K mání je nejbizarnější a asi nejrychlejší karavan historie, nejspíš ani nevíte, že vznikl před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Huifkarcentrum Bergh, publikováno se souhlasem

Karavany jsou obvykle nudné a nezajímavé vozy, které těší leda svou schopností vás komfortně ubytovat, tohle je ale jiný případ. Jsou to v podstatě dvě auta v jednom, přičemž ani jedno by nemuselo být nadšeným řidičům proti srsti.

Obytné vozy v posledním roce zažily obrovský boom z důvodů, které vám jistě nemusíme přibližovat. Pokud jste po takovém někdy zatoužili, určitě jste zjistili, že máte na výběr v zásadě ze dvou možností - buď obytného přívěsu, který připřáhnete za vůz, jenž je schopen jej táhnout, nebo kompletního obytného auta, které si permanentně vozí obytný prostor s sebou.

Každé má své výhody a nevýhody. Onen přívěs můžete připřáhnout klidně za BMW M5, dojet na místo určení, přívěs odpojit a mít i v cíli velmi schopný vůz pro ježdění. Cesta s takovým přívěsem za zády ale není příjemná věc a byť existují i velmi drahé a komfortní karavany tohoto typu, pořád máme pocit, že jde o nižší ligu. Nakonec ve srovnatelné podobě budou vždy levnější, pochopitelně.

Celý obytný vůz je sofistikovanější řešení, které může pohon auta rozličně používat i pro obsluhu obytné části. Přijde nám celkově fortelnější, nakonec to může být klidně přestavěný autobus či kamion a přesto se s ním snáz cestuje. Ovšem, v cíli cesty ale nemáte nic, co by vás jako řidiče potěšilo, něco jako autobus to bude vždy. Existuje něco mezi spojující výhody obojího?

Možná se budete divit, ale existuje. Výmysl, který vidíte na fotkách níže, si říká Heku Car Camp a vznikl v 80. letech. Není to ani přívěs, ani celé obytné auto, je to skutečně hybrid obojího - obytnou část, dělanou na míru pro určité modely aut, lze za vůz připojit a udělat z ní v podstatě integrální součást. Ale nemusí jí zůstat, dá se zase odpojit. Můžete tak mít v jednom schopný osobák, slušný obytňák a i po cestě se moci prohánět skoro tak, jako byste jeli bez přívěsu, neboť celý slepenec má údajně zásadně lepší jízdní vlastnosti (a také aerodynamiku) než osobní vůz s přívěsem.

Výsledek je na pohled bizarní, ale také rychlý. Základem pro celé spojení se tu totiž stal Opel Kadett GSi, slušný hot hatch své doby, který s dvoulitrovým motorem dával až 150 koní. Nic moc na současné standardy, ale majitelé Heku Car Campu říkají, že i s přilepenou obytnou částí jde o velmi rychlý vůz, který se chová jako krotší GSi. Vzhledem k tomu, že to samo jede až 220 km/h, se dost možná díváme na nejrychlejší karavan historie, který je navíc pro takové využití řádně homologován a registrován. A kdyby vás rychlost „kompletu” nedojímala, máte možnost samotný Kadett osvobodit během 10 minut. Za 11 000 euro, tedy asi 280 tisíc Kč, zajímavá nabídka.

Heku Car Camp z 80. let šlo takto zapojit za různá auta té doby a během 10 minut jej zase odpojit. Karavan tak šlo udělat klidně i z Kadettu GSi na fotkách, se kterým se šlo při cestování přesouvat neobvykle vysokými rychlostmi. Vlastně stále lze. Foto: Huifkarcentrum Bergh, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler