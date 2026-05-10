K mání je krásná, dodnes originální Škoda 100 v mimořádném stavu. A vzhledem k její kondici vlastně ani není drahá

Petr MilerAsi to není první auto, které vás napadne, když si budete chtít koupit něco z komunistické éry nejúspěšnější české automobilky, tím snáz se ale můžete dostat k mimořádnému kusu za dobré peníze. Dát něco takového dnes dohromady bude stát násobně víc, než na kolik vás vyjde tento exemplář.
Petr Miler
Škoda 100, lidově prostě stovka, je dnes už pořádný kus automobilové historie. Pokud tak jako já pamatujete časy, kdy se začátkem května povinně chodilo do průvodu, na silnicích jste jich mohli potkat ještě spoustu. V posledních letech je to ale ryzí veterán, na cestách stovky skoro nepotkáte a v bazarech běžně také ne. A když na nějakou pěknou v prodeji narazíte, stojí spoustu peněz.
To je a není případ Škody 100 z roku 1972, kterou vám dnes ukážeme. Jde o exemplář už po první modernizaci, což obnáší několik viditelných specifik, fascinující je ale hlavně tím, že je ve stavu blízkém dokonalosti. Však se podívejte na jakýkoli detail, který můžete vidět zvenčí, uvnitř, zespod nebo v motorovém prostoru. Tady je všechno opravdu 1A - není to nové, není to jako nové, není to včera renovované a všechny díly nejsou původní, jako celek ale působí auto opravdu přesvědčivě.
Není to tím, že by ji majitel koupil a hned zavřel do garáže - prodávající mluví o tom, že vůz jezdil, ale převážně jen v minulém století, kdy najel naprostou většinu z pouhých 41 095 km, které má dodnes na tachometru. Teprve pak byl odstaven, v roce 2010 rozebrán, vyčištěn, zbaven koroze, přelakován, ochráněn proti dalšímu reznutí a s použitím téměř jen původních dílů zase smontován.
Majitel nyní auto nabízen jako „vysoce původní, po drobné renovaci”, kdy modernější díly (jako elektronické zapalování, hliníková olejová vana, lepší chladič - většinu jich rozeznáte na fotkách) byly použity jen tehdy, kdy to mělo smysl pro další provozuschopnost. A všechny původní komponenty dostanete k autu. Nejsme si tedy úplně jisti, jak moc „drobná” ta renovace reálně byla, ale to nakonec není až tak podstatné. Faktem je, že současný stav auta díky minimálnímu opotřebení a průběžné péči v posledních dekádě a půl skoro dechberoucí.
Je to zkrátka výjimečná šance pořídit si významný kamínek v mozaice historie československého automobilismu - pozdější modely 120 a spol. dále těžily z téhož základu, ostatně tradici škodovek s koncepci „vše vzadu” začalo ještě dříve embéčko, principiálně stále stejný vůz.
Jde o slušnou jízdenku na vlak do minulosti, jestli ale chcete nasednout, neprodává se levně. Na druhou stranu není vzhledem ke kondici vozu ani moc drahá - stojí 10 800 Eur, tedy asi 260 tisíc Kč. Jistě to není málo na 54 let starou Škodu 100, ale na takhle pěknou Škodu 100? To není zase tak moc, však kdybyste něco takového chtěli stvořit dnes, bude vás to stát násobně víc. A před sebou nebudete mít 16 léty dalšího mírného provozu ověřený kousek, tohle stojí za úvahu, však se na tohle auto podívejte sami...
Tahle stovka je ve zcela výjimečném stavu. A na svůj stav není zase tak drahá. Je zjevné, že se dočkala částečné renovace, viditelně si ale zachovává také punc originality. A že základem byl vůz s pouhými 41 tisíci km na tachometru, je na ní sakra znát. Foto: V. Bertram, publikováno se souhlasem
Zdroj: Skoda S100 1972 - Seltenes Sammlerfahrzeug@Mobile.de
