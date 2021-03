K mání je nejetá silniční verze monstra skupiny B přímo po stvořiteli těchto aut včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aguttes

Jakákoli silniční verze rallyového monstra skupiny B je vzácná věc, tohle je ale skutečná rarita mezi raritami. Jde o stroj, který byl nejúspěšnější ze všech a jezdil s ním člověk, který se postaral o jejich zrod v této podobě - Jeanu Todtovi.

V 70. letech minulého století položil Peugeot základní kámen budoucího koncernu PSA, neboť odkoupil kontrolní balík akcií krachujícího Citroënu. Zároveň také převzal evropskou divizi Chrysleru, jejíž vozy začal následně prodávat pod značkou Talbot. Tyto kroky nicméně Francouze finančně vyčerpaly, v letech 1980 až 1985 tak Peugeot vykazoval jednu ztrátu za druhou. Jakkoliv je třeba zmínit, že v roce 1983 se začalo blýskat na lepší časy, neboť představen byl nový model 205, který se prakticky ihned stal prodejním hitem.

Francouzi se proto rozhodli kout železo, dokud je žhavé. Bylo rozhodnuto, že s modelem 205 značka zamíří do vrcholné Skupiny B světového šampionátu v rallye. Šéfem týmu Peugeot Talbot Sport (PTS) byl tehdy jmenován nějaký Jean Todt, který dostal volnou ruku a jediný cíl - rozdrtit konkurenci na závodních kolbištích a pomoci tím Peugeotu k větším prodejům. K dispozici měl navzdory finanční kondici Peugeotu prakticky neomezený rozpočet a mohl si dělat skutečně cokoli, jen musel splnit stěžejní požadavek marketingového oddělení.

Aby Peugeot mohl plně využít očekávaných úspěchů soutěžního speciálu, bylo třeba, aby se vůz vizuálně co nejvíce blížil produkční variantě. To byl ovšem nemalý technický oříšek, neboť standardní model 205 počítal s motorem vpředu a pohonem předních kol a ze stejné koncepce se maximum pokoušeli vytřískat všichni. Úspěch by tím by zaručen je stěží, Todt tak tehdy osvědčil svou konstruktérskou genialitu a vizionářství, dík níž později Ferrari ovládlo celou Formuli 1.

Zatímco se tedy Opel, Audi nebo Toyota předháněly v ladění existujících sériových modelů. Todta po studiu velmi volných pravidel této skupiny B napadlo jít na to na to úplně jinak. Zjistil, že nejlepší bude sériový model coby základ hodit za hlavu a začít s čistým stolem. Rozhodl se tedy nedělat závoďák ze sériovky, ale postavit závoďák a pak z něj pro splnění pravidel odvodit minimum požadovaných počet silničních aut. Todt tak i díky zmíněným neomezeným financím od nuly postavil vůz, který se sice tvářil jako sériový model, ve skutečnosti to ale byl úplně jiný stroj. Krátký kompaktní hatchback s motorem před zadní nápravou a pohonem všech čtyř kol si říkal Peugeot 205 T16 a veškerou konkurenci poslal do kolen.

I přesto, že si model T16 na 205 vlastně jen hrál, bylo značně problematické vměstnat do jeho kontur vše potřebné. Malá karoserie neposkytovala pro pohon všech kol dostatek prostoru, a tak motor byl uložen napříč za sedačku spolujezdce, protože... proč ne? Za řidiče se pak nastěhovala převodovka, která napomáhala lepšímu rozložení hmotnosti, to však i nadále počítalo s poměrem 55:45 ve prospěch pravé strany vozu. I proto bylo zatáčení doleva či doprava zcela odlišné. Dominance 205 T16 byla ale tak ohromná, že Peugeot opanoval světový šampionát v letech 1985 i 1986, přičemž získal tituly jak pro tým, tak pro samotné jezdce. Pak byly časy skupiny B sečteny.

Aby značka dostála pravidlům, musela pochopitelně přijít s onou dvousetkusovou sérií silničních vozů. Také v jejich případě tedy muselo dojít na neobvyklou zástavbu motoru a převodovky uprostřed, samotná pohonná jednotka však byla poněkud umírněna a namísto 340 až 350 koní jich nabízela „pouze“ 200. Výkon navíc již nebyl spárován s méně než tunovou hmotností, místo toho silniční provedení vážilo 1 210 kg. Ovšem i tak nabízelo působivou dynamiku, zvláště na svou dobu.

Peugeot nechal všechny tyto vozy nalakovat šedou barvou, v případě toho prvního však udělal výjimku a sáhl po bílém odstínu i grafických polepech, aby byla více patrná spojitost se závoďákem, čehož chtělo marketingové oddělení využít. Mimo to ovšem bílý lak dostaly ještě další čtyři kusy, z nichž jeden byl určen pro tehdejšího prezidenta Peugeotu Jeana Boillota. Zbývající tři si pak rozebrali jezdec Didier Pironi, technický šéf značky André de Cortanze a již zmiňovaný Jean Todt.

Právě jeho exemplář je nyní na prodej, byť Todtovo jméno v technickém průkazu chybí - Peugeot měl tyto svérázné služební vozy zaregistrované na sebe. Máme tu tedy nadmíru výjimečný vůz, který je navíc v téměř unikátním provedení a po člověku, který zcela změnil přístup ke konstrukci monster skupiny B - s upravenými sériovkami už pak nebylo možné uspět. Navíc je prakticky nejetý, na tachometru nemá ani 10 tisíc km.

Dosavadní majitel mu přesto nechal navýšit výkon na přibližně 230 koní. Nedávno jej pak také protáhl servisem, kde došlo na instalaci nové palivové pumpy a rozvodového řemene. Motor či převodovka jsou však původní. Totéž lze zmínit také o karoserii, nové jsou naopak pneumatiky Michelin TRX. Vůz tedy má být v naprosto špičkovém stavu, a tak není divu, že dle aukční firmy Aguttes, z jejíž tiskové zprávy také čerpáme, by si měl najít nového majitele až za 400 tisíc Eur (cca 10,5 milionu Kč). Pokud máte jak zájem, tak potřebné peníze, pak buďte připraveni tuto neděli 21. března, kdy proběhne samotná dražba.

Unikátní Peugeot 205 T16 je k mání, nikoliv však levně. Není to až tak překvapivé, neboť je ve velmi dobrém stavu, má zvýšený výkon na 230 koní a původně s ním jezdil Jean Todt. Foto: Aguttes

Zdroj: Aguttes

Petr Prokopec