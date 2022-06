K mání je nejúžasnější švédské auto všech dob, i v parádním stavu stojí míň než nová Octavie včera | Petr Miler

Je to ikona svého druhu a leckdo by čekal, že v jakkoli lepším stavu půjde o velmi drahé zboží. Není to tak úplně pravda. Nejedná se sice o žádnou garážovou královnu, ale to je nakonec jen dobře, aspoň vás nebude mrzet s autem jezdit. Jinak je velmi fit.

Pokud přemýšlíte nad pořízením něčeho švédského, má to být kultovní až ikonické a může to být Saab, nelze ukázat na nic jiného než na 900 turbo. Model, jehož modernější inkarnace si říkaly 9-3 Aero, je ztělesněním ducha Saabu a pro nás je to nejúžasnější švédské auto, které kdy vzniklo, technicky i designově. Dlouhý přední převis a „hokejka” dolní linky oken na bocích mu dávají nezaměnitelný vzhled a právě dnes máme před sebou opravdu pěkný kousek.

Je to 900 turbo z roku 1991, tedy vůz už z pozdějších let výroby s podle nás atraktivnějším, poněkud uhlazenějším designem. Výbava je na svou dobu bohatá, jsou tu kromě elektrických bočních oken i elektrická zrcátka, kožené sportovní sedačky nebo ABS. Použitá 16" kola jsou pochopitelně také původní, však turbo na jiných discích by vypadalo snad až nepatřičně. Ono je originální prakticky vše, třeba včetně budíků v interiéru, ke kterým patří tradičně i plnicí tlak turbodmychadla.

Tenhle Saab má na rozdíl od mnoha jiných jasně zdokumentovanou historii. Byl jako nový prodán v Itálii, později změnil majitele a stěhoval se do Nizozemska, kde je dodnes. Tam jej má už několikátý vlastník a asi není nemístné věřit tomu, že se o něj všichni dobře starali, vypadá opravdu hodně zachovale. Pokud si ho dnes koupíte, vůz převezmete s 269 tisíci km na tachometru.

To pochopitelně není málo, bavíme se ale o 31 let starém zboží. V minulých letech byl opakovaně technicky občerstven, došlo třeba k repasi převodovky či podvozkových dílů. Majitel říká, že auto je bez koroze a lak prakticky bez vady. Motor, přeplňovaný dvoulitr o 185 koních, prý též funguje jako nový. A auto má čerstvě po velkém servisu, kdy dostalo i nové brzdy.

U současného majitele vůz jezdil prý jen za hezkého počasí a o víkendech, přes zimu byl schován ve vytápěné garáži. Cena 19 500 euro, tedy asi 480 tisíc korun, je na dnešní ceny čehokoli staršího a obecně respektovaného nevelká, ovšem na poměry 900 turbo je to pořád jedna nejvyšších. Není to tedy málo korunek, jde ale peníze, na které dohlédne ještě kde kdo z nás. Však za tuto sumu stále nekoupíte ani novou Octavii, žádnou. Zde máme před sebou slavné auto v mimořádně dobrém stavu, které bude sloužit možná ještě dekády. A stěží kdy ztratí na hodnotě.

