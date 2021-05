K mání je nejsilnější a nejrychlejší tovární Škoda historie, vzácný stroj stojí miliony před 5 hodinami | Petr Miler

V rukou úpravců a kutilů vznikly i silnější škodovky, také ty by ale měly problém přinejmenším na určitých typech tratí držet krok s tímto, dnes už 21 let starým strojem. Octavia WRC byla a dále zůstává jedním z absolutních vrcholů českých aut.

Škoda už se dnes neúčastní žádných vrcholných automobilových soutěží, a tak navzdory úspěchům v nižších rallyových třídách ve světě motoristického sportu tolik neznamená. Na přelomu milénia tomu ale docela bylo jinak. Tehdy koncern VW napadlo, že by svou východní, stále výše se deroucí značku mohl pozvednout bojem mezi absolutní smetánkou závodních aut a zároveň navázat na její historické úspěchy. A tak Škodu nasadil do WRC, nejvyšší ligy mistrovství světa v rallye.

Díky tomu přišly na svět dva speciály na bázi Octavie a Fabie s prakticky totožnými specifikacemi, které jsou mezi továrními auty dodnes tím nejsilnějším a nejrychlejším, co automobilka postavila. Mimo brány firmy vznikla i větší monstra, sama Škoda se ale dodnes s produkčními auty nedostala za hranici 280 koní ani limity předpisů pozdějších závodních speciálů nedovolily vyšroubovat výkon za hranici 300 koní.

Tímto potenciálem disponuje také Škoda Octavia WRC, která vznikla postupně ve třech evolucích s motorem 2,0 turbo o výkonu až 221 kW (300 koní) při 5 500 ot./min a točivém momentu 520 Nm v 4 000 ot./min. Při pohonu všech kol a hmotnosti 1 230 kg šlo o velmi rychlé auto, nakonec Octavie WRC jsou dodnes čas od času k vidění na různých českých soutěžích, které ještě dovolují jejich nasazení. A rychlostně se tam rozhodně neztrácí.

Nepodařilo se nám vypátrat, kolik přesně Octavií WRC ve Škodě vzniklo, šlo ale jistě jen o desítky aut. Jde tedy o velmi výjimečné a svého času také velmi drahé zboží, které si mimo automobilku mohli dovolit jen vyvolení. Nyní si jedno z nich můžete koupit i vy a jakkoli má daleko k čemukoli levnému, za svou současnou cenu je přece jen dostupnější než jako nová.

Nabízí jej španělská závodní stáj a přidává i jeho specifickou historii. Jde o stroj používaný přímo tovární stájí, který se dočkal nasazení v osmi podnicích WRC v rukou Armina Schwarze v roce 2001 a v rukou Kennetha Erikssona v roce 2002. Nejde tedy žádnou pozdější repliku a už s ohledem na roky využití jde o druhou evoluci vozu, která prošla dílčí technickou renovací. Týká se i motoru, který je sice kompletně v původní specifikaci, pozbyl ale dříve předepsaného restriktor, a tak dnes dává 400 koní. Nemáme problém věřit prodávajícímu, že jde stále o rychlé a řidičsky uspokojivé auto.

Přes částečnou renovaci je znát, že auto většinu života nestrávilo zrovna v muzeu - prostě jezdilo soutěže. Na každý pád je to zajímavý pohled do minulosti a šance vlastnit dost podstatný kus historie české automobilky. A pozoruhodný je nakonec i pohled na detaily samotného vozu. Ze silniční Octavie I tu není skoro nic, jen části karoserie a světla, jinak jde o naprosto utilitární stavbu odpouštějící si jakékoli zbytečnosti. Nejen pro fanoušky značky by jistě bylo úchvatné takový stroj vlastnit a čas od času jej projet. Teď jen kde vzít peníze na jeho pořízení - současný majitel žádá tučných 145 tisíc Eur, tedy přes 3,7 milionu Kč. Dražší ojetou škodovku v prodeji abyste pohledali.

