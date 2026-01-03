K mání je nenápadný poklad bazarů, dodnes nejetý VW Golf IV s legendárním motorem 1,9 TDI PD po 1. majiteli
Petr MilerKdysi tuctovka, dnes rarita. Tohle auto bylo stvořeno s předpokladem, že s ním najedete klidně 1 milion kilometrů a ani se při tom nezapotí, majitel tohoto kousku s ním ale přes 20 let sotva jezdil. A do dnešních dnů jej zachoval ve stavu zánovního vozu, to už se opravdu nevidí.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
K mání je nenápadný poklad bazarů, dodnes nejetý VW Golf IV s legendárním motorem 1,9 TDI PD po 1. majiteli
před 4 hodinami | Petr Miler
Kdysi tuctovka, dnes rarita. Tohle auto bylo stvořeno s předpokladem, že s ním najedete klidně 1 milion kilometrů a ani se při tom nezapotí, majitel tohoto kousku s ním ale přes 20 let sotva jezdil. A do dnešních dnů jej zachoval ve stavu zánovního vozu, to už se opravdu nevidí.
Po nepřesvědčivém faceliftu osmé generace Golfu si zas jednou můžeme říci, že vrcholnou iterací nejslavnějšího Volkswagenu posledních zůstává čtvrté pokračování této legendy. Prostě se to pro ni sešlo. A byť i tento vůz byl od té doby v mnohém překonán, žádná generace před ním a ani žádná po něm nedosáhla na trhu takové prodejní dominance, ani si nevydobyla srovnatelný respekt zákazníků všeho druhu.
Není náhodou, že vznikla v době, kdy otěže německého koncernu pevně svíral ve svých rukou už šest let zesnulý Ferdinand Piëch. Ten jako technik hlavou i srdcem dobře věděl, že auta z dlouhodobého hlediska nejlépe prodává jakási solidnost. Tedy na technice, kvalitě a dlouhověkosti postavená image kombinovaná se sice nevtíravým, ale nikoli nelíbivým designem. Tohle všechno čtyřkový Golf splnil lépe než kterýkoli jiný a na trhu bodoval dnes možná i pro samotný VW nepochopitelným způsobem.
Ještě nemáme k dispozici definitivní prodejní čísla za celý rok 2025, VW ale bude rád, když jej v Evropě uzavře s číslem alespoň blížícím se 200 tisícům prodaných Golfů. Víte, kolik v Evropě prodával čtvrté iterace téhož vozu za rok? Až 703 932 exemplářů, tři měsíce by tehdy stačily, aby vyrovnaly dnešní celoroční prodeje Golfu na stejných trzích. Taková pecka to byla a vděčí za to jistě i tomu, v jak nepřeberném množství verzí byla tehdy k dispozici. Motory od 1,4 po 3,2 litru, benziny i diesely, čtyř- pěti- i šestiválce (několik pětiválců a několik šestiválců), spousta převodovek, pohony předních i všech kol, karoserie od třídvéřového hatchbacku až po kombík (a klidně i sedan, když budete počítat Boru, v tu chvíli máte navíc dva kombíky), vážně hromada různých řešení pro cokoli. VW dělal všechno proto, abyste si neměli důvod vybírat jakýkoli jiný vůz stejné třídy, a do značné míry uspěl.
Bizarní je, že toho času nám to nepřišlo zvláštní, byl to prostě Golf se slušnou nabídkou verzí a víc nic. Dnes víme, že to byla naprostá anomálie, ze které se vyklubala jedna z největších moderních legend koncernu VW. Tu čas prověřil coby mimořádně trvanlivý vůz, zejména pak v jeho vlastně nejobyčejnějších dieselových verzích. S Golfem IV TDI můžete najet klidně milion kilometrů s původní technikou s obvyklou údržbou. A jezdit dál, viděli jsme to mnohokrát na vlastní oči. Teď si k tomu přidejte, že jde o velmi univerzální vůz, který dokáže posloužit skoro čemukoli, a je velmi, velmi úsporný. Co ještě chybí? Snad jedině přijatelná cena a stav, ve kterém autu k milionu najetých kilometrů chybí... asi milion najetých kilometrů. Přesně takový exemplář dnes máme před sebou.
