K mání je nejšílenější moderní auto s ručním řazením, je to zvláštní tečka za érou řidičských radostí

/ Foto: Autohaus Kaman, publikováno se souhlasem

Manuální převodovku dnes nedostanete ani do aut, do kterých se velmi hodí, o to překvapivější může být zjištění, jak se ještě docela nedávno dalo koupit i do modelů, ve kterých působí jako pěst na oko.

Někteří lidé říkají, že neznají auto, do kterého by si raději pořídili automatickou převodovku, že si převody raději volí sami, ať už má být cílem jízda komfortní nebo sportovní. Je to nepochybně extrémní názor dnes bohužel nachází zastání u naprostého minima automobilek na celém světě. Nejsou ale zase tak daleko doby, kdy se podobným lidem snažily vyjít vstříc i značky, které to dnes nedělají ani v mnohem pochopitelnějších případech. A na piedestalu mezi nimi stojí německé Porsche.

Zuffenhausenská firma byla svého času tak posedlá snahou uspokojit svou tradiční klientelu, že přímé řazení nabízela úplně do všeho. Špičkové modely měly tradičně jen manuály, protože automaty přece přidávají kila a nízká hmotnost byla pro značku základem všeho bytí, ruční řazení ale bylo k mání i ve vozech, které byly orientovány na docela jiné hodnoty a ve kterých o kila či extázi za volantem nešlo ani ve druhé řadě.

Že byl tento typ převodovky nabízen do Panamery, jsme kdysi probírali. Nešlo přitom o žádné holátko, ale o osmiválcovou verzi S, která byla s to se rychlostí blížit až 300 km/h. Už to je dost zvláštní věc, jejíž neobvyklosti odpovídá i minimální zájem zákazníků o takové provedení, není to ale vrchol „manuální posedlosti” Porsche konce minulé dekády. Tím je model ještě větší, ještě těžší, ještě výše v nabídce tohoto typu posazený Cayenne GTS.

Dnes na trhu nenajdeme snad žádné větší SUV, které by mělo v nabídce manuální převodovku, ani Škoda Kodiaq ji ve výkonnějších verzích nikdy neměla, natož pak cokoli prestižnějšího. Tady jsme úplně jinde - u Porsche, opravdu velkého SUV s hmotností dost přes 2 tuny, které je víc než Cayenne, víc než Cayenne S, víc než Cayenne Diesel a je jen o 45 koní slabší než Turbo. Přesto tenhle stroj v nabídce s manuálem byl, a to až do konce výroby v roce 2010, tedy ještě před 11 léty.

Pod kapotou hostil vcelku obří motor 4,8 V8 (ani Turbo nemá objemově větší) s výkonem až 298 kW (405 koní) při 6 700 ot./min a točivým momentem 520 Nm mezi 3 500 a 5 000 ot./min. Vážil rovných 2 300 kg, na stovku zrychlil za 6,1 sekundy a jel až 253 km/h. To jsou vcelku pozoruhodné parametry pro spojení s manuálním řazením. Přesně tohle jste ale mohli mít a můžete to mít i dnes, ovšem musíte si počkat na ten správný moment. Takových verzí se prodala jen hrstka a tomu odpovídá i nabídka na trhu ojetin - v Evropě bývá k dispozici jen pár aut za rok a často bývají dovezená z USA. To na fotkách níže je po delší době jedno u mála v alespoň zachovalém stavu s původem v Evropě.

Jde o béžové GTS z roku 2008 s docela bohatou výbavou, které bylo jako nové prodáno v Německu. Nemá najeto málo, na tachometru svítí už 219 tisíc km, auto ale vypadá zachovale a má kompletní servisní historii. Prodávající hovoří o tom, že auto je na svou kilometráž ve velmi dobrém stavu - bylo prý používáno hlavně na dlouhé cesty, jak by se ostatně v Německu dalo i čekat.

Mít manuál v takovém autě může vypadat jako z nouze ctnost, bohatě vybavené GTS s manuálem je ale více než to, je to volba svérázného fajnšmekra, který takový stroj prostě chtěl. Z dnešního pohledu navíc můžeme říci, že to je svérázná tečka za érou, kdy nadšený řidič byl pro mnohé automobilky stále v centru dění - nevíme o jiném sportovním, osmiválcovém SUV této velikosti, které by se kdykoli později ručního řazení dočkalo.

Tento konkrétní může být váš za ne zrovna malých 16 600 Eur, tedy asi 427 tisíc Kč. To je opravdu dost peněz na 13 let starý Cayenne s více jak 200 tisíci km, zrovna u této verze lze ale čekat, že se v ní v delším časovém horizontu stane ceněný sběratelský artikl. Možná ani jednoho dne lidé nebudou věřit, že takové auto skutečně vzniklo. Ostatně, někteří by tomu bez fotek nevěřili ani dnes.

Patříte-li mezi nadšence do ručního řazení až za hrob, tohle auto je něco pro vás, podobné už těžko kdy vznikne znovu. Foto: Autohaus Kaman, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

