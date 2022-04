K mání je nejetý „Mamut” s V12 za cenu Škody Octavia, je to dostupný stroj času před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Boxer Motor und Classic Automobile, publikováno se souhlasem

Taková auta se v prodeji nevídají a když už, stojí majlant. Tady máte možnost osedlat místo tuctového českého liftbacku legendární německý dvanáctiválec zabalený do nejvyššího luxusu devadesátých let.

Spousta starších Mercedesů z evropských silnic možná skončila různými cestami v Albánii, to ale neznamená, že na zajímavý kousek z této epochy nelze narazit poněkud blíže než na Balkáně. Navíc Albánec by vám svůj rodinný poklad prodal jen stěží, s Němcem, který vůz na fotkách níže koupil téměř nejetý v Japonsku po téměř 30 letech v rukou jediného majitele, lze o prodeji hovořit bez problémů.

Oním autem je vlajková loď typové řady W140, Mercedes 600 SEL s šestilitrovým dvanáctiválcovým motorem, král dálnic a transkontinentálního cestování devadesátých let. Mamut, jak se tomuto vozu v automobilové hantýrce běžně přezdívá, je lakován černým odstínem a uvnitř je čalouněný poněkud nevýraznou černou kůží, ale jeho stav stojí za pozornost.

Prodávající dává záruku perfektní kondice, čemuž můžeme a nemusíme věřit, ale co vidíme na fotografiích, to se nám docela líbí. Auto má podle tachometru najeto pouhých 23 320 kilometrů a podle opotřebení byste více nehádali. Dokumentace jeho servisní historie je bezchybná a autu nechybí bohatá výbava. Ostatně, kdo kdy viděl špatně vybavený Mercedes s označením SEL.

Prodejce tvrdí, že na karoserii není žádná koroze v typických místech a opravdu se zdá, že o tohoto Mamuta bylo pečováno s láskou. Velká limuzína stála v době svého vzniku v roce 1992 kolem 206 tisíc marek, což podle tehdejšího kurzu vycházelo na nějakých 3,8 milionu československých korun. Ve srovnání s původní cenovkou je teď tato šestistovka s kompletní servisní historií za pakatel a to jsme ještě nezohlednili fakt, co jste si mohli za 3,8 milionu koupit tehdy a dnes. Prodejce za ni požaduje 27 500 Eur, v přepočtu asi 670 tisíc korun. Místo nové Octavie v nijak zvlášť ohromující specifikaci tedy můžete mít to nejluxusnější z německé produkce devadesátých let v dodnes zánovním stavu.

Pochopitelně, vlastnictví podobného automobilu nikdy neznamená, že usednete pouze za volant a budete jezdit, i když u tohoto kusu lze problémů očekávat podstatně méně než u jiných vozů. Více než kdekoli jinde zde platí, že pokud máte na opici, měli byste mít i na banány. A v tomto případě jsou to drahé banány, tedy za předpokladu, že se u Mercedesu tohoto typu něco pokazí. A to nemluvíme o provozních nákladech při tankování.

Přesto máme za to, že podobné nabídky stojí za zvážení - vídají se zřídka, zvláště pak za jakkoli přijatelných finančních podmínek.

Tohle auto je rozhodně zajímavou nabídkou, provozní náklady však můžou dosáhnout výše národního rozpočtu menších afrických států, na to je třeba nezapomínat. Foto: Boxer Motor und Classic Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

