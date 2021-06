K mání je možná poslední nejeté, dodnes nejrychlejší auto bez turba, cena odpovídá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Gooding And Company

Někdo se musel hodně přemáhat, aby s tímto autem po celou dobu jeho existence nikdy nevyjel a nechal jej pouze servisovat. Ale dokázal to, odměnou mu budou stovky milionů.

Legendárního McLarenu F1 bylo celkově vyrobeno jen 106 kusů, z toho pouhých čtyřiašedesát připadá na silniční variantu. Jde tedy o velmi vzácné zboží, přesto docela pravidelně mění své majitele. Ačkoli šlo vždy o velmi drahé auto, nyní se jedná o vzácnost, která putuje mezi sběrateli za sumy v řádu stovek milionů Kč. A nyní před námi možná stojí auto, které se postará o další zápis do historických tabulek.

Na prodej je totiž McLaren F1 s šasí číslo 29, tedy 25. kus předaný zákazníkovi, který má nejmenší myslitelný počet najetých kilometrů. Na jeho tachometru svítí pouhých 387 km najetých při manipulaci s vozem při pravidelných servisech, víc nic. Jeho původní japonsk ani později druhý americký majitel jej tak nikdy pořádně nepoužili, všechny kilometry byly najety jen při manipulaci s ním. Označte to za cokoli od hrdinství po nesmysl, na každý pád je to nevídané.

Nejde navíc jen o samotné auto. Majitel k němu přibalí rovněž nikdy nepoužitá zavazadla vyrobená na míru pro tento vůz. Tím ale výčet věcí navíc nekončí, dále je totiž vůz svázán také s pojízdným kabinetem na nářadí, jenž zdobí stejné sériové číslo jako samotné kupé. VIN McLarenu F1 se pak objevuje také na ultra vzácných hodinkách TAG Heuer, které jsou s vozem spojeny, kromě nich můžete ještě dále počítat s náhradními klíčky či veškerou dokumentací.

Jinými slovy se potenciální kupec objevuje ve stejné situaci, jako kdyby tento exemplář pořizoval v polovině 90. let přímo z továrny. Jen samozřejmě s tím rozdílem, že v mezičase uběhlo 26 let, které vozu nikterak neuškodily - McLaren disponuje dostatečným vybavením na to, aby tato auta udržoval v stavu nových do dnešních dnů a exemplář s číslem 29 měl veškerou péči.

Podívejte se na auto sami, je to skvost svého druhu, i provedením interiéru láká k vyjížďce. Ta bude pro kohokoli velmi drahá - aukční firma Gooding And Company, která ve své tiskové zprávě o prodeji informuje, očekává prodej za cenu 15 milionů dolarů, tedy asi 315 milionů Kč. To by na aukční rekord o fous nestačilo, něco nám ale říká, že zámožní sběratelé vyšroubují finální cifru v dražbu ještě výše.

Příležitost užít si legendární McLaren F1 jako první je skutečně výjimečná věc, s tímto autem dost možná přichází jako vůbec poslední na světě. Jeho cena tomu bude odpovídat. Foto: Gooding And Company

Zdroj: Gooding And Company

Petr Prokopec