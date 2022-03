K mání je Ford se skoro 1 milionem najetých km, něco takového se v prodeji nevídá včera | Petr Miler

/ Foto: Reichert - Bus, publikováno se souhlasem

Určitě vám nedoporučíme jeho koupi, tím spíše ne za požadovanou cenu, pozoruhodný objekt je to ale určitě. Jen výjimečně se stává, aby si nějaké auto odkroutilo na silnicích skoro 1 milion km a bylo dále na prodej jako použitelný dopravní prostředek.

V posledních letech se z aut stává stále více spotřební zboží, které pár let poslouží a pak je nahrazeno jiným. A bude-li dokonán politiky vynucovaný přechod k elektrické mobilitě, nastane jisté jen další posun tímto směrem. Sám Volkswagen dnes otevřeně hovoří o tom, že jeho modely řady ID jsou produkty na 8 let, po nichž by bylo možná nejlepší je sešrotovat a použít z nich leda pár cenných částí. Pro nás, kteří vnímáme auta jako věci s duší, jsou to smutné vyhlídky, však nejsme zase tak daleko od dob, kdy auta byla schopná při správné péči sloužit skoro věky.

Nevíme, jak si povedou současné automobily za 10 nebo 20 let, ještě v první dekádě nového milénia ale panovaly podmínky, které tehdejší novinky k dlouhověkosti pomalu předurčovaly. Značně omezeny už byly dopady ničivé koroze, úroveň výroby z hlediska použitých materiálů a přesnosti produkce byla na velmi vysoké úrovni a přitom auta nebyla zatížena tolika z podstaty údržbovými prvky. Neříkáme, že jsou takové věci nutně špatné, ale když dieselu nadělíte filtr pevných částic, vysokotlaké vstřikování nebo komplikovanou elektroniku hlídající teplotu, emise a další aspekty na asi 57 místech, pravděpodobnost, že se něco pokazí - a náhrada bude neospravedlnitelně drahá - je prostě vysoká.

Tyto věci nebyly ještě docela nedávno téma a zejména vozy ze začátku nového tisíciletí nezřídka prosluly kvalitou a trvanlivostí. A byť mají někteří tendenci označit to za klišé, i vůz na fotkách něco takového potvrzuje, třebaže nejde o VW, Mercedes, Volvo či nějakého Japonce, tedy auto značek známých schopností vysoké kilometráži odolávat s relativní lehkostí.

Jedná se o Ford Galaxy s motorem 2,0 TDCI, tedy MPV s turbodieselem, svého času skoro ideál rodinného auta. Nezdá se, že je na něm něco vyloženě zajímavého dokud se ovšem nepodíváte na tachometr. Tohle auto vzniklo v roce 2007 a za 15 let najelo 924 307 km, blízko k bájnému 1 milionu kilometrů. To je samo o sobě obdivuhodné, stejně jako fakt, že po celou tu dobu jezdilo asi 62 tisíc km za rok, dokonce s manuální převodovkou. Aby někdo takhle moc jezdil autem, to jsme zažili mnohokrát, ale aby takhle jezdil 15 let s jedním autem? To se opravdu nevídá.

Vůz nepřekvapivě sloužil přepravě osob, to je patrné od pohledu, a vzhledem k tomu i vzhledem k enormnímu nájezdu nejde o žádnou krasavici z přehlídkových mol. Zvenčí tedy nevypadá vyloženě zhuntovaně, z detailů interiéru je patrné značné opotřebování všeho, vizuální aspekty ale nechme být. V tomto případě stačí fakt, že auto je nadále pojízdné, a to v takové kondici, že dále prochází německými STK a je nabízeno jako ojetý automobil, ne jako soubor náhradních dílů. Tomu odpovídá i cena 1 999 Eur, tedy asi 49 500 Kč. To je hodně peněz za takto ojetý vůz, však co s ním kdo dále bude dělat?

Koupit si něco takového na ježdění bychom asi nechtěli. Možná by se ale hodilo někomu do sbírky jako zajímavost nebo nějakému mechanikovi jako předmět zkoumání, nevíme. Jedním jsme si ale jisti - taková auta se v prodeji opravdu nevídají. Většina jich nedožije ani poloviční kilometráže a i když se s nájezdem dostanou dál, jejich další kroky vedou leda na vrakoviště, ne k novému majiteli. Klobouk dolů před tímto strojem, bez přehánění.

