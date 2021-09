K mání je nejeté auto s posledním dieselem svého druhu. Prodávalo se jen rok, další už nebude před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Rene Herrmann, publikováno se souhlasem

Chcete sběratelskou raritu a přitom normálně použitelné, moderní auto za pár set tisíc? Tohle je příležitost, možná ani nevíte, že taková vůbec existuje.

V posledních letech se zejména v evropském automobilovém světě odehrávají velké změny. Být iniciované vědou či poptávkou, dá se na ně hledět se zalíbením, ony jsou ale vesměs dílem regulací, které tlačí především výrobce a částečně i zákazníky tím či oním směrem. Část z nich se týká naftových motorů, které byly regulacemi po dekády protěžovány kvůli své vyšší efektivitě.

Lidé na ně rychle začali slyšet a jejich podíl na trhu překonal i hranici 50 %. Pak si ale politici našli jiné oblíbence a naftové motory nejenže ztratily podporu, staly se jakýmsi otloukánky. Oblibu u zákazníků vesměs neztratily, nebyl důvod, s nutností plnit stále přísnější emisní normy se ale staly příliš drahými na výrobu, což je učinilo nekonkurenceschopnými ve většině jakkoli menších aut. Zatímco dříve jste si tedy mohli koupit třeba i naftovou Kiu Picanto, dnes je nepořídíte ani do menších SUV typu Škoda Kamiq.

Některé značky s nimi pak skončily zcela napříč všemi třídami, a to často velmi překotně. Mezi takové patří i Honda, která ještě v roce 2017 představila nový superefektivní diesel s údajnou spotřebou 3,7 litru na 100 km a z vlastní zkušeností můžeme říci, že je skutečně mimořádně efektivní. Politické klima mu ale nepřálo, Honda se pro nový nafťák příliš nepřetrhla a o pouhý rok později oznámila, že s ním končí.

Tento motor se ale ještě stihl dostat do (alespoň v Evropě) stále aktuální 10. generace Civicu, možná to ani nevíte. Působí skoro nepatřičně vidět poslední Civic s dieselem, musí to být velká rarita, i v Německu je jich na prodej jen 20 a spousta z nich je stejně dávno odjetá, vidíme auta s nájezdem až 150 tisíc km. Pořád se ale také dají koupit jako prakticky nové.

Na fotkách níže můžete vidět ten nejzajímavější z nich ve výbavě Elegance. Poprvé byl registrován až na konci roku 2019 a dodnes najel pouhých 5 900 km. Je to skutečně nejeté auto, které nabídne veškerou praktičnost poslední generace Civicu a k tomu opravdu velmi efektivní a zvukově docela příjemný motor o výkonu 120 koní, s nímž i rodinu povozíte pod 5 litrů nafty na 100 km bez velkého úsilí.

Tohle všechno může být vaše za necelých 24 tisíc euro, tedy asi 524 tisíc Kč. Uvážíme-li, co se za takové peníze dnes dá koupit nové a jak výjimečné tohle auto je, jde skoro o zázračnou nabídku. Honda s diesely skončila, další nikdy nevyrobí a poslední evoluce jejího povedeného nafťáku o objemu 1,6 litru může být jednou i sběratelsky zajímavá. I na dnešním trhu se zkrátka najdou zajímavé ojetiny, jen to chce jít po něčem, co ostatní nehledají. A v tomto případě často ani neví, že existuje.

Poslední dieselové auto Hondy vydrželo na trhu jen asi rok, nyní se dá koupit jeden z mála vyrobených kusů jako nejetý za zajímavé peníze. Na dnešní dobu je to při ceně 524 tisíc korun (ještě s možností odpočtu DPH) extra nabídka. Foto: Autohaus Rene Herrmann, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler