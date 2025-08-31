K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně

Tahle auta v podstatě vymřela, s nevelkými nájezdy se častěji dají koupit už jen M3, kabriolety a slabší verze. Tohle je plnotučná 330i po faceliftu, která zdaleka nenajela ani 100 tisíc km, a přesto není drahá. Bohužel ne zcela bezdůvodně.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně

před 5 hodinami | Petr Miler

K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně

/

Foto: Automobile M. Hage, publikováno se souhlasem

Tahle auta v podstatě vymřela, s nevelkými nájezdy se častěji dají koupit už jen M3, kabriolety a slabší verze. Tohle je plnotučná 330i po faceliftu, která zdaleka nenajela ani 100 tisíc km, a přesto není drahá. Bohužel ne zcela bezdůvodně.

Označte mě za nenapravitelného staromilce, ale BMW řady 3 generace E46 pro mě zůstává absolutním vrcholem evoluce mnichovské automobilky. Je to symbol zlatých časů značky, vůz s velmi nadčasovým designem, který je technicky už tak moderní, aby v něm byla většina těch věcí, které v autě mít chcete. A zároveň není tak „moderní”, aby v něm už byly věci, které v autě mít nechcete.

Trojka E46 ještě neměla elektrické řízení, start-stop a pokud měla mít motor s turbem, byl to diesel, který je bez přeplňování prakticky nepoužitelný. Jde o kvalitně postavené auto z dob, kdy se BMW neucházelo o zákazníky Volkswagenu a jeho vozy podle toho mohly stát. Pozná se to hlavně na provedení interiéru, levné plasty praskající jako tělo ponorky na dně Mariánského příkopu řada E46 ještě neznala.

Bohužel, „é-čtyřicetšestky” dávno nejsou zrovna mladá auta, naposledy ve velké míře sjížděla z výrobních linek v roce 2005. Narazit dnes v prodeji na zachovalý kus je tak stále výjimečnější a musíte se smířit se stále většími kompromisy. Pár nadšenců zachovalo málo jeté M3, na krásný kus ale dnes potřebujete skoro 2 miliony. A na verzi CSL klidně dva- až třikrát tolik. A pokud z výběru vyřadíte nepříliš atraktivní provedení jako 316i (neřku-li 316ti), zůstane ve hře už jen pár kabrioletů. Nic z toho jako fanda nechcete nebo nezaplatíte, pokud na tom nejste opravdu dobře. Výjimky ovšem stále ještě existují. A E46 na fotkách okolo je jednou z nich.

Bohužel ani to není ideál z hlediska nadšeného řidiče, má k něm ale aspoň nějak blízko a stojí tak málo (na poměry...), že vás cena může přimět ony kompromisy akceptovat. Co je klíčové, jde o variantu 330i po faceliftu, v tomto jsme na hranici dokonalosti. Nejsilnější motor pro standardní provedení trojky je ideál svého druhu - není tak peprný jako tři-dvojka pro M3, ale jinak má všechno - výkon, charakter, zvuk, efektivitu, je to řadový bavorský šestiválec, jak se patří.

Také faceliftované provedení „je správně”. Ne každému sedí některé jeho vizuální detaily, ale zubu času odolává mnohem lépe než původní verze a nejde tu jen o vzhled. Mezigenerační modernizace napravila naprostou většinu vrozených neduhů řady 3 E46 a přiblížila ji dokonalosti. No a všechno ostatní je více či méně špatně...

Žluté blinkry asi přežijete, některým se i líbí, absence paketu M je neoptimální, ale též snesitelná. Velmi skromná výbavová specifikace se sedadly typu prkno potažené látkou a volantem styl „Autobus 1959” už je větší problém, ale to všechno je nějak řešitelné, stejně jako menší oděrky z provozu. Automatická převodovka ale 330i E46 přizabíjí, ať už ji milujete jakkoli.

Tak či onak je to vlastně jediná taková málo jetá 330i E46 ve zjevně velmi dobrém vizuálním i technickém stavu s jasnou historií včetně té servisní. A lék na kompromisy je tu silný - podobná auta dnes někteří nabízí klidně za půl milionu, tohle je k mání v německém Rödemarku za 9 450 Eur, tedy asi 230 tisíc Kč. A za takové peníze aspoň ochutnávka noblesy 330i E46 stát může, ostatně se jistě najdou i borci, kteří by autu dokázali vyměnit převodovku za manuální, sedadla nebo volant lze vyměnit docela snadno.


K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 1 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 01K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 2 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 02K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 3 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 03K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 4 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 04K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 5 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 05K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 6 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 06K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 7 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 07K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 8 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 08K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 9 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 09K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 10 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 10K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 11 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 11K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 12 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 12K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 13 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 13K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 14 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 14K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně - 15 - BMW 330i E46 2002 malo jete levne 2025 prodej 15
BMW řady 3 E46 po faceliftu je dodnes vizuálně atraktivní auto, třebaže standardní provedení se žlutými blinkry není vyloženě krasavec. Ale je to verze 330i s malým nájezdem ve zjevně parádním stavu za 230 tisíc, to by někoho zlákat mohlo. Foto: Automobile M. Hage, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile M. Hage@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.