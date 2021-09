K mání je nejeté auto dnes už mrtvé značky, ikona Saabu s pouhými 624 km před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nové Saaby jsou už dnes historií, občas se ale v prodeji objeví auto, které ji dovoluje znovu prožít. Toto je i mezi nimi výjimečné - přes 20 let nejetá Talladega se opravdu nevídá.

Historie automobilky Saab se začala psát v roce 1945. Už o čtyři léta později švédská značka přišla se svým prvním vozem, v roce 1969 pak došlo na její sloučení se Scanií. Dvacet let na to se pak sice stala na výrobci náklaďáků nezávislou, její vlastnictví však na druhou stranu začal pozvolna přebírat americký koncern General Motors. Ten nejprve odkoupil 50 %, než v roce 2000 dovršil úplné převzetí. Mimo to do Saabu napumpoval nemalé peníze, úspěch si však nekoupil, neboť jak se nakonec ukázalo i v případě Opelu, Američané si s evropskými značkami a publikem nedokázali poradit.

Zatímco německá automobilka byla ale zachráněna koncernem PSA, ze kterého se po sloučení s FCA stal Stellantis, ta švédská takové štěstí neměla. Nejprve si na ní vylámal zuby Spyker a posléze Číňané. Aktuálně je tak již nějaký pátek definitivní minulostí, přičemž mezi živé se nejspíše již nevrátí. To pochopitelně netěší zástupy fanoušků Saabu, jehož mnohé modely se staly kultovními ještě za života značky. Dnes jsou pak vozy jako 900 či 9000 pomalu nesmrtelnými ikonami, za něž se platí nemalé peníze i přes horší stav.

Právě na Saab 900 se přitom dnes podíváme blíže. Nepůjde však o původního klasika, nýbrž o novou generaci, která se světu představila v roce 1993 jako první model vyvinutý ve spolupráci s Američany. S platformou GM2900 přitom byla spojena i nemalá změna v motorovém prostoru, kde již pohonné jednotky nebyly uložené podélně, nýbrž napříč. Mimo to bylo možné počítat s navýšenou bezpečností, Saab tak nepřekvapivě již pouhých 10 dnů po debutu evidoval objednávky na tři tisíce aut.

Ještě větší zájem nicméně vzbudil rekordní počin, ke kterému došlo v roce 1996 na okruhu Talladega. Saab totiž namátkou vybral šest produkčních aut, které asociace FIA po technické prohlídce zapečetila. Švédská automobilka pak následně za volant usadila jak novináře, tak profesionální jezdce, kteří od 16. do 24. října zajížděli kolo za kolem. Dva exempláře přitom za tu dobu zvládli urazit 40 tisíc kilometrů, jeden z nich pak během posledních 12 hodil dosáhl průměru 230 km/h.

Švédové tím prokázali spolehlivost nového modelu, zároveň však stanovili i 22 nových rekordů. Není tak překvapivé, že Saab rok poté přišel s edicí 900 Talladega, která byla osazena přeplňovaným dvoulitrem, stejně jako upraveným bodykitem. Právě o prodeji tohoto provedení ve své tiskové zprávě informuje firma Bilweb Auctions, která nabízí dodnes nejetou Talladegu ve skoro muzejním stavu.

Dle odhadu firmy by vůz mohl změnit majitele za 160 tisíc švédských korun (cca 400 000 Kč), realita však nejspíše bude vyšší. Jde nepochybně o jednu z posledních příležitostí, jak si koupit prakticky nový Saab a dost možná úplně poslední, jak se dostat k novému modelu 900. Nabízený kousek totiž najel pouze 624 kilometrů, a po celou dobu patřil jedinému majiteli, který jej posledních 14 let držel pod zámkem v garáži. Než se tak nicméně stalo, byla vozu vyměněna originální kola za 17palcové ráfky od firmy Hirsch Performance, zatímco jeho motor si podal specialista na švédské jednotky Rolf Uhr, který zvedl výkon ze 185 na 235 koní.

Jelikož zmíněný pán je mezi fanoušky Saabu doslova legendou, nemluvíme tu ani tak o prznění originálu jako spíše o broušení drahokamu. Ostatně i onen tuner se zaměřuje právě na švédské vozy. Majitel pak instaloval novou baterii a dodává, že pár věcí ještě bude třeba kvůli dlouhému stání nahradit. Nicméně třeba klimatizace funguje a uvnitř je dokonce i nadále cítit typický odér nového vozu.

Tento Saab 900 Talladega strávil posledních 14 let v garáži. Než do ní zamířil, dočkal se zvýšení výkonu i jiných kol. Jelikož obojí mají na kontě specialisté na tuto značku, nejde o prznění originálu. Odhadovaných 400 tisíc korun tak na koupi asi nebude stačit. Foto: Bilweb Auctions

