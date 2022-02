K mání je neobyčejně zachovalý Opel Omega MV6, šestiválec se zadním pohonem dává za pakatel před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nihad Jabal, publikováno se souhlasem

Naprostá většina jich dávno skončila na vrakovištích, tento ale jako by vracel zpátky ručičky hodinek. A vlastně trochu ano, už 10 let čeká odhlášený z provozu na to, aby mohl znovu zazářit, třeba u vás v garáži.

Opel Omega byl svého času velmi zajímavým vozem. Nabízel spoustu místa a komfortu, benzinové i dieselové šestiválce pod kapotou a hnaná zadní kola. Byl lidovou alternativou k BMW či Mercedesům - nenabízel jejich prestiž, ale svým projevem si s nimi v mnohém nezadal a prodával se citelně levněji. Není divu, že byl žádaným, i u nás jich byla na silnicích k vidění spousta.

Dnes ale patří leda ke kdysi oblíbeným vozům, které rychle zmizely ze silnic. Jeho druhá generace byla zároveň tou poslední, pak Omegu bohužel nahradil velký a nikým nechtěný hatchback Signum. Možná nebyl špatný, ale byl to hatchback a měl jen přední náhon, po Omeze to byl krok zpět a lidé mu jasně ukázali vztyčný prst, který nechcete vidět zblízka.

Výsledkem je, že někteří mohou po Omeze prahnout i dnes, zejména mají-li rádi Opely. Jenže tenhle model je dnes už hodně starý a naprostá většina kusů s šestiválci - přiznejme si, Omega byla dost těžká a větší motor ji slušel nejvíce - už dnes ani neexistuje a pokud ano, to nejlepší má dávno za sebou. Občas se objeví v prodeji krásný exemplář s minimálním nájezdem, to už jsou ale zase sběratelské kusy za mnoho set tisíc, které už nikdo nebude používat jako auta.

Dnes před sebou máme verzi MV6, vrchol Omegy před faceliftem, která je z jiného těsta. Je to hodně staré auto, pochází z roku 1995 a existuje tedy už 27 let. A nedá se říci, že by stálo někde ve stodole, na tachometru má 103 420 km. To už je u Omegy někdy dost na to, abyste nad ní ohrnuli nos, tohle je ale skutečně neobyčejně zachovalý kousek. Dílem jistě proto, že se o něj majitelé starali a zacházeli s ním citem - dodnes jej prý netrápí ani rez, která většinu Omeg doslova sežrala. A dílem i proto, že auto jezdilo jen do roku 2012, pak skutečně skončilo v oné stodole.

Výsledkem je mimořádný kousek, který vypadá skoro dokonale zvenčí i zevnitř, nemá podle prodávajícího žádný technický problém a i německou STK absolvuje s nadhledem. Označení MV6 znamená pochopitelně šestiválec a bohužel také nutnou automatickou převodovku, ale luxusní pojetí Omegy tuhle volbu úplně neodsuzuje. Na hraní máte v každém případě 211 koní výkonu a 270 Nm točivého momentu z třílitrového vidlicového šestiválce, což na druhou půlku 90. let není špatné.

Pochopitelně, má i své nevýhody. Opely v 90. letech zrovna neprosluly ochranou proti korozi a byť se jít tohle auto dosud vyhýbá, bude to chtít dále velkou opatrnost. Není to také stroj pro někoho, kdo by chtěl se zadokolkou trestat horské silničky, na to je příliš velké a těžké, má příliš měkký podvozek a sedačky už od pohledu moc bočního vedení nenabídnou. Hledáte-li ale pohodlný cestovní stroj s charakterem a nadčasovým vzhledem, dnes velkou vzácnost, tohle auto může být vynikající volbou.

Stačí se podívat na prvky výbavy, které jsou dobře viditelné i z fotek. Zadní okno má elektricky ovládanou záclonku, přední sedačky jsou elektricky ovládané i s vyhříváním - a to najdete i na zadních vnějších místech. Je tu dvouzónová automatická klimatizace, xenonová světla s ostřikovači, tempomat, audiosystém Philips-Bose s měničem CD - zkrátka všechno, co by mohl člověk na cestách potřebovat.

Jeho výhodou je, že ačkoli vypadá opravdu pěkně, stojí velmi málo. Může být váš za 3 500 euro, tedy asi 85 tisíc korun. A to vážně není moc, jde-li vůz v tak mimořádném stavu, je to svérázná relikvie své doby, kterou už jako novou zaručeně nekoupíte. Nebo snad čekáte, že se Opel vrátí na trh sedanů vyšší střední třídy s motory V6 a zadním pohonem?

Takhle pěkný stav u Omegy MV6 z roku 1995 aby jeden pohledal. Přitom jezdila, a tak nestojí nesmyslné peníze. Foto: Nihad Jabal, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.