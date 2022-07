K mání je jedna z posledních vyrobených Tater 603, legenda ČSSR dnes v dokonalém stavu stojí majlant včera | Mirek Mazal

Je to fascinující auto skoro v jakékoli verzi, tohle je ale i mezi nimi výjimečné. Vzniklo na samém konci éry modelu 603 se všemi dostupnými vylepšeními, navíc dneška dožilo ve stavu 1A jako pravidelně používaný, nikoli jen skladovaný a ve sbírkách oprašovaný stroj.

Tatra 603 vznikala v Kopřivnici už od roku 1955. Dalších dvacet let pak firma vyráběla automobily, které se dostaly do rukou řady významných osob z celého světa. I vyspělejší státy nespoutané okovy komunismu obdivovaly, co dokáže malá středoevropská země ve své pozici vyprodukovat, v žádném z okolních sovětských satelitů nic srovnatelného zdaleka nevznikalo.

Komunistická vláda svého času potřebovala reprezentativní osobní automobily a v roce 1953 se rozhodla doplnit vládní flotilu vozy z Kopřivnice. Vedení firmy dostalo za úkol vyvinout a vyrobit náležitě luxusní velké limuzíny v šibeničním termínu - na první výsledky měla Tatra pouhých 12 měsíců. To je příliš krátký čas na to, aby bylo možné podobné zadání rozumně realizovat, s tím si ale lidé řídící svět pomocí zákazů a příkazů nikdy hlavu nelámali a dodnes nelámou.

Průmyslový výtvarník František Kardaus a vedoucí konstrukční kanceláře automobilky Vladimír Popelář se nicméně ani takového termínu nezalekli a vytáhli ze šuplíku návrhy automobilu, kterým dali za vznik ve volných chvílích pro vlastní potěchu. Pánové vypracovali projekt zaoblené karoserie s typovým označením T 603. První pojízdný exemplář Tatry 603-1 tak vznikl už v roce 1955 a v roce 1956 bylo v tovární hale bylo ručně smontováno dalších devět kusů.

Už o rok později byla slavnostně spuštěna sériová výroba. Západní novináři nemohli uvěřit, co v Československu té doby vzniklo, když jeden exemplář T 603-1 osedlala československá výprava na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1958. A Tatra s vozem zazářila i na EXPU 1958 v Bruselu.

Poptávka po autě byla obrovská, první evoluce Tatry 603 se ale mimo Československo dostala jen hrstka. Ani běžní lidé u nás neměli šanci se k vozu dostat, protože byl vyráběn výhradně pro stranické funkcionáře na vysokých postech a jejich spřátelené protějšky. Do roku 1963, kdy přišla druhá evoluce vozu, tak bylo postaveno jen pár tisíc aut, z nichž většina už dávno neexistuje.

Dnes vám ukážeme kousek, který nevznikl v prvních letech (a dokonce ani v první dekádě) produkce, naopak z výrobní linky sjelo až v roce 1974, tedy na samém konci éry modelu 603 jako jeden z posledních vyrobených exemplářů. Vyznačuje se dokonalým stavem daným skoro 5 let trvající renovací a nyní se objevil v prodeji daleko od místa svého vzniku, v Norsku. Vypadá opravdu perfektně a musíme říci, že tak pěknou 603 jsme v prodeji už nějakou chvíli neviděli.

Pozoruhodné je i to, že norský majitel, který jej dnes nabízí k prodeji, auto neměl jen pro potěchu oka. Nechal si jej upravit tak, aby bylo možné jej pravidelně používat, takže částečně sáhl i do originality konstrukce. Topení od PALu bylo nahrazeno moderním Webastem a podobných menších modifikací je víc. K dispozici k autu jsou i původní díly, ale hlavně je to vůz, který lze dál relativně bez problémů používat k tomu, k čemu byl stvořen. Norský majitel (pro potenciální kupce bohužel...) moc dobře ví, jakou vzácnost pouští do oběhu, a tak za naleštěný vůz s vzduchem chlazeným V8 o objemu 2,5 litru a 143 koních požaduje 1,98 milionu Kč. To z této T603 dělá jedno z vůbec nejdražších českých aut v současném prodeji.

Kondice vozu pochopitelně odpovídá zmíněnému. Materiály uvnitř barevné kabiny jsou bezchybné, nevidíme žádné škrábance na laku a motor prý neztratil ani jeden ze 143 koní, kterými původně disponoval. A vysokou cenovku ospravedlňuje i samotná výjimečnost modelu 603 z pohledu historie československého motorismu. Jen pár českých resp. československých aut si v historii získalo ve světě takový věhlas.

Krásná Tatra 603 ze samého konce výroby je momentálně k mání v Norsku. V dokonalém stavu přijde skoro na 2 miliony Kč. Foto: Ole-Jakob Nilsen, publikováno se souhlasem

