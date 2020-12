K mání je nikdy nejeté, jediné malé auto s V6 vzadu. Je to drahý lístek na vlak do minulosti před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Z dnešního pohledu působí naprosto absurdně, že takové auto vznikalo ještě před 15 léty, ale je to fakt. Pokud jste nedostali k Vánocům, co jste si přáli, nové Clio Renault Sport V6 vypadá jako skvělá náplast.

Když přijde řeč na ostré hatchbacky, obvykle se mluví o vozech s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Platí to ale jen do chvíle, než se diskuze stočí ke starším kreacím Renaultu a kromě Clia Williams přijde na přetřes jeden z hrstky silničních hot hatchů s motorem uprostřed v historii a jediný takový vůz mezi moderními mini - Clio V6 od Renault Sportu.

Tahle věc je sice založena na Renaultu Clio druhé generace, ale zas tak moc toho s ním nesdílí. Totiž, nemá motor vpředu, nýbrž uprostřed, v místech, kde by běžné Clio mělo zadní sedačky. Tam trůní třílitrový šestiválec ES9J4, motor vyvinutý koncernem PSA a Renaultem primárně pro větší auta, jako náhrada starého motoru PRV. Je tu umístěn příčně a pohání pochopitelně zadní kola.

Byl to vrchol nabídky Renaultu Clio a u v Dieppe jej ručně montovala parta nadšenců. V roce 2000, kdy se objevil, bylo jeho 230 koní na hot hatch docela dost. Také ale kvůli těžšímu motoru a zásadním změnám v konstrukci vážil o 300 kg více než standardní Clio, které bylo ve verzi 172 Cup slušně rychlé. Zvládlo stovku za 6,7 vteřiny a Clio Renaultsport V6 nebylo o tolik rychlejší s časem 6,2 s. Mělo ale o dost vyšší maximálku, 235 km/h oproti 222 u verze 172 Cup.

Změna umístění motoru ovšem byla zásadně poznat na chování auta. Motor uprostřed a pohon zadních kol je něco úplně jiného než ostrá předokolka. Něco takového umí těšit, ale také trápit - tento vůz uměl být zákeřný, zejména na mokru. Kvůli umístění motoru prakticky v kabině byl vůz také o hodně méně praktické - hluku je uvnitř na sakry a po místu pro zavazadla se moc nepiďte. Tohle auto nebylo moc použitelné pro každý den, pokud jste chtěli vozit i víc než jednoho pasažéra a nějaké věci, i když tu ještě zbýval zavazadelník pod přední kapotou.

Jenže tohle všechno vozu odpustíte, pokud si s Cliem V6 sjedete. Svezení s ním je kouzelně výjimečným zážitkem, a to pochopitelně i díky samotnému motoru. Zvlášť dnes, kdy malá auta zřídka zkoušejí oslnit něčím více než litrovým tříválcem s turbem. Tady máte 3 litry objemu, 6 válců a atmosférické plnění, to vše za předními sedadly s náhonem na zadek a manuálem. Něco takového už nikdo nikdy v této třídě do výroby nepošle.

Zdá se to být pouhou vzpomínkou na staré dobré časy, však Clio V6 se vyrábělo pouhé čtyři roky ve dvou verzích a vzniklo jich jen pár tisíc. Přišlo na svět přesně před 20 léty, když jsme se ale probírali tiskovou zprávou automobilky vzpomínající na tuto událost, říkali jsme si, že se podíváme, jestli se pořád nedá koupit aspoň jedno nové. A kupodivu dá.

V Německu je na prodej stříbrný kousek z první evoluce vozu, kterého Renault postavil jen 1 513 kusů. A je úplně nový, na tachometru má pouhých 169 km a prodejce prohlašuje, že jsou naprosto reálné. Ostatně se podívejte na auto inzerátu na zdrojovém odkazu, které stojí u dealera v německém Obertrablingu, není mu nic.

Auto bylo poprvé registrováno v roce 2003, jde tedy o jeden z posledních kousků první série a dost možná jediný dodnes nejetý. Stojí podle toho, o jak výjimečnou nabídku se jedná - můžete si jej odvézt za 110 tisíc Eur, tedy skoro 2,9 milionu korun. I vzhledem k tomu, že v budoucnu to bude jen a jen více ceněná rarita, je to extrémní suma, ale znovu - něco takového už opravdu nikdy nevznikne a divíme se, že vůbec kdy vzniklo.

Šestiválcové Clio člověk jen tak nepotká, koupit se nedá už dávno. Možnost koupit dnes úplně nové je mimořádně zajímavá. Ale také mimořádně drahá. Ilustrační foto: Renault

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler