doby náleží současnému vlastníkovi, který zachoval jeho originální stav i sporadické využití, ostatně byl po 10 let generální sekretářem britského Škoda Owners Clubu. A po 16 letech se jej rozhodl prodat pořád jen s 59 tisíci km ve stavu, který skutečně bere dech.
Vůz má tedy pravostranné řízení, což je jistě minus, ale předělání zrovna tohoto auta na levostranné řízení je docela jednoduché a těžko to bude překážkou pro někoho, kdo chce hezký Rapid z té doby. Možná ale bude škoda na něm něco měnit, neboť je to sběratelská rarita par excellence.
Už na první pohled vypadá jako libový kousek, ale podívejte se na detaily. I když před sebou máme dodnes zcela originální vůz, nevidíme téměř žádné opotřebení ani z pouhého stání pod sluncem. Jsou tu dobové dealerské nálepky, dobové schéma řazení nalepené na čelním skle, které se po pár letech na slunci rádo měnilo v černé a potrhané, čalounění sedadel citlivé na UV záření je pořád krásně černé a nepotrhané, plasty nezohýbané, původní černý lak krásně sytý, světla nevysleplá... Ona hliníková kola ráda oxidují, ani to se tu neděje, vidíme kompletní původní tovární výbavu i se sadou žárovek Tesla a motor? Tenhle stroječek se rád ušpiní od oleje a všeho od silnice, co na něm s chutí ulpí, ale z tohoto by šlo svačit.
Je to krásné auto, krásný exemplář se skoro neopakovatelně jasnou historií. A tak jsme čekali jsme, že něco takového bude hodně drahé, však i půl milionu by za takový vůz nějaký sběratel nejspíš dal. A viděli jsme na Rapidech o odvážnější cenovky. Prodávající ovšem nemá hlavu v oblacích a požaduje velmi přijatelných 8 995 britských liber, tedy asi 250 tisíc Kč. To je podle nás velmi zajímavá cena, na takovou raritu rozhodně. Však nám ukažte druhý takový kus na trhu...
Takhle originální Rapid 136 z časů vlastně už porevoluční Škody (rok výroby 1990) s pouhými 36 896 mílemi na tachometru a křišťálově jasnou historií je rarita. A za 250 tisíc Kč nejde o drahý špás. Foto: KGF Classic Cars, publikováno se souhlasem
Zdroj: KGF Classic Cars@Cars and Classic
