K mání je jeden z posledních skutečných Trabantů jako stále úplně nové auto. Na tachometru nemá nic, na cenovce raketu

Tohle auto zas jednou ukazuje, že pokud v životě chcete něco znamenat, nemusíte být ani výjimečně dobrý, stačí nebýt průměrný. Trabant je jedna z největších automobilových absurdit moderní historie, přesto je dnes zjevně cenným sběratelským artefaktem.

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: ATF-Tuning, publikováno se souhlasem

Tohle auto zas jednou ukazuje, že pokud v životě chcete něco znamenat, nemusíte být ani výjimečně dobrý, stačí nebýt průměrný. Trabant je jedna z největších automobilových absurdit moderní historie, přesto je dnes zjevně cenným sběratelským artefaktem.

Když se řekne Trabant, většina lidí si vybaví opravdu špatné auto s dvouválcovým dvoutaktním motorem a plastovou karoserií. Svého času to byla automobilová chlouba východu Německa, později spíš jeden z obvyklých vítězů klání o nejhorší auta dějin. Nakonec ale neexistuje věc, která by neměla své příznivce, a tak i Trabant takové má. Ostatně někteří s těmito vozy dodnes vyráží na expedice do celého světa.

Patříte-li k fanouškům BMV (tedy Bakelitového Motorového Vozidla), na pěkném kousku jistě spočinou vaše oči se zalíbením. A pokud byste si takový chtěli koupit, teď se objevila docela výjimečná možnost pořídit si nejen pěkný, ale dokonce nový Trabant. Čtete správně, i po víc jak 30 letech od ukončení výroby v dubnu 1991 se najde kousek, který nebyl nikdy normálně používán. Navíc jde o jeden z posledních „skutečných”, tedy dvoutaktních nových kousků ze samotného konce komunistické výroby. Auto se jinak vyrábělo i po spojení „obou Němecek” se čtyřtaktním motorem, ale to už přece není ten správný Trabi, ne?

Pávě nejslavnější provedení Trabantu má dnes k někdejší láci opravdu daleko, ostatně i to kdysi dávno jmenovali mezi dostupnými auty, jejichž koupí nelze prodělat. Ať už se vám to může zdát podivné jakkoli, Trabanty už dnes na ceně akorát rostou. A skoro ideální kousek na fotkách níže z roku 1990, tedy opravdu vrcholný produkt ještě poháněný dvoutaktním dvouválcem, to připomíná nejlépe.

Motor stroje se slibným označením 601 S de Luxe a s „prestižní” karoserií sedan (vedle toho se dělal jakýsi shooting brake...) ve výsledku z objemu 0,6 litru doluje závratných 26 koní. „Bakeliťáku” to jako novému na stovku trvalo okolo 21 vteřin podle toho, jestli jste zrovna jeli na toaletu, nebo jste se z ní vraceli. A maximálka byla právě oněch 100 km/h, takže zrychlení lze vnímat i z jiné perspektivy - zrychlit za 21 vteřin na maximální rychlost není zas tak špatný výsledek, to snad ani žádné jiné auto nedokáže...

Pokud tedy toužíte po co nejlepším vstupu do světa takto závratných rychlostí, sedan ve vždy atraktivní kojenecké modři je vám k dispozici. Pozoruhodný je hlavně tím, že celých dosavadních 35 let své existence strávil někde schovaný a jistě ne náhodou. Majitel jej prostě skladoval pro budoucnost a nicotných 9 (devět!) najetých km vůz absolvoval snad jen během dodání. Úplně nejeté auto po dekádách stání může být pro zlost, ale upřímně: Kdo s tímhle Trabim ještě bude chtít jezdit?

Podle prodávajícího na tomto stroji nebylo renovováno absolutně nic a je prý přesně v takovém stavu, v jakém vyjel před pětatřiceti lety z továrny, proto také vidíme nepatrné množství patiny v interiéru. Původní je jinak vše včetně příslušenství, uživatelského manuálu a apod. Spolu s koženkovo-látkovým interiérem je tenhle vůz téměř dokonalým strojem času. Sedněte do něj a jste v roce 1990, ani se nestačíte nadechnout.

Kolik taková legrace stojí? S cenou 10 450 eur, tedy asi 254 tisíc korun, je tohle auto všechno, jen ne levné. Na druhou stranu už jsme poznali ambicióznější pokusy prodat dekády nejeté „trabuky”. Řekli bychom, že tento si najde kupce velmi rychle - kdybyste měli zájem, auto stojí v Hammu kupodivu hluboko v bývalé západní části země...


Není to vtip, tohle je dodnes nový a zcela originální Trabant za víc jak čtvrt milionu. Je to stroj času přímo do dob, kdy jsme se ve škole teprve učili říkat kantorům jinak než „soudruhu učiteli”. Foto: ATF-Tuning, publikováno se souhlasem

Zdroj: ATF-Tuning GmbH@Autoscout24.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.