K mání je jeden z největších průšvihů moderních luxusních aut, výrobce přivedl ke krachu po prodeji pouhých 8 vozů
Petr MilerNešlo o žádný naivní, nápad, tohle auto mělo řadu předpokladů uspět a vyvinuto a vyráběno bylo s extrémní péčí. Jenže se to pro něj nesešlo a celý projekt brzy zkrachoval. Jeden z hrstky dokončených kusů je teď k mání.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je jeden z největších průšvihů moderních luxusních aut, výrobce přivedl ke krachu po prodeji pouhých 8 vozů
před 9 hodinami | Petr Miler
Nešlo o žádný naivní, nápad, tohle auto mělo řadu předpokladů uspět a vyvinuto a vyráběno bylo s extrémní péčí. Jenže se to pro něj nesešlo a celý projekt brzy zkrachoval. Jeden z hrstky dokončených kusů je teď k mání.
Maybach si odpradávna říkaly především superluxusní limuzíny, po konci krátké novodobé éry samostatné existence značky dnes Mercedes stejným způsobem označuje už jen vrcholné verze svých nejlepších modelů. To není ono, v předchozí éře produkoval Maybach samostatné modely 57 a 62 lišící se primárně rozvorem. V obou případech to ale byly opulentní limuzíny.
Jejich vládu nad nabídkou narušil až excentrický projekt, na kterém Němci spolupracovali s pneumatikářskou firmou Kumho. V roce 2004 byl tak vznikl Maybach Exelero dlouhý téměř šest metrů a osazený pouze jedním párem dveří. Futuristické kupé vysoké jen 1,4 metru debutovalo v Berlíně a všem přítomným spadla čelist. Designový skvost byl prodán za 8 milionů Eur (dnes 195 milionů Kč), čímž se ukázal potenciál nekonečného luxusu zbaveného páru zadních dveří.
Koncern Daimler, který Maybach tehdy ovládal (ovládá ho i dnes, ale říká si Mercedes-Benz), to neviděl jinak, přijít s dalším sériově vyráběným modelem si ale netroufl. A na zakázkovou výrobu derivátů existujících modelů neměl ani kapacity, ani ekonomicky smysluplný projekt. Právě tady vstoupila do hry firma Xenatec.
Ta se v úzké spolupráci s Dailmerem rozhodla nabídnout něco jako Exelero pro širší publikum. Tak vznikl Maybach Cruiserio Xenatec, kupé postavené na základech kratšího (nikoli však krátkého...) Maybachu 57S, který poslala níže k zemi. Nešlo ale o nic jednoduchého, k projektu byl povolán designér Fredrik Burchhardt, autor Exelera, aby z 57S udělal důstojné kupé. A podle nás uspěl. Aby se ovšem jeho design otiskl do skutečného auta, bylo třeba původní sedan upravit velmi složitě, včetně relokace B-sloupků a úpravy dveří. Vyrobit pak vše s péčí odpovídající značce Maybach bylo velmi drahé.
I tak Xenatec jistě očekával úspěch, však plánoval výrobu 100 vozů, zájem o kupé za tehdy 675 tisíc Eur v základu ale projevila jen hrstka lidí z celého světa. Přidejte si k tomu těžkosti samotného Maybachu, který tou dobou už směřoval do záhuby, a snad ani nepřekvapí, že se z Cruiseria stal jeden z největších moderních průšvihu mezi luxusními auty. Problém tohle auto prodat byl tak velký, že Xenatec přivedl ke krachu - bankrot vyhlásila po vyrobení pouhých osmi aut.
Těch pár strojů dens stojí z většiny v soukromých sbírkách, jedno z nich ale nyní figuruje v nabídce německého Mechatroniku. Ten si potrpí na prodej extra aut, jeden z pouhých osmi Maybachů Cruiserio ale vyniká i mezi nimi. Černé kupé z roku 2009 má navíc najeto jen 12 980 kilometrů a o jeho pohon se pořád stará motor 6,0 V12 Biturbo od AMG snad s výkonem veškerých 612 koní. Motor je zde ale jen v roli neviditelného komorníka, u tohoto auta zaujme hlavně interiér.
Těžko byste totiž na trhu hledali jiné kupé věnující tolik pozornosti cestujícím vzadu, ani Rolls-Roycy a Bentley stejného ražení nejsou takto koncipované. Jak už padlo, chybějící zadní dveře znamenaly posunutí B-sloupků o 20 centimetrů dozadu, elegantní vzhled podpořila snížená střecha a upravené boky karoserie. Rozvor náprav zůstal 3,39 metru, jen se změnila dispozice.
Kolik Mechatronik za tohle auto chce, přesně neřekne, naznačuje ale sumu blízkou původní základní ceně, tedy asi 16,5 milionu Kč. Není to málo, budoucí majitel se ale může připravit na rozmazlování uvnitř pojízdného apartmá. Zadní místa nebyla ochuzena o vynikající materiály doplněné o dostatek prostoru pro nohy. Většina kupé omezuje komfort za řidičem a spolujezdcem, opulentní ojetina zůstala majestátním křižníkem s odvětrávanými křesly skrývající masážní techniku. Jistě výjimečný vůz, zda za něj někdo, zvlášť v dnešní době, dá přes 16 milionů korun, je ale otázkou.
Maybach Cruiserio od Xenatecu je velmi vzácné luxusní kupé. Svého času přivedl firmu za ním stojící ke krachu, dnes je velkou raritou, která se prodává za opravdu vysoké ceny. Foto: Mechatronik, publikováno se souhlasem
Zdroj: Mechatronik@Mobile.de
Bleskovky
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 11 hodinami
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
včera
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
7.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Šok pro Gresini Racing: Fermin Aldeguer utrpěl v tréninku vážnou nehodu 06:16
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů 2.1.2026
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč 2.1.2026
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
Nejčtenější články
- Tento hot hatch se po fiasku elektrického „nástupce” vrátí do Evropy se spalovacím motorem, nadšence ale stejně zklame
9.12.2025
- Kia přiznala, že její mimořádně ošklivou novinku lidé nekupují, přesto ji odmítá rychle změnit
9.12.2025
- Šéf Fordu, který roky vnucoval elektromobily všem, teď varuje EU, aby nevnucovala elektromobily všem
9.12.2025
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
- Už se provalilo, že první elektrický Rolls-Royce je propadák, ne hit. Prodeje i ceny dál padají, slevy jdou do milionů
9.12.2025
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 01.09. 21:40 - Vrooom
- Volkswagen obecne 01.09. 18:02 - Brus
- Přituhuje 01.09. 17:04 - jerry
- Onboard videa 01.09. 16:32 - mlunovozík
- whitelist & blacklist 01.09. 16:04 - jerry
- BMW Divize 01.09. 15:31 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.09. 14:53 - Vrooom
- Lampárna (stěžovatelna) 01.09. 10:15 - řidičBOB