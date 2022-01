K mání je nejrychlejší zahrádkářské auto světa. Vznikla jen 4 taková, 645 koní ho rozjede za hranici 300 km/h před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HSV

V případě aut spojujících rychlost s praktičností nelze zajít o mnoho dále než sem. Vznikly pouhé čtyři vozy v tomto provedení a byť původně nebyly drahé, dnes stojí každé z nich více než většina Ferrari.

V roce 2017 zamířila do propadliště dějin australská značka Holden. Formálně sice skončila až v roce 2020, mateřský koncern General Motors ale už v roce 2017 zavřel veškeré její továrny a ukončil domácí výrobu aut i motorů. Samotný trh tím Američané neopustili, své vozy na něj dodávají i nadále. Vyráběny jsou ale v Americe pod jinými značkami, přičemž v Austrálii dojde pouze na přesunutí volantu z levé strany na pravou. Konverze má pod divize speciálních vozů, ta ovšem s někdejším oddělením HSV (Holden Special Vehicles) vlastně již nemá nic společného.

Právě ona divize se přitom ve zmiňovaném roce 2017 postarala o pořádnou rozlučku. Model Commodore VF totiž přepracovala na výkonný sedan GTSR W1, který se kromě blatníků rozšířených o 12 milimetrů a vyplněných 20palcovými koly dočkal především 6,2litrového přeplňovaného osmiválce LS9 z Corvette ZR1. Pohonná přitom produkovala 645 koní výkonu a 815 Nm točivého momentu, což z verze W1 dělalo vůbec nejvýkonnější produkční vůz, jaký kdy na australském kontinentu vznikl.

Holden vyrobil 275 exemplářů varianty W1, stejně jako ovšem pustil na trh také méně výkonné provedení GTSR, které bylo k dispozici jako sedan i jako pick-up (neboli Maloo). Motor se přitom u těchto vozů nezměnil, naladěn však byl „pouze“ na 592 koní. Vznikl tak neoficiálně nejrychlejší sériově vyráběný pick-up světa - oficiálně byla jeho maximální rychlost omezena na 250 km/h, bez něj ale měl více než 270 km/h. A není důvod tomu nevěřit - na vyšší rychlost se dostali i slabší předchůdci a se skoro 600 koňmi a zvoleným zpřevodováním se tohle auto může klidně dostat až ke 300 km/h.

Krom zmíněného dostaly verze GTSR „magnetický podvozek”, zatímco W1 se pyšnilo závodním zavěšením SupaShock, za jehož naladění byl zodpovědný byl tým Walkinshaw Racing. Ten má v dnešním příběhu důležité místo, a to hlavně kvůli dalšímu vývoji. HSV totiž zvažovalo, že by do prodeje poslalo i pick-up s vyšším výkonem, ovšem nakonec dané plány poslalo k ledu, neboť vůz by se nejspíše stal prodělečným. Do hry tak znovu vstoupil tým Walkinshaw Racing, respektive jeho divize Performance zaměřená na silniční vozy, která se nakonec postarala o vznik několika exemplářů Holdenu GTSR Maloo W1 s oním 645koňovým motorem. Vznikl tak skutečně nejrychlejší tovární pick-up světa, jehož maximálka má s lehkostí přesahovat hranici 300 km/h.

O sériovém autě může být řeč jen ve velkých uvozovkách, neboť takové vozy vznikly nakonec jen čtyři. Nabídnuty byly pouze nejužšímu kruhu nejváženějších zákazníků a vysoce postavených zaměstnanců, kteří si je snadno rozebrali. Holden se tím sice netajil, ovšem na druhou stranu se s ní ani příliš nechlubil. Existuje tedy jen velmi strohý fotografický materiál, doslova pár fotek přiložených níže.

I když tedy jde o mimořádnou vzácnost, v případě zájmu si přesně tento vůz můžete nyní koupit. Jeden z oněch čtyřech kusů, úplně první vyrobený a jediný existující ve žluté barvě Yellah XU3 je totiž momentálně na prodej na zdrojovém odkazu v domovské Austrálii. Cena nicméně odpovídá jeho výjimečnosti, neboť nabízen je za neskutečného 1,5 milionu australských dolarů (asi 23,3 milionu Kč). Je to bláznivá cena, ale nedivme se, je to vrchol evoluce podobně bláznivých australských „ute”, pro nás pick-upů, na který už nikdo nenavázal. Jaký jiný vůz vám dnes dovolí vzít sazenice na zahradu v takovém kalupu?

HSV GTSR Maloo W1 s 645koňovým motorem V8 s kompresorem vznikl v pouhých 4 kusech jako rozlučková specialita. Jeden z nich, ten úplně první vyrobený a jediný ve žlutém odstínu je na prodej na zdrojovém odkazu. Ilustrační foto: HSV

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.