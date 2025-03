K mání je „nákupní taška” od BMW, která na semaforech znejistí i frajery s Bugatti. Za cenu dvou výměn oleje v jejich autech včera | Petr Miler

/ Foto: Sako Cars, publikováno se souhlasem

Pokud „dynamika za peníze” to, co v autech hledáte, těžko můžete zajít podstatně dál než sem. Navíc ji dostanete v balení, které aspoň může být velmi nenápadné. Jak dlouho tohle auto vydrží, nemáme tušení. Ale dokud bude jezdit, bude s ním legrace.

Existují parametry, které se zdají být vyhrazené jen smetánce superaut za desítky milionů korun. Má-li auto mít spalovací motor, s nímž jako s jediným rychle nejen pojedete, ale také někam dojedete, dostanete se s akcelerací na stovku výrazně pod 3 sekundy jen se stroji jako Bugatti Veyron nebo Chiron. Potřebujete tedy něco mezi 1 000 až 1 600 koňmi z motorů 8,0 W16 quad-turbo, sofistikovaný pohon všech kol, nejlepší verzi převodovky DSG a technické vychytávky, o kterých se zdá i pilotům stíhaček.

Anebo můžete mít tohle.

Věřte nebo ne, ale auto, na které se právě díváte, je na jednu stranu sice „nákupní taškou” BMW, tedy řadou 1, pokud s ním ale budete jezdit na nákup, na křižovatce v autě vedle vás vypadají poslední vlasy z hlavy i Richardu Chladovi v libovolném z jeho Bugatti. Tohle totiž není obyčejná jednička, jde o vrcholné provedení M140i xDrive upravené tak, že při zrychlení v přímce bude těžko hledat rovnocenného soupeře.

Už standardní M140i xDrive, tedy ještě v „zadokolkové” generaci F20, není žádné ořezávátko. Má 340 koní, z motoru 3,0 R6, pohon všech kol a osmistupňový automat. Není to verze dle našeho gusta, my bychom brali manuální zadokolku, ale chcete-li být králi křižovatek, tohle musí být vaše volba. Se stovkou za 4,4 sekundy je to velmi rychlé auto, ale ruku na srdce - s Golfem R mu možná i frnknete, protože ten s motoru 2,0 R4 dnes doluje podobné výkony.

Už odpradávna ale říkáme, že zatímco eRka, Cupry a další podobné stroje mají s motorem 2,0 TSI jazyk už trochu na vestě, potenciál šestiválcového třílitru je v jiné dimenzi. Právě ten se majitel tohoto auta rozhodl využít a motor nechal rozsáhle upravit a osadit jej sadou Pure Turbo 800 se vstřikováním etanolu, díky níž má na kolech brutálních 710 koní. A nejsou to koně na papíře, certifikovaná data o dynamice hovoří o stovce za 2,53 sekundy a čtvrtmíli za 9,89 sekundy. S tím budou mít i „bugny” problém.

Po technické stránce je to tedy auto velmi mimořádné, po té vizuální... také. Asi to není to, co by se nám líbilo, ale servěte z vozu fólii (původní barva je příhodně šedá), zahoďte odporná zadní světla a dejte autu normální kola a máte sleeper jak od Sněhurky. Vůz jinak vznikl v roce 2017 a má najeto ověřitelných 94 357 km, nevíme ale, jak nic jich najel se zmíněnou úpravo, to se snad ještě dozvíme. A na poměry takhle rychlých aut je levný.

Pravda, 44 950 Eur, tedy asi 1,1 milionu Kč, není na řadu 1 ani verzi M140i zrovna málo, ale Bugatti Chiron dnes nekoupíte pod 2,9 milionu Eur, tedy asi 73 milionů Kč. Touto optikou je to láce, ostatně za milion si majitelé Bugatti dvakrát vymění olej a dál nic. Nikdo pochopitelně neví, jestli tohle auto bude jezdit ještě 10 hodin nebo 10 let, ale víte, jak to je: Kdo nehraje, nevyhraje... Kdybyste měli zájem, auto stojí v nizozemském Goesu (sic).

Vzhled vozu je pravda podivný, ale ta technika? A dynamika? Je to takové lidové Bugatti... Foto: Sako Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: Sako Cars@Marktplaats

Petr Miler

