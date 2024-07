K mání je nejeté moderní BMW za 250 tisíc Kč. Není populární ani výkonné, ale je vážně jako nové před 5 hodinami | Petr Miler

Je to moderní bavorák z dob, kdy mnichovská značka dělala velmi žádoucí auta, tento typ se ale s oblibou mas minul. Je kvůli tomu špatný? Ne. Je díky tomu levný? Ano. A ve stavu nového vozu představuje pozoruhodnou hodnotu za peníze.

Pokud píšeme o zajímavých ojetinách na prodej, většinou jde o vzácné vozy nebo nějakým jiným způsobem žádoucí stroje. Může jít o sběratelský artikl nebo o cestu k zajímavějšímu svezení nabízející kupříkladu objemný motor za cenu obyčejné škodovky. Dnes tu máme vůz, který nepředstavuje nic z výše uvedeného, přesto jde o fascinující nabídku.

Je to BMW 316ti E46 Compact z roku 2001. Tenhle Compact neplatí za hezký, mezi nejošklivější auta všech dob jej zařadili i Němci. Se 116 koňmi není rychlý a není ani až tak vzácný, třebaže ho každý den na silnici určitě nepotkáte. Je to na poměry BMW vlastně obyčejné auto, nebojme se říci městské přibližovadlo, které plnilo roli jakéhosi mnichovského Golfu do doby, než na trh přišla řada 1.

Ze všech zmíněných důvodů to byl vždy poněkud přehlížený model. Pravda, když potkáte na začátku klikaté okresky hezký kus s řadovým šestiválcem (325ti s paketem M měla vždy něco do sebe), není to ani dnes stroj hodný posměchu a kdyby BMW z kompaktů nedělalo eMkové jen koncepty, mohla být image modelů s písmenem „t” ve jméně trochu jinde. Jenže nic z toho se nestalo, a tak Compact zůstane už navždy tím, čím byl. Přesto je vůz, který vám ukážeme dnes, něčím jedinečný a zajímavý.

Jeho pozoruhodnou vlastností je, že měl od roku 2001 jen dva majitele, kteří s ním do dnešního dne najezdili pouhých 11 692 km. Většinu času tak stál v garáži a do dnešního dne přežil jako úžasný stroj času. Jakékoli opotřebení byste tu hledali marně - interiér vypadá, jako by v něm nikdo nikdy neseděl, světla nejsou vysleplá, karoserie ani slunečním svitem načatá... Je to skutečně dodnes prakticky nové auto.

Podobné zachovalé vozy, i méně zvučných značek, se kolikrát prodávají nesmyslně draho, tento je ale k mání 9 990 Eur, tedy v přepočtu za asi 250 tisíc korun. A to není špatná cena za skoro nové BMW. Jste-li fanoušky řady 3 E46, nebo dokonce přímo Compactu (i takoví existují, věřte nám... No vážně, známe je!), mohla by to být zajímavá volba, zadní pohon a manuální převodovka jsou tu pořád a nechybí ani slušná výbava, na poměry Compactu rozhodně - xenony, šíbr, vyhřívaná sportovní sedadla, s tím se dá žít.

Se stovkou za 10,9 sekundy a maximální rychlostí 201 km/h asi neohromíte, ale třeba sněhu nedostatek výkonu pociťovat nebudete. A s ojetou Fabií za podobné peníze si vážně bokem nesjedete, nemluvě o tom, že ani ta nebude s 11 tisíci km na tachometru kolikrát stát 195 tisíc, natož aby jela 201 km/h, natož aby přitahovala jakoukoli pozornost, ať už v dobrém či zlém...

Tohle BMW je jako stroj času. Možná ne hezký, ale co už. Dva majitelé s ním za 23 let existenci nenajeli skoro nic, zvlášť v dnešní době je to zajímavá nabídka. Foto: A. A., publikováno se souhlasem

