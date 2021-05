K mání je krásná vzpomínka na nejstylovější VW, nejetých originálů už je minimum před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: KFZ Bongard, publikováno se souhlasem

Volkswagen je synonymum nudných aut pro všechny a byť vždy existovaly výjimky, modelů této značky vzbuzujících touhu od pohledu vzniklo minimum. Tento je jedním z nich.

Nechceme Němcům křivdit, pokud ale pomineme pár vrcholných verzí jeho jinak obyčejných modelů, jako je Golf R, je těžké najít v současné nabídce Volkswagenu cokoli, co by člověka vzalo za srdce. Ne vždy tomu tak ale bylo a nemuselo jít ani o nemastné neslané pokusy vymanit se mezím „normálna”, jako bylo poslední Scirocco, otevřený Eos nebo nedej bůh závěrečný moderní Beetle.

Mluvíme teď o modelu Corrado, který skýtá spoustu atraktivity, i když člověk jinak pro produkty VW Group nehoří ani poté, co se polije benzinem. Je to jedno z vizuálně nejzajímavějších aut, které kdy ve Wolfsburgu postavili a rukou nad jeho vzhledem nemávnete ani dnes. Je to pochopitelné kupé, takže praktičnosti mnoho nečekejte, ale vypadá vážně šik. Jsem dost starý na to, abych pamatoval, kdo všechno jej v 90. letech, kdy vrcholily časy jeho slávy, chtěl mít.

Tohle auto vznikalo mezi léty 1988 a 1995 a vyrábělo se v různých verzích, se šestiválci, ve výkonné a lehké verzi G60 anebo s osmiventilovým dvoulitrem. To pravda nebyla nejvytouženější varianta, ale možná právě i díky tomu jedna z nich dožila dneška ve stavu, kdy se z pohledu na ní člověku pořád sbíhají sliny v ústech, zvlášť když jde o vůz v jedné z atraktivních „corradodidních” barev.

Vůz nabízel 120 koní a třebaže to byl základní model, na 90. léta jel obstojně. Auto také vážilo jen 1 114 kg a mělo parádní aerodynamiku, takže bylo docela rychlé. Stovka za 10,6 sekundy a maximální rychlost 200 km/h jsou na základní verzi slušné hodnoty. Právě takový stroj se nyní objevil na prodej v Německu, je z roku 1994 a je to tedy jeden z exemplářů z konce výroby. Nepsali bychom o něm, kdyby nebyl dodnes jako nový a kompletně originální, což je u Corrad obecně rarita.

Samozřejmě je vidět, že jej nevyrobili včera, ale to snad nikdo nečeká. V autě není žádná extra výbava, ale o to tu nejde. Fascinuje nás možnost vrátit se tak trochu v čase a dnes vyrazit na cesty ve fialovém Corradu ve stavu, v jakém se za ním před více jak 25 léty otáčela spousta hlav. A jsme si zatraceně jistí, že se za ním otočí i dnes.

Jeho cena není úplně lidová, 18 000 euro znamená asi 458 tisíc Kč a 37 699 km na tachometru také není nic. Ovšem za takovou sumu dnes nekoupíte ani litrovou Octavií na „plecháčích”, za kterou se lidé otočí leda v údivu, kdo si koupil úplně základní verzi bez jakékoli výbavy. Pokud vaše srdce touží po Corradu, tohle je dnes zaručeně nejlepší kousek, který se dá sehnat. A obáváme se, že žádný lepší hned tak na prodej nebude.

Tohle Corrado je i po 27 letech v krásném stavu. A za 458 tisíc Kč možná není ani nesmyslně drahé, na trhu je dnes takové auto naprostou raritou. Foto: KFZ Bongard, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler