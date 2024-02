K mání je krásný, dodnes nejetý VW Passat B5 po 1. majiteli ročník 1936. Jde o hotový stroj času před 9 hodinami | Petr Miler

Má pověst nezničitelného auta a v tomto konkrétním provedení ho nezabije snad nic. A platí to tím spíš, když má za sebou hlavně dekády garážování, během nichž najel necelých 27 tisíc km. Něco takového se v prodeji už dávno nevídá, je to rarita svého druhu.

Volkswagen Passat páté generace zvaný také B5 si vydobyl pověst velmi kvalitního a odolného vozu, se kterým můžete najet statisíce kilometrů bez větších komplikací. Statistiky vždy potvrzovaly, že to nejsou jen pověry, a tak se dodnes najde spousta lidí, kteří s ním pořád jezdí. A když se jim náhodou přece jen pokazí, shání znovu takový vůz.

Je to pochopitelný přístup, však proč měnit to, co funguje. Problém je jen v tom, že nabídka pěkných bé-pětek na trhu ojetin poněkud vysychá. Aby také ne, když jde snadno o čtvrtstoletí starý vůz. Navíc je to tak, že když už se nějaký pěkný kousek v prodeji přece jen objeví, je nabízen spíše už jako živoucí legenda v některé ze svých špičkových verzí typu W8. Stroj, který vám ukážeme dnes, tyto nedostatky míjí.

Je na jednu stranu starý, to je nevyhnutelné, na tu druhou jde o jeden z relativně mladých kusů po faceliftu (tedy provedení zvané B5.5) z roku 2002. A je dodnes jako nový. Jeho příběh zní až podezřele, ale až si prohlédnete přiložené fotografie, uvěříte mu bez váhání. Jeho prvním a jediným majitelem byl dnes už 88letý člověk, který jej vždy pečlivě jej garážoval i servisoval a mezi servisními prohlídkami opravdu moc nejezdil. Za necelých 22 let má na tachometru pouhých 26 988 km.

Zvenčí i zevnitř vypadá fantasticky, stav je skoro autosalonový. Pohled na techniku pak nedává prostor k pochybám, je to jedním slovem nevyužité auto, které pořád čeká na první pořádnou jízdní nálož, na poměry Passatů B5 je to skoro dokonalý exemplář. Bohužel jen skoro, neboť obliba B5 bývá spojena také s motorem 1,9 TDI, kterým tento stroj nedisponuje.

Je to co do motorizace přesto zajímavé provedení i s u nás dobře známou osmiventilovým benzinovým dvoulitrem, který generuje nanejvýš 85 kW (115 koní), což je dnes na tak objemný motor skoro směšné. Přesto nejede úplně marně - akceleraci na stovku zvládne za 11,2 sekundy a rozjede se až na 200 km/h. Výbava je podobně napůl skromná jako motorizace - je to verze Comfrortline, a tak auto má klimatizaci, ale jen manuální. A tak to je skoro se vším na palubě.

Žádná velká sláva, ale pokud někdo po tomto autě půjde jako po „držáku”, vydrží tento motor ještě víc než TDI - je tak primitivní a předimenzovaný vzhledem ke svému výkonu, že se na něm skoro nemá co pokazit. A pokud byste tento vůz chtěli jako poslední před smrtí, i to velmi pravděpodobně splní, pokud vám včera nebylo 18 let.

Ale žerty stranou, tato nabídka je skutečná a není nezajímavá. Ano, je tu 22 let staré auto, ale nikoli 22 let stojící, bylo pravidelně lehce ježděné. Velmi pravděpodobně s ním tedy můžete urazit statisíce kilometrů bez větších potíží s veškerým jeho prostorem a komfortem. K mání je v německém Herbornu za 7 999 Eur, tedy asi 199 tisíc Kč. Není to málo na poměry těchto Passatů, ale co za auto dnes koupíte za takovou cenu?

