K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně
Petr MilerTahle auta v podstatě vymřela, s nevelkými nájezdy se častěji dají koupit už jen M3, kabriolety a slabší verze. Tohle je plnotučná 330i po faceliftu, která zdaleka nenajela ani 100 tisíc km, a přesto není drahá. Bohužel ne zcela bezdůvodně.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně
před 5 hodinami | Petr Miler
Tahle auta v podstatě vymřela, s nevelkými nájezdy se častěji dají koupit už jen M3, kabriolety a slabší verze. Tohle je plnotučná 330i po faceliftu, která zdaleka nenajela ani 100 tisíc km, a přesto není drahá. Bohužel ne zcela bezdůvodně.
Označte mě za nenapravitelného staromilce, ale BMW řady 3 generace E46 pro mě zůstává absolutním vrcholem evoluce mnichovské automobilky. Je to symbol zlatých časů značky, vůz s velmi nadčasovým designem, který je technicky už tak moderní, aby v něm byla většina těch věcí, které v autě mít chcete. A zároveň není tak „moderní”, aby v něm už byly věci, které v autě mít nechcete.
Trojka E46 ještě neměla elektrické řízení, start-stop a pokud měla mít motor s turbem, byl to diesel, který je bez přeplňování prakticky nepoužitelný. Jde o kvalitně postavené auto z dob, kdy se BMW neucházelo o zákazníky Volkswagenu a jeho vozy podle toho mohly stát. Pozná se to hlavně na provedení interiéru, levné plasty praskající jako tělo ponorky na dně Mariánského příkopu řada E46 ještě neznala.
Bohužel, „é-čtyřicetšestky” dávno nejsou zrovna mladá auta, naposledy ve velké míře sjížděla z výrobních linek v roce 2005. Narazit dnes v prodeji na zachovalý kus je tak stále výjimečnější a musíte se smířit se stále většími kompromisy. Pár nadšenců zachovalo málo jeté M3, na krásný kus ale dnes potřebujete skoro 2 miliony. A na verzi CSL klidně dva- až třikrát tolik. A pokud z výběru vyřadíte nepříliš atraktivní provedení jako 316i (neřku-li 316ti), zůstane ve hře už jen pár kabrioletů. Nic z toho jako fanda nechcete nebo nezaplatíte, pokud na tom nejste opravdu dobře. Výjimky ovšem stále ještě existují. A E46 na fotkách okolo je jednou z nich.
Bohužel ani to není ideál z hlediska nadšeného řidiče, má k něm ale aspoň nějak blízko a stojí tak málo (na poměry...), že vás cena může přimět ony kompromisy akceptovat. Co je klíčové, jde o variantu 330i po faceliftu, v tomto jsme na hranici dokonalosti. Nejsilnější motor pro standardní provedení trojky je ideál svého druhu - není tak peprný jako tři-dvojka pro M3, ale jinak má všechno - výkon, charakter, zvuk, efektivitu, je to řadový bavorský šestiválec, jak se patří.
Také faceliftované provedení „je správně”. Ne každému sedí některé jeho vizuální detaily, ale zubu času odolává mnohem lépe než původní verze a nejde tu jen o vzhled. Mezigenerační modernizace napravila naprostou většinu vrozených neduhů řady 3 E46 a přiblížila ji dokonalosti. No a všechno ostatní je více či méně špatně...
Žluté blinkry asi přežijete, některým se i líbí, absence paketu M je neoptimální, ale též snesitelná. Velmi skromná výbavová specifikace se sedadly typu prkno potažené látkou a volantem styl „Autobus 1959” už je větší problém, ale to všechno je nějak řešitelné, stejně jako menší oděrky z provozu. Automatická převodovka ale 330i E46 přizabíjí, ať už ji milujete jakkoli.
Tak či onak je to vlastně jediná taková málo jetá 330i E46 ve zjevně velmi dobrém vizuálním i technickém stavu s jasnou historií včetně té servisní. A lék na kompromisy je tu silný - podobná auta dnes někteří nabízí klidně za půl milionu, tohle je k mání v německém Rödemarku za 9 450 Eur, tedy asi 230 tisíc Kč. A za takové peníze aspoň ochutnávka noblesy 330i E46 stát může, ostatně se jistě najdou i borci, kteří by autu dokázali vyměnit převodovku za manuální, sedadla nebo volant lze vyměnit docela snadno.
BMW řady 3 E46 po faceliftu je dodnes vizuálně atraktivní auto, třebaže standardní provedení se žlutými blinkry není vyloženě krasavec. Ale je to verze 330i s malým nájezdem ve zjevně parádním stavu za 230 tisíc, to by někoho zlákat mohlo. Foto: Automobile M. Hage, publikováno se souhlasem
Zdroj: Automobile M. Hage@Mobile.de
Bleskovky
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
před 2 hodinami
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
včera
- Špatný den v práci? Tady se někomu „podařilo” možná totálně zničit hypersport za 74 milionů ještě před dodáním zákazníkovi
29.8.2025
Nejnovější články
- Vrchol ironie: V nizozemské „zelené pevnosti” musí instalovat obří generátory na fosilní paliva, aby udrželi v chodu síť schvácenou elektromobily
před hodinou
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
před 2 hodinami
- Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování
před 3 hodinami
- Nejvíc „funky” Škoda se dočkala novodobého nástupce. Designér firmy ji stvořil ve volném čase, možná by si měl najít jinou práci
před 5 hodinami
- K mání je jedno z posledních málo jetých BMW 3 ze zlatých časů značky s nejlepším motorem, navíc velmi levně
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva