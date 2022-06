K mání je krásná Škoda MB v dokonalém stavu, je to lístek na vlak do roku 1967 před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: KH, publikováno se souhlasem

Kdysi nejtuctovější z tuctových aut zestárlo nejen do výjimečnosti dané už tím, že existujících kusů nevyhnutelně jen ubývá, ale i do krásy. Na vypiplaný stroj je radost pohledět, tento může být váš. Přes slevu ale zapomeňte na jakkoli nízkou cenu.

Škoda 1000 MB byla svého času nejběžnějším autem, které jste na našich silnicích mohli potkat. Pomáhalo motorizovat komunistické Československo a s více jak 400 tisíci vyrobenými bylo všechno, jen ne vzácné. To ale platilo někdy před 50, do jisté míry ještě před nějakými 30 nebo 35 léty, dnes už je situace úplně jiná.

V současnosti je i dobové „embéčko” vzácností, zvlášť je-li ve stavu blízkém novému vozu. Nejde sice o až takovou raritu jako třeba bájné 1100 MBX, kterých dodnes přežila v pěkném stavu jen hrstka, vsadíme se ale, že - pokud nejste pravidelnými návštěvníky muzeí či srazů starých škodovek - budete dlouho pátrat v paměti, kdy naposledy jste viděli verzi Škodu 1000 MB v krásném stavu plně odpovídajícím originálnímu. Teď ale jedna taková na prodej je.

Byla pořízena v červenci roku 1967, tedy rok před tím, než do Československa vtrhla vojska „spřátelených” zemí pod velením Sovětského svazu, jejichž vpád si za pár měsíců budeme připomínat. A dostat se k ní tou dobou nebylo vůbec snadné. Bylo třeba nejprve vinkulovat na svém účtu v bance 20 000 Kčs, abyste si vůbec mohli auto objednat a byli zapsáni do pořadníku. Pak vám byl zaslán dopis, abyste se ve stanoveném termínu dostavili osobně pro vůz v Mototechně a předem poukázali celou kupní cenu vozu (přes 50 tisíc Kčs) na účet firmy. Kdybyste náhodou nemohli, bylo třeba se písemně omluvit, jinak by auto bylo prodáno někomu jinému - zájemců bylo dost.

Procedury ne zase tak vzdálená současnému standardu, bohužel, byl ale kupec v tomto případě ušetřen, neboť šlo o Němce. První majitel si vůz nechal téměř pět dekád, kdy jej většinu času jen garážoval, a tak má dodnes najeto jen 83 tisíc km. Poslední tisíce už ale nakroutil současný vlastník, který jej kompletně zrenovoval a - podle svých slov - udržoval vizuálně i technicky ve stavu ročního auta s použitím maxima originálních dílů. A auto vypadá skutečně dokonale - ať už se podíváme na lak, interiér, motor, cokoli, vše působí zánovně.

Mechanicky má být auto podle majitele též v bezvadném stavu, o čemž má svědčit i nová německá technická platná na další dva roky. Nezbývá tak než jej osedlat a užít si docela lákavé kombinace světle šedého laku, vínové koženky uvnitř i 44 koní jeho čtyřválcového motoru 1,0, který svůj výkon posílá na zadní kola přes čtyřstupňový manuálu.

Vlastně chybí ještě jedna věc, zaplatit kupní cenu. Ta aktuálně činí rovných 14 000 Eur, tedy asi 347 tisíc Kč, což rozhodně nejsou malé peníze. Jak ale prodávající říká, jde o sumu po slevě z 16 000 Eur (asi 396 tisíc Kč) a o dalším snižování nechce slyšet. Zajímavá nabídka? Posuďte sami, my můžeme říci jen tolik, že vzhledem k dostupným vozům tohoto ražení před námi stojí dosti výjimečná věc.

Škoda 1000 MB de Luxe se v v tomto stavu v prodeji už nevidí, cena ovšem takřka muzejnímu stavu odpovídá. Foto: KH, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.