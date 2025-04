K mání je krásná vrcholná Alfa Romeo ze zlatých časů značky v dokonalé verzi i s milionem servisních záznamů. Možná je čas se rozloučit před 11 hodinami | Petr Miler

Foto: Auto-Center Trento, publikováno se souhlasem

Tohle je čistá Itálie od A do Z, vyzývavou specifikací počínaje a podezřele častými návštěvami servisu konče. Mimo to je ale opravdu velmi zachovalá a velmi málo jetá. Nad Alfou se nyní stahují mračna a tohle je šance, jak se s ní případně rozloučit s maximální ctí.

Alfa Romeo v poslední době znovu potácí na hranici existence, minimálně v USA už je to veřejné tajemství. Ani v Evropě si ale nemůže výskat, loni na starém kontinentu prodala je 45 tisíc aut, což nemá daleko k vůbec nejhorším výsledkům v její historii. Navzdory novým modelům se Italům nedaří zarýt se lidem víc pod kůži a jejich obchodní výsledky vypadají podle toho.

Ne vždy bylo tak zle. Ještě na přelomu milénia automobilka prodávala jen na starém kontinentu okolo 200 tisíc automobilů za rok a byť bychom řekli, že nebyly ani trochu kvalitnější a spolehlivější, než se traduje, měly duši. Tehdejší modely jako 147, 156 nebo GTA ohromovaly už vizuálně a dokázaly zaujmout také dynamikou a charakterem. Dovedly zkrátka potrápit i potěšit a vlastně obojím si získat srdce svých majitelů.

Tahle doba už se nevrátila a obáváme se, že už se ani nikdy nevrátí. Vy se ale můžete tak trochu vrátit do ní a být připraveni se s Alfou se ctí rozloučit, kdyby došlo na nejhorší. V prodeji se totiž objevil samotný vrcholný model té éry, sedan 156 GTA z roku 2002, který dosavadní dva majitelé více garážovali a servisovali než cokoli jiného - na tachometru má totiž jen 87 tisíc km a vypadá velmi zachovale, tedy alespoň na poměry Alf té doby. Nikdo jim už zpětně nedá tlačítka na volantu, která se neošoupou, popř. kůži, která se pro změnu neprošoupe. Ale podívejte se na detaily - tohle je tak dobré, jak to může být

Nabízí se jízlivé poznámky, jako že by toho majitel ujel víc, kdyby auto pořád nestálo v servisu. Chtěli jsme si je dnes i z piety nechat od cesty, ale ono to nejde, podívejte se na zdokumentovanou historii servisních zásahů provedených na voze:

Prodávající to prezentuje jako pravidelné servisy, ale proboha, žádné auto nejezdí do servisu plánovaně několikrát za rok po ujetí pár tisíc km, tohle byly Alfa servisy. A když přestaly být, auto v rukou druhého italského majitele (původně jezdilo v Japonsku) nejezdilo prakticky vůbec. Ale co už, musíte to brát, jak to je. Nakonec to patří to ke hře, máme ostatně vlastní zkušenosti...

Tohle prostě musíte vzít jako fakt, pak před sebou máte jen okouzlující sportovní sedan s původním designem Waltera de Silvy (GTA nikdy nedostalo facelift) vážící jen 1 430 kg. Jeho klenotem byl motor 3,2 V6 Busso, točivý, nádherně znějící a podobně výtečně vypadající agregát s až 250 koňmi výkonu. Akcelerace na stovku za 6,3 sekundy a maximálka 250 km/h dnes možná neohromí, ale to jsou jen čísla na papíře, v akci byla s tímto autem opravdu zábava.

Je docela vzácné, postaveno bylo jen 1 973 sedanů a 1 678 kombíků. Před sebou máme jeden z těch prvních v typickém, přesto ne zase tak častém rudém laku, kterému se od obou majitelů dostávalo dokonalé péče. Auto je dodnes v originálním stavu, i to má svou hodnotu, pokud chcete tahle auta poznat ve stavu, v jakém jezdila před 20 léty. I ten agresivní bodykit s obřím křídlem mohla mít tahle Alfa přímo od výrobce.

Je to možná nejlepší 156 GTA v současném prodeji a jistě jeden z mála tak zachovalých kousků vůbec. Něco takového logicky nemůže být úplně levné, požadovaná cena 33 900 Eur, tedy asi 850 tisíc Kč, tomu ovšem odpovídá. Tohle auto si kupce nebude hledat snadno, ale pokud zrovna tuhle fešandu milujete, asi není co řešit...

156 GTA je vrcholné auto jedné z vrcholných ér Alfy Romeo. Loňské sněhy jsou pryč, tohle auto se ale pořád dá koupit v krásném stavu a zdánlivě nekonečným množstvím servisních záznamů. Foto: Auto-Center Trento, publikováno se souhlasem

Zdroj: Auto-Center.it@Mobile.de

Petr Miler

