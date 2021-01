K mání je možná nejzachovalejší BMW M3 E46 na světě, ani jeho výfuk nestačil zreznout před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Premium Classics, publikováno se souhlasem

Jsou auta, která jsou vzhledem k jejich stavu a stáří tak mimořádně zachovalá, že říkáme, že jsou jako nová. I takové označení je ale pro tento kus urážkou, je naprosto dokonalý.

BMW řady 3 generace E46 ve vrcholné verzi M3 dodnes fascinuje tím, co mnichovská automobilka nechala propadnout minulosti. Aktuální modely v autosalonech jsou jen odvarem stroje, který kdysi udával tempo vývoje podobných aut. Dvoudveřové kupé dnes rychlostně překonávají i přeplňované stroje nižších tříd, o řidičské atraktivitě možná nejlepší em-trojky historie si ale mohou nechat jen zdát.

V současnosti se M3 E46 už nekupuje k řádění na okruhu nebo mezi okreskami, spíše se zbylé hezké kusy schraňují kvůli charakteru výjimečně vyladěného GT. Vzácné prvky jako nádherný zvuk řadového šestiválce s komunikativním řízením přes dokonale kulatý volant, tuhou převodovkou a pohon zadních kol svázaných mechanickým samosvorným diferenciálem jsou zapomenuté ingredience receptu na úsměv v každé řidičské situaci.

Zážitek v tomto autě nepřichází s pohledem na tachometr, rychlost si tu řidič musí odpracovat prostřednictvím všech ovládacích prvků. Největší odměnou je mu pak projev řadového šestiválce o objemu 3,2 litru a výkonu 252 kW (343 koní) při 7 900 otáčkách. Je to pořádná pila s parádním zvukem, omezovač zasáhne až na hranici 8 200 otáček za minutu. Točivý moment 365 Nm graduje u 4 900 ot./min, což dohromady umožňuje zrychlovat na 100 km/h za 5,2 sekundy. Papírové hodnoty jsou dávno překonané a dostupné i v dvoulitrových turbokompaktech, ale jen málo aut může nabídnout takový příval radosti po hladkém podřazení bez automatického meziplynu.

Bohužel, tohle auto je dnes už nejméně 15 let starou historií a koupit zachovalý kus je stále těžší. A stále dražší. I velmi drahé, klidně přes 1 milion Kč stojící exempláře nemusí být žádné vypiplané voňavky, ale prostě jen hezké, tuningem, zacházením ani kilometry nezničené vozy. To, na co jsme narazili u jednoho nizozemského prodejce, se ale vymyká čemukoli, co jsme mohli vidět posledních několik let. Je to dodnes nová M3 E46 v rudé barvě Imola II.

Na tachometru má 9 900 km, ale popravdě řečeno nevíme, kde a jak je kdo najel. Auto je doslova netknuté a kdo měl svého času tu čest s M3 E46, ví, jak rychle je opotřebení vidět třeba na čalounění kožených sedadel a několika dalších místech. Tady jsou všechna dokonale původní, ani kůže neztratila svou matnost, kterou jinak pozbude po kontaktu s vaším pozadím po pár ostře projetých zatáčkách. Je to opravdu stav 1A, muzejní kousek, nakonec i spodek vypadá, že nikdy nepoznal ani mokrou silnici. Může se snadno jednat o nejlepší existující exemplář mimo muzeum BMW.

Fascinující věc, ovšem také za fascinující cenu. K dispozici je v nizozemském Vughtu za - podržte se - 79 950 euro, tedy skoro 2,1 milionu Kč. Tolik tento vůz nemohl stát snad ani jako nový. Darda, na druhou stranu jsme si ale celkem jisti, že pokud někdo odolá s takovým vozem jezdit, jednou bude vyvažován zlatem. A pokud neodolá, pozná v roce 2021, co to bylo špičkové nové auto počátku tisíciletí. I to je možná k nezaplacení...

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal