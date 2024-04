K mání je nejeté moderní BMW za míň než základní Fabia. Je ošklivé a slabé, ale je vážně jako nové před 9 hodinami | Petr Miler

Zní to příliš dobře na to, aby to byla pravda, ale je to pravda. Jen ústupků je třeba přijmout hned několik a smířit se tím, že i když dostanete jistě lepší auto než onu základní Fabii, nebude to o parník.

Když BMW v roce 2004 přišlo poprvé s řadou 1, bylo to zdrojem velké kontroverze. Mnichov neměl moc na výběr, konkurenční Audi i Mercedes v kompaktní třídě bodovaly a o prestižní německé trojce vždy platilo, že co udělá jedna její část, musí replikovat zbylé dvě. BMW na to ale šlo po svém a stvořilo bavorský vdolek na kolech.

Zdaleka ne každý ho miloval. Někomu se nezdálo, že je to na bavorák moc malé auto. Jiným vadil Banglův design. Další se ošívali nad nekvalitou, která tehdy provázela prakticky všechny novinky značky, jiným neseděl malý vnitřní prostor a ti zbylí kritizovali selekci relativně slabých čtyřválcových motorů. Nejrychlejší variantou byla dlouho naftová 120d...

Jenže to všechno časem jednička dokázala zaplašit. Byla unikátní svou koncepcí, jiný kompakt s pohonem zadních kol nevznikl. Na Banglův design si lidé časem zvykli, kvalita se zlepšila, přišly verze jako 130i, 135i a 1 M, z nichž hlavně první a poslední jsou dnes legendy svého druhu. Prodeje šly dobře a Mnichov měl nakročeno k tomu napsat další příběh úspěchu, BMW ale jako by bez kontroverze neumělo žít. A tak jedničce dalo znovu ránu druhou generací.

Spoustu věcí přitom zlepšilo. Nekvalita přestala být téma, auto se zvětšilo, respektované silné verze přišly znovu, dorazily i varianty s pohonem 4x4... Ale co ten design, Hujere? Někdo z vedení musel být opilý, když auto s od pohledu odpornými předními světly poslal do výroby. Když se k nim přidal M paket nebo verze M Performance, velká kola, hezké barvy, vysoké výbavy s předními LEDkami, cokoli takového, ještě to šlo. Ale když šlo o verzi blízkou základu s halogenovými světly, malými koly, nevýraznými nárazníky a do šedi dne zapadají barvou, byl to jedním slovem humus. Přesně na takové auto se teď díváte.

Nevěříme tomu, že se někomu líbí, je prostě ošklivé. Navíc jde o verzi 114i, která jako jediná dostala pod kapotou motor 1,6 bez turba (tehdy aspoň čtyřválec) se 102 koňmi, takže žádný uragán to také není. Jenže tenhle konkrétní vůz z roku 2013 najel za 11 let pouhých 18 200 km, jasnou historii a je prostě jako nový. Vzhledem k jeho povaze je tak navzdory tomu, že jde o prakticky nový bavorák, velmi levný.

Stojí jen 13 480 Eur, tedy asi 340 tisíc Kč. Za to dnes nedostanete ani základní Fabii 1,0 bez turba i výbavy, už ta je o 10 procent dražší. BMW 114i jistě není nic vytouženého, vedle Fabie je to ale výbavou našlapaný stroj s pořádným motorem a pořád zadním pohonem. Uvnitř navíc vypadá i dnes dobře, takže pokud dokážete zapomenout na to, jak působí zvenku...

Berte to všechno s jistou nadsázkou, auto ale je skutečně k dispozici za zmíněných podmínek v německém Oberhausenu a je to rarita svého druhu. Místo základní Fabie bychom ho brali všemi deseti.

Jak mohl u jedničky F20 projít tento design, nechápeme, auto skoro zabil a koukat se na něj ve skromnějších verzích dá až po faceliftu. Na druhou stranu je jistě i díky němu dnes v této kondici tak levné. Foto: K-Automobile, Thomas Kaspar, publikováno se souhlasem

