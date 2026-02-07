K mání je neuvěřitelně zachovalá, exportní Škoda Favorit v neobvyklé verzi, v provozu je takových už jen šest

Pro řadu Čechů to bude obtížné přijmout, ze Škod Favorit a Forman už se ale stala auta tak stará, že výjimečně zachovalé kusy jsou dnes už velkou vzácností. A když se sejde ta správná kombinace vlastností, může být pěkný kousek s pravostranným řízením naprostou raritou.

včera | Petr Miler

/

Foto: KGF Classic Cars, publikováno se souhlasem

Letos uběhne už 39 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala světu model Favorit. Historie tohoto modelu tím byla formálně otevřena a i když trvalo ještě asi rok, než se začal pořádně vyrábět, cestu za úspěchem mu to nezkřížilo. S trochou nadsázky lze říci, že motorizoval porevoluční Československo a pak i Českou republiku. A z dnešního pohledu je možná ještě významnější tím, že pomáhal vrátit naši zemi na automobilovou mapu světa.

Byl to právě Favorit a jeho relativně moderní konstrukce, která vzbudila zájem Volkswagenu o českou automobilku. A nebýt převzetí firmy, stěží by se z fabriky v Mladé Boleslavi stalo něco víc než montovna zahraničních aut. Že tohle není jen česká pohádka, dosvědčuje i někdejší volba britského Autocaru, který vnímá Favorit úplně stejně a označil jej za vůbec nejdůležitější vůz v historii značky.

Dnes se ale nevrátíme do dob, kdy si Favorit teprve dělal jméno ve světě, ale do chvil, kdy už pod taktovkou Volkswagenu dostal notoricky známých asi milion vylepšení (žertujeme, bylo jich „jen” 548). A chvíli před koncem svých dnů lovil zákazníky, jak se dalo. Po tomto faceliftu vypadal zvenčí i uvnitř docela slušně - přišel o primitivní, lacině vyhlížející hnědý interiér nebo různé podivné pokusy o ztvárnění horní části masky chladiče. Nebudeme říkat, že výsledkem bylo superskvělé auto světové úrovně, o citelně lepší vůz šlo ale jednoznačně a ve vrcholné verzi GLXi zaujal třeba i pohodlnými sedadly.

Časy ale pohled na takové věci mění a co nám v první polovině 90. let mohlo přijít všelijaké a na každý pád obvyklé, to je dnes výjimečným návratem do minulosti. Favority z posledních let výroby sice obecně nejsou tak raritní jako zachovalé kusy z 80. let, o to lépe ale vypadá „fávo”, které vidíte na fotkách níže. V roce 1995 si jej koupil zákazník z Velké Británie, jistý pan Clarke, a pak o něj tři dekády pečoval jako o oko v hlavě.

Jezdil s ním mírně, tohle auto nemá daleko ke garážové královně. Za dobu své existence vůz najel pouhých 21 812 mil, tedy asi 35 100 kilometrů, což je mimořádně málo. Tento kousek byl pravidelně čištěn a servisován a vypadá opravdu skoro dokonale. Podívejte se sami na fotky níže - najít na tomto autě byť kosmetickou vadu je obtížné. Věci, které na Favoritech a Formanech obvykle reznou, jsou tady i s původním lakem naleštěné bez náznaků hnědých fleků, fascinující je i „svěžest” spousty dalších částí, třeba původních hlavních světel. Máme před sebou zkrátka mimořádně zachovalý, dle prodávajícího originální stav.

Z počítadla kilometrů jste pochopili, že před sebou máme verzi pro velkou Británii, tehdy akční provedení LXiE Flairlane. Před 20 léty by verze s pravostranným řízením problematickou věcí, protože dostat takové auto do perfektně provozuschopného stavu u nás by stálo znovu jeho britskou pořizovací cenu, takový Favorit už dnes ale není na ježdění. To je sběratelský kousek a vývozní verze s volantem vpravo jej činí jen zvláštnějším. Podle britského registru se dnes v provozu pohybuje už jen pouhých 6 takových vozů a i když se povznesete nad konkrétní variantu, bavíme se o 63 autech celkem - tak vzácným autem dnes Favorit jakéhokoli typu ve Velké Británii. Ke světovému unikátu už opravdu není daleko...

Pokud byste o něj měli zájem, k mání je ve městě Peterborough v Cambridgeshire. Cena 6 495 GBP, tedy asi 180 tisíc Kč, pochopitelně není nízká, s ohledem na výjimečnost ale není ani nesmyslná. Takové auto bude stále cennější, nakonec i dnes vídáme v prodeji méně zachovalé kusy za stovky tisíc. Jestli pro vás takovou hodnotu má, je jiná věc, to už ale budete nejlépe vědět sami.


Škoda Favorit ve verzi pro Velkou Británii v neobvyklém provedení LXiE Flairlane se v prakticky dokonalém stavu v prodeji už nevídá, tento je k mání v přepočtu za 180 tisíc. Foto: KGF Classic Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: KGF Classic Cars@Car And Classic

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.