K mání je neuvěřitelně zachovalé BMW 3 E46. I s šestiválcem stojí míň než Fabie před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Klasyka Gatunku, publikováno se souhlasem

Zachovalé trojky E46 jsou stále větší raritou. A pokud už se nějaké najdou, obvykle jde o pozdější kusy ve výjimečnějších specifikacích s odpovídající cenou. Tato je výjimkou.

BMW řady 3 E46 je dodnes ceněný vůz. Zejména v pozdějších letech své výroby je to auto dostatečně moderní na to, aby splnilo požadavky většiny lidí, má už dost elektroniky a airbagů, ale zároveň ne příliš mnoho, aby bylo některými detaily spíš k zlosti než k užitku. A také je to vůz, jehož jízdní vlastnosti, ovladatelnost, kvalita či trvanlivost jsou dodnes vyzdvihovány.

Proto je vyhledávaný nejen nadšenci, ale nezřídka i lidmi, kteří chtějí dobrou a nepříliš velkou zadokolku na každý den, nepotřebují a leckdy ani nechtějí nejmodernější technologie, ale zase nechtějí jezdit v úplném holobytu. Pokud k nim patříte, tato 320i je do vaší garáže jako dělaná.

Označení 320i znamená řadový šestiválec o 2,2 litru objemu a výkonu 150 koní. S rokem výroby 1999 má dvacetiny už chvíli za sebou, ale číslo ve stovkách tisíc km byste na tachometru hledali marně. Je to vůz z Itálie po prvním majiteli ročník 1939, který ho garážoval a nejezdil s ním v zimě. A moc s ním nejezdil ani kdykoli jindy - celkem 21 525 km je za 22 let směšné číslo.

I za tak malý nájezd se dá autu ublížit, ale tohle není ten případ, ani zdaleka. Opotřebení čehokoli je neznatelné, prodávající hovoří o neuvěřitelně pečlivé starosti o vůz ze strany prvního vlastníka, který má za následek jediné - tohle auto vypadá, jako by včera vyjelo z fabriky. Podívejte se na jakýkoli nafocený detail uvnitř i zvenčí, podběhy kol, zavazadelník, motorový prostor... Takhle krásná E46 v běžné specifikaci se v prodeji dávno nevídá.

Výbavy tu není moc, jen všechna čtyři elektrická boční okna, základní rádio a automatická klimatizace, toť v podstatě vše. Chybí M-Paket, což v případě E46 znamená volant, jehož design snad pamatuje pád Berlínské zdi, a přední sedačky jen s drobným bočním vedením. Také kola vypadají velmi blízká úplnému („lehkoslitinovému”) základu, úplný holobyt to ale není, nakonec v příplatcích je i (pro některé jistě nevítaný) automat.

Pokud si ale bohatou na výbavu nepotrpíte a jste fanoušky E46, tohle auto může být vaše za 44 tisíc zlotých, tedy asi 250 tisíc korun. Za E46 v takhle zachovalém stavu, byť bez výbavy, to není moc, za to nekoupíte ani novou Fabii v úplném základu. A nakonec - takových aut už opravdu mnoho neexistuje, daleko není moment, kdy to bude už 15 let, co z výrobní linky sjížděly poslední sedany trojky této generace.

Nevrátili jsme se do roku 1999, tohle auto vážně je skoro 22 let staré. Na prodej je vzhledem ke svému stavu za zajímavou sumu, třebaže vysněná specifikace nadšeného řidiče to jistě není. Foto: Gielda Klasykow, publikováno se souhlasem

Zdroj: Gielda Klasykow

Petr Miler