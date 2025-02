K mání je Maserati, které popírá zvěsti o nespolehlivosti italských aut, přesto stojí naprostý pakatel před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Xdriver, publikováno se souhlasem

Na první pohled vypadá jako svěží kousek sportovně-luxusního supersedanu, hned ten druhý ale odhalí, že tohle auto má za sebou život, který je pro podobné stroje velmi netypický. Obstálo v něm na výbornou, přesto je k mání za mimořádně nízkou cenu.

Že italská auta neplatí za spolehlivá a trvanlivá, tuší i lidé, kteří se o automobily nijak zvlášť nezajímají. Situace zašla až tak daleko, že třeba Němci zkratku FIAT (ve skutečnosti Fabbrica Italiana Automobili Torino) vysvětlují jako Fehler In Allen Teilen, tedy chyba v každém dílu. A Britové jako Fix It Again Tony, tedy: Tak to zase to oprav, Tondo. Nechme nyní stranou, jak moc je to mýtus a jak moc je na tom pravdy, faktem ale je, že minimálně jedna věc o trvanlivosti italských aut nesvědčí - málokdo s nimi najíždí vysoké porce kilometrů.

V inzerci není problém najít spoustu aut od Audi přes škodovky až po Volva, která mají najeto hodně přes 500 tisíc km, klidně i k 1 milionu kilometrů. Některých je víc, jiných míň, zejména francouzská a italská auta s vysokými nájezdy jsou skoro neexistující věc. V minulosti jsme vám ukazovali Fiat Multipla s 610 tisíc kilometry jako něco naprosto raritního a auto vypadalo podle toho - bylo prakticky na odpis. Dnes vám ukážeme něco jiného.

Jde o Maserati, tedy italské auto, konkrétně model Quattroporte. To je reprezentativní sedan určený i na dlouhé cestování, a tak by se dalo čekat, že s ním leckdo bude najíždět statisíce kilometrů jako nic. Ale běžně se to neděje, zřejmě i kvůli ne zrovna úspornému 400koňovému benzinovému motoru 4,2 V8 pod kapotou. V Evropě najdete v prodeji jen hrstku aut, která mají najeto něco přes 200 tisíc km, to je na vůz této třídy (a také stáří této iterace) neskutečně málo. A pak je tu to, které dnes vidíte před sebou - má na tachometru 450 tisíc km.

Na italský vůz a zejména pak Maserati je to skoro neuvěřitelná porce, která nemá obdoby nejen na dnešním trhu - něco takového se vídá jednou za mnoho let. Co je ještě pozoruhodnější, auto vypadá velmi slušně, třebaže pohledů na něj nemáme k dispozici mnoho. Světla, lak, kola, interiér včetně sedadel, vše vypadá velmi zachovale, jen volant působí „vyleštěně”. Ale majitel hovoří jasně, auto najelo 450 tisíc km jako vyšitých.

Dojem nekazí ani to, že by došlo k výměně kteréhokoli z klíčových technických prvků. Motor je původní, převodovka též, i když majitel říká, že spojka (robotizovaného manuálu s komerčním označením F1) má nejlepší dny za sebou. Pořád ale funguje. Prodávající jinak tvrdí, že auto je ve velmi dobrém stavu, do poslední chvíle s ním pravidelně jezdil a bez potíží zvládl i nedávný 2000kilometrový výlet do Francie. Že nepřehání a auto „drží”, naznačuje i fakt, že si koupil další Quattroporte, akorát ve verzi GT. To lidé prodávající v zoufalosti nespolehlivý „kýbl” stejného typu obvykle nedělají.

To původní tedy prodává a nabízí jej za až směšných 7 500 Eur, tedy asi 187 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH. Jestli je to perspektivní koupě, necháme na vašem zvážení, cena je ale vážně nízká. Na trhu dnes nenajdete jiné nebourané a pojízdné Quattroporte za méně než 12 000 Eur, což už je přes 300 tisíc km. To je obrovský rozdíl a tato auta nebudou tak... prověřená. Nakonec sám majitel v žertu říká, že jeho auto je akorát zajeté, on sám je mimochodem třetím majitelem. Přičemž ten první byl člověk, který se vozil v autě vzadu, a ten druhý jeho řidič.

Tento kousek na každý pád popírá tvrzení nekvalitě a nespolehlivosti italských aut - vydržel toho hodně a vypadá pořád dobře. Možná „Italům” stačí dopřát prvotřídní péči a vydrží, tenhle exot ji rozhodně měl - majitel říká, že jen za poslední rok vůz dostal nové tlumiče, pneumatiky, baterii, olejem, filtry a další drobnosti za víc jak 5 000 Eur. Auto si tedy můžete koupit skoro jen za cenu jeho nedávných servisních úkonů, což je trochu dvousečné. Ale vyberme si pro dnešek to hezčí ostří...

Maserati Quattroporte s extrémním, s ničím jiným na dnešním trhu nesrovnatelným nájezdem existuje. A po 450 tisících km se zdá být ve velmi dobrém stavu. Že by nakonec italská auta vydržela, když se o to někdo snaží? Foto: Xdriver, publikováno se souhlasem

Zdroj: Xdriver@Marktplaats

