K mání je jediný případ, kdy VW udělal své nové auto ze Škody, i v tomto stavu je to rarita

/ Foto: Mahdi Autohandel, publikováno se souhlasem

Není to „hec” ani z nouze ctnost, kdy by někdo třeba kvůli nedostatku dílů dal na škodovku díly z Volkswagenu. Toto je auto, které se i jako nové prodávalo coby VW, vidět jej dnes aspoň provozuschopné je vzácnost.

Škoda Felicia oslaví letos v říjnu své 27. narozeniny. To by jistě nemělo zůstat bez povšimnutí, rekapitulovat příběh modelu, který důvěrně zná jistě většina Čechů, by ale bylo nošením dříví do lesa. Připomenou si nicméně můžeme o dost méně známou část existence vozu, který sehrál roli jakéhosi mostu mezi ještě kompletně českým Favoritem a už do značné míry německou Octavií. Navíc nejde o žádnou muzejní záležitost, ale kus minulosti, který můžete mít doma pomalu za drobné.

První škodovce prodávané pod dohledem německého koncernu se totiž dostalo cti jako žádnému jinému automobilu s okřídleným šípem ve znaku. Němci jednu z jejích verzí přijali za svou a na domácím trhu ji prodávali jako Volkswagen i s patřičnými logy na přídi a zádi. Vozu známému jako Škoda Felicia Pick-up tak Němci mohou bez uzardění říkat Volkswagen Caddy, neboť právě takto byl u nich prodáván.

Felicia se tak stala první a s ohledem na další vývoj zůstane už i zůstane jedinou škodovkou, která na sebe ve své prakticky zcela původní podobě dostala znaky Volkswagenu a tvářila se jako vůz německé značky. Důvodem byl fakt, že Němci tehdy neměli vlastní pick-up a ten s označením Felicia mohl snadno vzniknout jako následník stejně pojatého Favoritu. Tuzemský pracant se dvěma sedadly a korbou tak pokračoval dále a dát mu německý pas už nebylo tak složité - v roce 1996 začal sjíždět přímo z kvasinské výrobní linky rovněž jako Volkswagen Caddy 9U.

Zatímco ostatní Caddy tehdy byly upravenými VW Polo, pick-up byl Škodou s přelepenými logy a jménem na zádi. Pohon tohoto klonu zajišťovaly dva dostupné motory, základní benzínový čtyřválec AEE SOHC 8V měl výkon 55 kW (75 koní) při 4 500 ot./min a k tomu 135 Nm točivého momentu po dosažení 3 500 ot./min. Stokilometrová rychlost byla dosažitelná bez nákladu za 12,5 sekundy, rafička rychloměru se sotva dostala k limitu 161 km/h. Druhý agregát v katalogu spaloval naftu odměnou za 47 kW (64 koní) při 4 300 ot./min a 124 Nm u 3 000 ot./min. Dieselová pohonná jednotka AEF SOHC též s osmi ventily o objemu 1,9 litru byla ještě pomalejší a kromě 100 km/h za 16,5 sekundy zvládla maximálně 150 km/h.

„Volkswagen Felicia” měřil na délku 4,12 metru a v jízdním pruhu zabral 1,64 metru. Nákladový prostor dvou metrů čtverečných byl místem pro naložení maximálně 530 kilogramů nákladu, aby se celková hmotnost automobilu vešla do schválených tabulek. Převážně pracovní nástroj pro dva dělníky měl jen minimum komfortních prvků, nad rámec základu bylo možné objednat například dva čelní airbagy, ABS nebo klimatizaci u zážehového provedení.

To všechno jsou specifikace původní Felicie Pick-up, takže Němci opravdu nemuseli vynaložit žádné podstatné úsilí, aby tento model dostali do prodeje. Prodejní úspěchy tomu ale odpovídaly - přesná produkční čísla nemáme k dispozici, ale soudě dle dřívějšího, natož pak současného výskytu tohoto vozu na povrchu zemském jde o velkou vzácnost.

V tuto chvíli najdete na celém Mobile.de pár jednotek VW Caddy 9U, které jsou povětšinou totálně na kaši. Zcela nepojízdné, částečně rozebrané nebo zrezlé tak moc, že by je ani v Mladé Boleslavi nepoznali. Vůz, který najdete na fotkách níže, je též ve velmi zbídačelém stavu a zjevně si odsloužil své nikým nemilován. Ovšem je aspoň kompletní a funkční a může jezdit dál.

Najeto má 226 tisíc km a stojí podle toho, jak vypadá - 600 euro, tedy asi 15 400 Kč. Jako pracanta už ho asi využít nepůjde, kdo by ale chtěl mít doma skutečně vzácný a neopakovatelný kus historie Škody, se kterým alespoň odjede (negarantujeme ovšem, že dojede...) domů, levnější příležitost asi nenajde. Je trochu tragikomické, že i takto zhuntovaná škodovka je v prodeji větší raritou než naprostá většina Ferrari nebo Lamborghini, ale je.

Ironií osudu budiž, že se historie měla v polovině minulé dekády tak trochu opakovat, jen opačným směrem. Škoda vzala VW Caddy a udělala z něj nový Roomster s podobným „množstvím” úprav. Auto bylo hotové a mělo se tak prodávat, nakonec se ale do oficiálního prodeje nikdy nedostalo. Vyrobeno mělo být přes 100 takových vozů a pokud se aspoň část z nich někdy nějak dostane do soukromých rukou, bude to v nabídce podobná rarita jako tento „německý” pick-up.