Je to Golf IV ve specifikaci, která svého času mohla sloužit jako reklama na výše zmíněné. Jde o relativně nenápadný pětidvéřový exemplář z konce výroby v akčním provedení Pacific, který v modrozelené metalíze se slušivými koly z lehkých slitin nevypadá ani dnes marně. A s 1,9 TDI v jedné z jeho ikonických verzí PD s výkonem 100 koní a manuální převodovkou je přesně tím, co v Goflu IV chcete. Akční verze má spíš nutnou než bohatou výbavu, věci jako automatická klimatizace, slušné autorádio nebo elektrická okna ale na palubě jsou.
To nejzajímavější je ovšem nájezd jen 48 664 500 km v rukou jediného majitele, který je pečlivě zdokumentován servisní historií i nizozemským registrem aut. Už toto číslo dělá po 22 letech provozu z auta nenápadný poklad bazarů. Podobné vozy jsou na trhu naprostou raritou a tento je od pohledu skoro netknutý, byť k pár šrámům hlavně uvnitř pochopitelně přišel.
Podle prodávajícího byl vůz téměř pořád jen garážovaný, přes minimální roční nájezdy vždy pravidelně servisovaný majitel byl skutečně jen jeden a motor 1,9 TDI PD leckomu i dnes učaruje už proto, že za 4 litry na sto dokáže jezdit ve skutečném světě, aniž byste se o cokoli snažili. A s hmotností jen 1 205 kg ani nejede tak špatně, jak se z výkonu 100 koní může zdát.
To je dnes prostě zajímavá kombinace vlastností, kterou dnes můžete mít za 9 944 Eur, tedy asi za 240 tisíc Kč. Na Golf IV je to jistě hodně, na fakticky 22 let staré auto také, ale na tento Golf IV v této kondici? V době, kdy základní nová Fabie stojí skoro dvakrát tolik a proslulá je leda kulhavým projevem svého tříválce a minimální možnou výbavou? Tohle je opravdu zánovní auto, které může oddaně sloužit klidně déle než vy, i když s ním budete jezdit desítky tisíc km za rok. A když se náhodou pokazí, opraví ho skoro každý mechanik. Levné a úsporné auto navždy? Tento kousek tak opravdu působí, ale představy o svém příštím autě máme samozřejmě každý vlastní.
Svého času po tomhle autě toužila celá Evropa. A i dnes je to v takové kondici zajímavá nabídka, tedy alespoň podle nás. V prodeji se něco takového dávno nevídá. Foto: AutoPlanner, publikováno se souhlasem
Zdroj: AutoPlanner@Mobile.de
Bleskovky
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
před 3 hodinami
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
včera
- Žádná AI: Nové Bugatti nafotili pohřbené ve sněhu, je to 100 milionů korun zasypaných špinavou břečkou
30.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Petr Svoboda vynechá sezónu 2026 ze zdravotních důvodů včera 15:59
- MV Agusta Brutale Serie Oro 2026: exkluzivní naháč včera 08:00
- Proč má Andorra nejvyšší hustotu jezdců MotoGP a Superbike 29.12.2025
- Honda V3R 900 E-Compressor: prototyp nového motoru V3 29.12.2025
- Irské mistrovství v silničních závodech signalizuje náznak zlepšení 26.12.2025
Nejnovější články
- Nejbrutálnější Mustang jako přízrak nejen vypadá, stejně se i prodává. Navzdory extrémní ceně je to Ford, kdo se směje poslední
před hodinou
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
před 3 hodinami
- K mání je nenápadný poklad bazarů, dodnes nejetý VW Golf IV s legendárním motorem 1,9 TDI PD po 1. majiteli
před 4 hodinami
- Největší evropský autoklub sklízí bouři, čelí nevídané vlně ukončení členství po šílených komentářích vedení
před 6 hodinami
- Nad Teslou se smráká. Prodeje dál rychle kolabují, těšit ji může jen to, že soupeři jsou na tom ještě hůř
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.03. 11:10 - Vrooom
- Porsche - vse o sportovnich modelech 01.03. 11:09 - Vrooom
- Policejní kontroly a měření 01.02. 14:26 - pavproch
- VZKAZY 01.02. 13:31 - M.Z.
- BMW Divize 01.01. 13:14 - pavproch
- Přituhuje 12.31. 16:17 - abgx1
- Lampárna (stěžovatelna) 12.31. 11:59 - Brus
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.30. 15:14 - pavproch