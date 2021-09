K mání je jedno z mála skutečně rychlých dieselových aut, dává až 600 koní před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Canepa, publikováno se souhlasem

Za rychlý diesel leckdo označí svou Octavii 2,0 TDI a když ne, tak BMW s lepšími šestiválci už ano. Tady jsme ještě úplně jinde, u ostré sportovní placky s motorem 5,5 V10 TDI.

Pokud vás koronavirová pandemie neposlala na úplné dno, ale naopak patříte po stránce ekonomické k vítězům, svým způsobem jste si lepší dobu nemohli vysnít. Někteří naopak problémy mají, a tak do prodeje posílají i auta, která byste jinak na aukcích hledali marně. Letošní nadílka je lákává hlavně pro fanoušky Audi, neboť na jaře zamířil do prodeje závodní speciál R18 TDI. Ten sice do žádného podniku nikdy nezasáhl, šlo totiž o testovací a homologační vůz, i tak byla ale jeho koupě velmi lákavá.

Nyní je navíc k mání i provedení R15, jež výše zmíněnému 3,7litrovému speciálu předcházelo. Konkrétně pak jde o šasí T101, které je jediné v soukromých rukou. A aby toho nebylo málo, jde zároveň i o vůbec první odhalený exemplář, jenž na závodní tratě skutečně zamířil. Dosahoval na nich přitom nemalých úspěchů, neboť hned v prvním závodě, jímž bylo 12 hodin Sebringu, které se jely v březnu 2009, skončil třetí. Poté zamířil na Le Mans, kde se ale musel spokojit až s celkovým 17. místem.

Daný ročník nebyl pro Audi vůbec povedený, nejlepším umístěním značky byla třetí příčka. Automobilka proto zasedla zpět k rýsovacím prknům a následně přišla se specifikací R15 Plus, jež dostala vylepšenou aerodynamiku. V té době se navíc měnila pravidla, dieselovým vozům v kategorii LMP1 byly zmenšeny restriktory a snížen plnicí tlak. Audi se nicméně povedlo zachovat původní parametry, auta nadále dosahovala výkonu 600 koní - na diesel pozoruhodná porce.

Poháněl je 5,5litrový desetiválec, kterým automobilka nahradila předchozí dvanáctiválec modelu R10 TDI. Ten byl sice výkonnější než desetiválcová jednotka, pohánět nicméně musel o trochu vyšší hmotnost. Pro oba speciály totiž sice platilo minimum v podobě 900 kilo, ovšem u staršího vozu muselo Audi přidat pár železných destiček, aby dosáhlo ideálního rozložení, což vylepšilo ovladatelnost. R15 nicméně mohla zůstat na limitu.

Šasí T101 přitom bylo pro sezónu 2010 upraveno dle specifikací R15 Plus, dorazila tedy nová karoserie s optimalizovanou přední částí a nižšími blatníky. Že šlo o krok správným směrem, dokázalo Audi právě během 24 hodin Le Mans, kde obsadilo hned první tři příčky. Nabízený exemplář mezi vítěznými vozy nicméně nebyl, dosáhl však druhého místa v závodě 1 000 km Ču-chaj. Mimo to skončil v roce 2011 čtvrtý v Sebringu, poté jeho sportovní kariéra skončila.

Jak jsme tedy zmínili, aktuálně je zde šance vlastnit část historie, jež je navíc ověnčena i slavnými piloty. Během posledního závodu se totiž za volantem střídali Allan McNish, Tom Kristensen a Rinaldo Capello, jejichž jména stále najdete na karoserii. Ta je navíc vůbec poslední otevřenou, s modelem R15 totiž Audi přepřáhlo na uzavřené kokpity. Ač tedy nebyla zmíněna cena, je jisté, že tento vůz změní majitele za několik desítek milionů korun.

Na prodej je skutečný závodní klenot, ostré Audi R15 TDI. Konkrétně pak jde o exemplář se šasí T101, jež má na kontě třeba podium ze Sebringu v roce 2009. Foto: Canepa, publikováno se souhlasem

Zdroj: Canepa

Petr Prokopec