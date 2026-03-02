K mání je jediný současný český supersport ve své nejostřejší verzi, v barvách mistrovských F1 mu to sekne
Petr ProkopecA nemyslíme Octavii TDI, tentokrát žádný humor. Tohle je auto, které při víkendových hrátkách zničí skoro cokoli, navíc stojí míň než základní Porsche 911. A v barvách Red Bullu i zajímavě vypadá.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je jediný současný český supersport ve své nejostřejší verzi, v barvách mistrovských F1 mu to sekne
před 9 hodinami | Petr Prokopec
A nemyslíme Octavii TDI, tentokrát žádný humor. Tohle je auto, které při víkendových hrátkách zničí skoro cokoli, navíc stojí míň než základní Porsche 911. A v barvách Red Bullu i zajímavě vypadá.
Česká automobilka Praga byla v počátcích své existence zkraje 20. století spojena pouze s osobními vozy, než do svého repertoáru přidala i ty nákladní. Na ně pak byla nucena se po druhé světové válce specializovat, přičemž v roce 1953 představila svůj asi nejznámější model V3S. Ten více než půl století sloužil v české armádě, vyvážel se však také do dalších 72 zemí - šlo o jedno z nejlepších nákladních terénních vozidel své doby. Praga přitom na vývojáře auta hodně tlačila, na cestu od návrhů k prototypu dostali pouhé čtyři měsíce.
Při pohledu na tuto historii bylo před patnácti lety velkým překvapením, když vzkříšená Praga nevyrazila ani jednou z původně ražených cest. Noví majitelé sáhli po technickém základu ze slovenského sporťáku K1 Attack, oproti originálu však došlo na mnohé úpravy. Pod kapotu tak kupříkladu místo původního šestiválce z Fordu Mondeo zamířil osmiválec, který byl složený ze dvou čtyřválců určených pro Suzuki Hayabusa. Nové ústrojí pak doplnilo velké množství karbonu, což hmotnost srazilo na 800 kilo.
Na Pragu 4S navázal model R1, o kterém dnes bude řeč především. Je to dodnes jediný vyráběný český superport, silniční i okruhový, přičemž jeden kus je aktuálně na prodej (možná i překvapivě) v americkém Miami. Český vůz se tedy dostal za oceán, kde si ovšem odsloužil méně než 25 hodin v zápřahu. K pochopení toho, co přesně to znamená, je ale třeba alespoň stručný popis Pragy R1. Ta totiž na rozdíl od svého předchůdce nevznikla jako závodní derivát silničního vozu, nýbrž byla pro okruhovou jízdu koncipována od počátku a silniční provedení dorazilo až poté.
Cílem značky u ostřejší okruhové verze bylo, aby majitelům nabídla maximum zábavy, a zároveň je obrazně řečeno nestáhla z kalhot. Proto zamířila do trochu jiné ligy a místo 520 koní produkovaných zakázkovým osmiválcem tu máme 370 kobyl, za než je zodpovědný dvoulitrový čtyřválec od divize Renault Sport. Ten je spojen se šestistupňovou sekvencí Hewland, která roztáčí zadní kola. Při hmotnosti lehce přes 640 kilogramů tak R1 nabízí poměr 578 koní na tunu.
Nabízený kousek je šasí č. 15, které od počátku patřilo do soukromé sbírky závodního týmu Squadra Lupo. Jako taková se ale tato Praga R1 zúčastnila pouze několika okruhových dnů, během kterých jezdila oněch necelých 25 hodin, přičemž následně pokaždé prošla profesionálním servisem. Nikdy však nenastoupila do žádného závodu a nikdy u ní nebylo tlačeno maximálně na pilu. V podstatě je tak ideálně zajetá, spolu s ní navíc kupujete také pět sad náhradních kol a pneumatik i řadu dalších dílů.
Za vůz i s příslušenstvím si Squadra Lupo účtuje pouze 129 800 dolarů, tedy přibližně 2,7 milionu korun. To je nižší částka, než jakou chce Porsche za základní 911. S tou pak sice můžete na veřejné silnice, které má tato Praga R1 zapovězené, také ale nevypadá jako Formule 1. Což Praga i díky barvám vzdávajícím hold mistrovským F1 Red Bullu vypadá, však se na ni pořádně podívejte.
Už jen díky svým výkonům stojí Praga R1 za zvážení. V Americe nabízený kousek se ovšem ještě chlubí nadmíru přitažlivými „válečnými barvami“ Red Bull Racing. Foto: Squadra Lupo, tiskové materiály
Zdroj: 2014 Praga R1 Turbocharged@Squadra Lupo
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
26.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Proč Marcu Márquezovi „explodovala“ zadní pneumatika? včera 14:39
- Trumf Aprilie, vítězství Bezzecchiho včera 10:29
- Vítězem Gonzalez, 19. Salač včera 08:00
- Prvním letošním vítězem závodu Grand Prix David Almansa včera 07:00
- Prvním letošním vítězem a lídrem Pedro Acosta 28.2.2026
Nejnovější články
- Šéf čínského gigantu ve světlé chvilce upřímnosti přiznal, jak jsou na tom dnes ve skutečnosti čínské automobilky
před 2 hodinami
- Jedno z nejošklivějších aut posledních je nejen ošklivé, pod tíhou nákladu se hroutí a rozpadá
před 3 hodinami
- Mate Rimac skončil v čele Rimacu. Firma, kterou založil a přivedl na výsluní, má nového šéfa
před 5 hodinami
- Tento vynález přijede jako čmelák se sosáčkem k díře na silnici a bez další obsluhy udělá za 2 minuty práci 5 lidí
před 6 hodinami
- Audi zmrví i legendární RS6, dokazují špionážní fotky, bude to ještě větší absurdita než nová RS5
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.02. 15:41 - GeneHawkins
- Pneu koutek 03.02. 15:00 - Vrooom
- Fiat a vše kolem nich 03.02. 14:56 - pavproch
- Benzina paliva 03.02. 12:57 - mattonecz
- IT poradna 03.02. 05:28 - pavproch
- Onboard videa 03.01. 23:35 - abgx1
- Policejní kontroly a měření 03.01. 17:56 - pavproch
- Nástroj k nákupu auta (STK,SPZ,VIN) 03.01. 12:34 - pavproch