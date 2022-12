K mání je krásná, nejetá Škoda 120L po prvním majiteli. Jedna z posledních 10 takových vypadá jako včera vyrobená před 4 hodinami | Petr Miler

Není to tak dávno, co by si mnozí o tohle auto neopřeli ani svoje drahé kolo - po silnicích jich jezdily mraky a v bazaru jste si mohli vybírat s 20 tisíci korunami v kapse. Dnes jsou krásné kusy raritou a toto je skutečně vzácný, možná vůbec nejzachovalejší exemplář s pravostranným řízením.

Jeden milion sedmdesát tisíc šest set devadesát tři. To není počet hlasů potřebných pro vítězství v nadcházejících prezidentských volbách, ale počet Škod 120, které tehdejší Automobilové závody, národní podnik vyrobily mezi léty 1976 a 1990 pro celý svět. Od chvíle, kdy ta poslední sjela z výrobních linek mladoboleslavské značky, tedy uplynulo 32 let a přesně ty stačily k tomu, aby se počet některých verzí tohoto modelu přežívajících v provozu smrskl na deset. Fascinující.

Na jednu takovou se právě díváte. Jde o skutečně nejtuctovější verzi Škody 742, tedy model 120 v základní výbavě L, která si nevysloužila ani dvě vnější zpětná zrcátka, natož pak otáčkoměr. Jako nová byla dodána prvnímu majiteli v roce 1989 do Velké Británie a jde tedy o provedení s pravostranným řízením. Právě těch už britský registr pozná jen deset, všechny ostatní v lepším případě někde hnijí, v horším už dávno vůbec neexistují.

To samo o sobě dělá z vozu výjimečnou věc, je tu ale ještě jeden podstatný aspekt. Onen první majitel se vozu za 32 let nezbavil a prodává jej až dnes s pouhými 14 413 mílemi, tedy asi 23 195 km na tachometru. To je neuvěřitelně nízké číslo a po výměně některých sešlých částí je vůz vhodný snad i pro přehlídky elegance. Exteriér vypadá velmi zachovale a interiér je dodnes prakticky netknutý.

Jak jsme již zmínili, jde o auto z roku 1989, tedy ze samého konce výroby, navíc pochopitelně ve vývozním provedení pro Británii. To znamená třeba líbivé polepy karoserie na stranách či vzadu. Vzhledem k verzi L ale nečekejme více než to - na přídi je vidět poslední provedení masky chladiče, vzadu neobvyklé grafické ztvárnění označení 120 L a to je tak nějak vše. Motorem je pochopitelně tradiční čtvercová (72x72 mm) dvanáctistovka (přesně 1 174 cm3) o výkonu až 36,7 kW a točivém momentu 82 Nm. Převodovka je čtyřstupňová manuální, maximální rychlost činí 140 km/h.

To jsou u nás notoricky známá čísla, narazit zde v prodeji na stodvacítku v takovém stavu je ale výjimečné a v britském provedení je to doslova rarita. Fanoušek škodovek by nemusel pohrdnout, auto je k mání u specialisty na veterány z britského Fengate. Vaše může být za 9 995 liber, tedy asi 281 tisíc Kč. Hodně peněz, ani snad ale nepochybujeme, že když tohle auto dobře uskladníte, vaši potomci ho prodají za sedmimístnou sumu jako nic. Jakkoli bizarně to může znít těm, kteří se marně pokoušeli podobná auta před pár dekádami udat za 20 tisíc Kč.

