K mání je jedna z nejkrásnějších a nejvzácnějších Škod historie, dnes stojí miliony

Původně to měl být kabriolet, náhrada za první Felicii. Vzniklo ale nakonec jen kupé, které bylo raritou už v době svého vzniku. Dodnes se jich zachovalo jen pár a toto je nejúchvatnější exemplář, který jsme za poslední léta viděli.

Původní embéčka, Škody 1000 MB, zná i dnes snad většina lidí, třebaže na silnicích se dávno běžně nevídají. Je to jedno z designově nejpovedenějších aut vyrobených v ČSSR, která v dobách komunismu dala aspoň trochu normálně koupit. Jezdila jich spousta, byly náhradou za Octavie a byly to první škodovky s koncepcí motoru vzadu a pohonu zadní nápravy. A dnes jsou mezi sběrateli a fandy českých veteránů docela oblíbené.

Jenže v závodech AZNP se nevyráběly jen čtyřdveřové 1000 a 1100 MB. Kabriolet Škoda Felicia, vyráběný v Československu v letech 1959 až 1964, si získal nejen u nás, ale i v zahraničí slušnou oblibu. Už v roce 1960 tedy bylo rozhodnuto o vývoji jeho nástupce, který by byl zaměřen hlavně exportně. A tak se začalo pracovat na modelu na základě Škody 1000 MB, který by měl dvoje dveře a plátěnou skládací střechu.

Měl se jmenovat Škoda MBX a měl to být trhák, podobně jako byla Felicia. Jenže už při vývoji se zjistilo, že z technických důvodů není reálné takové auto postavit. Důvodem bylo zejména to, že karoserie nebyla dostatečně pevná, a to až do té míry, že se přes použité výztuhy lámala, ne jen kroutila. Projekt se tedy změnil z kabrioletu na tudor, tedy vůz o tříprostorové karoserii a dvou dveřích.

Další fáze vývoje byla hledání úspor. Zkoumalo se, kolik se toho dá použít ze čtyřdveřové Škody 1000 MB. Škodovka tehdy musela šetřit, ale s 1000 MBX se jí to moc nepodařilo - po karosářské stránce jsou MB a MBX shodné jen po čelní sklo a pak už to jsou jiná auta. Jistě, výsledek mohl dostat obyčejné rámové dveře a normální B-sloupek, jako pozdější 110 R, Garde a Rapidy, ale nikoliv, dveře jsou unikátní nejen bezrámovou konstrukcí a skla jsou úplně nová včetně toho zadního.

Oproti prototypům kabrioletu, kterých vzniklo několik, byla karoserie přidáním pevné střechy tužší. Nelámala se, ale její torzní tuhost byla stále tak špatná, že pokud jste nestáli na rovině, třeba ani nešlo zavřít dveře. Také do vozu zatékalo a musel být ručně doděláván, což opět prodražilo výrobu. Přes všechny tyhle problémy byla Škoda 1000 MBX dokončena a v roce 1967 uvedena do prodeje s plánem vyrobit asi 50 tisíc kusů, převážně pro export.

Technické specifikace modelu 1000 MBX byly víc než podobné standardnímu čtyřdveřovému embéčku. Za zadní nápravou byl podélně uložený řadový čtyřválec, který měl objem 988 ccm a nabízel 42 koní. Od roku 1968 se začala vyrábět také verze 1100 MBX, kde číslo znamenalo zvětšení objemu motoru - měl 1 107 ccm a na kola poslal celých 52 koní.

Nejen za hranice ale dvoudveřová Škodovka mířila. Měl-li člověk dostatek známých na dostatečně správných místech a měl-li dostatek peněz, bylo možno si MBX pořídit i u nás. Dát dohromady 52 200 Kčs, potřebnou částku na MBX, ale byla podle různých zdrojů ta jednodušší část cesty k tomuhle vozu, třebaže i tohle ale bylo o 10 tisíc víc, než stálo čtyřdveřové embéčko.

Problémy s kvalitou zpracování, ztělesněné zejména průsaky vody do interiéru, stály za spoustou případů, kdy nespokojení zákazníci svá auta Škodě vraceli. Tohle a další technické problémy spoustu zákazníků na Západě odradily a počáteční zájem rychle opadl. V roce 1969 tak bylo rozhodnuto o ukončení výroby po 2 517 postavených kusech Škody 1000 a 1100 MBX. První jmenované verze vzniklo 1 403 kusů, silnější varianty 1 114 kusů.

Takové množství by zas tak velkou vzácnost nezajišťovalo, jakkoli to není velké číslo. Jenže MBX je na světě přeci jen už přes 50 let a za ty roky byla hromada aut zničena. Častým problémem byla samozřejmě koroze, která si vzala spoustu kusů. Škodovka také nikdy neprodávala náhradní karoserii na MBX, zatímco na MB ano, takže pokud člověk s MBX příliš vážně havaroval, nebylo jak ji opravit, kromě přestavby na čtyřdveřové 1000/1100 MB.

Ve výsledku tak v České republice jezdí pouhé desítky MBX a v Evropě jich existuje možná stovka, jak odhadl už před několika lety Michal Kačmár, tehdy jeden z designérů Škody Auto a majitel rovnou dvou MBX, z nichž ale bylo tehdy pojízdné jen jedno, které se dalo z oněch dvou zakoupených aut postavit. Tím se dostáváme k největšímu dnešnímu problému MBX - neexistují náhradní díly. Třeba dveře se vyrábí z těch na model MB, prodlouží se a odstraní se rám. I proto renovace takovéhoto auta může trvat léta.

Pokud byste přesto chtěli Škodu MBX vlastnit, můžete si jeden mimořádně zachoval stroj koupit. Sběratelé ho málokdy chtějí prodat, takže jde opravdu o výjimečnou příležitost chopit se částečně zrenovovaného, ale třeba v interiéru stále originálního kusu. Přesně takový kousek máme dnes před sebou - v prodeji se objevil za, podržte se, 1,8 milionu Kč.

To jsou vážně obrovské peníze, dostanete za ně ale vůz výjimečný nejen svou podstatou, ale v tomto případě i stavem. Najeto má jen něco pře 80 tisíc km a vypadá podle toho, to jsme naznačili výše - je prakticky jako nový. Neobvyklá kombinace láhvově zelené karoserie s interiérem ve velbloudí žluti výjimečnost tohoto MBX jen podtrhuje.

Něco takového se opravdu nevidí a nabízí kdo ví jestli jednou za rok, my jsme takovou nabídku nespatřili ještě déle. Samozřejmě, krásnou 1100 MB pořídíte za zlomek této částky. Ale těch také vzniklo násobně více než MBX. Oba modely, jak čtyřdveřový, tak i dvoudveřový, jsou kusem historie škodovky. Jen je MBX kusem vzácnějším a proto je i mnohem víc ceněný, dnes až trochu bláznivě.

Neskutečných 1,8 milionu korun je třeba na tento výjimečně zachovalý exemplář Škody 1000 MBX po částečné renovaci s původním interiérem. To je opravdu hodně peněz, ale za opravdu výjimečnou věc.



Škoda 1000/1100 MBX byla vzácná i před téměř 50 lety, dnes je to skutečná rarita. Foto: Archiv Škoda Auto

