K mání je neobvyklé BMW M3 s posuvnými zadními dveřmi. Vypadá jako rozbité, ale je to speciální tovární úprava před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bergwerff, publikováno se souhlasem

A nejde o jedinou modifikaci, které se tento vůz dočkal. I když je současná M3 vlastně rodinným autem, tato úprava jej nepřibližuje k MPV. Smyslem bylo vyjít vstříc tovární instruktorce, které v životě tak úplně nepřálo štěstí.

Současná generace BMW M3 je jedním z posledních výkonných rodinných aut, do kterého si můžete aspoň v základním provedení poručit manuální převodovku. A pořád používá čistě spalovací motor bez byť jen mild-hybridních „příkras”. Přes vyšší hmotnost je tedy nepřekvapivě vyhledávána řadou nadšenců, kteří musí z kapsy vytáhnout minimálně 2 438 800 Kč, pokud na něj mají zálusk. Finální účet navíc ještě značně zvýší jakákoli příplatková výbava, dostat se s cenou přes 3 miliony korun je tak zvlášť u verzí Competition a Competition M xDrive spíš nutnost než možnost.

Ti méně majetní tak místo showroomů s novými vozy míří raději do bazarů, kde na stávající provedení em-trojky není problém narazit - generace G80 byla odhalena už v září 2020. Vybírat si lze z opravdu široké palety aut, dnes tu ale máme něco, co se opravdu nevídá. A co má pozoruhodnou historii i případné využití.

V Nizozemsku se totiž na prodej objevil exemplář, který v prvé řadě zaujme svou cenu - za 79 875 Eur neboli 1,97 milionu korun je totiž tím nejlevnějším, který tam jde koupit. Jinde se ojeté M3 dají pořídit ještě levněji, dokonce i přes výrazně nižší nájezd, v Nizozemsku se ale musí kupci mladších spalovacích aut stále vypořádat s vysokým zdaněním, takže cokoli pod 2 miliony platí za nízkou cenu. A to navzdory tomu, že exemplář lakovaný šedou metalízou M Brooklyn Grau má na kontě takřka 110 tisíc kilometrů, které najel v poměrně krátkém období - jde o vůz modelového roku 2022, jen tři roky staré auto.

Na druhý pohled ale zaujme ještě něčím jiným. Pokud vezmete za kliku zadních dveří na straně řidiče, zjistíte, že se neotevírají normálně do strany, ale jsou posuvné a odsouvají se směrem dozadu jako u MPV. Není to ale rodinná úprava, jak by někteří mohli doufat, což potvrdí další modifikace týkající se ovládání. Vše bylo přesunuto na volant, neboť původním majitelem vozu je Tina Schmidt-Kiendl, instruktorka divize BMW M, která v roce 2017 ochrnula na obě nohy.

Kde by jiný pomalu hledal způsob, jak ukončit svůj život, tam se Tina odmítala vzdát. Naučila se vůz ovládat jen rukama, nechala si upravit zmiňovanou M3 a dokázala přesvědčit BMW, aby rozjelo program, který bude zaměřen na handicapované. A nezůstalo jen u toho, mnichovská automobilka byla natolik okouzlena jejím bojovným duchem, že jí povýšila i do divize projektového managementu své sportovní divize. Roli instruktorky tak Tina střídala s kancelářskou prací.

Od roku 2023 je pak dokonce šéfkou projektového oddělení v Garchingu, kde BMW M sídlí. Kromě mnichovské značky přitom její zkušenosti využívá i dceřiné Mini. Něco takového si zaslouží minimálně potlesk, přičemž ceny za svou nezlomnost a přínos postiženým sbírá Tina již od roku 2022. Jaké auto používá nyní, se nám zatím nepodařilo zjistit, nejspíše však znovu půjde o upravenou M3, neboť sedan jí prý vyhovuje výškou i pozicí za volantem.

Pokud jste tedy sami upoutáni na invalidní vozík, ovšem zároveň se nehodláte vzdát řízení sportovních aut, je tu pro vás ideální příležitost. Rukama budete ovládat naprosto vše, tedy nejen plyn, ale také brzdy. Úpravy přitom zahrnují i nakládací a vykládací systém vozíku, přičemž díky posuvným dveřím zvládnete vše sami, a to dokonce i na parkovištích s omezeným prostorem. Pocit nezávislosti a návratu do života bude pro některé k nezaplacení, o řízení současné M3 ani nemluvě...

V Nizozesmku je na prodej upravené BMW M3 s posuvnými zadními dveřmi. Takto konvertované bylo pro Tinu Schmidt-Kiendl, která v roce 2017 skončila na vozíku. Foto: Bergwerff, publikováno se souhlasem

Zdroje: Bergwerff, BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.