K mání je Škoda 120 L, která i po 36 letech vypadá jako včera vyrobená. Je to „komunistická bída" za statisíce

Narazit na slušný exemplář „stodvacítky” v prodeji není zase taková rarita, aby se ale o tohle auto někdo staral tak, že i po 36 letech vydá, jako by včera vyjelo z fabriky, to se opravdu nevídá. Mimořádný kousek má ovšem mimořádnou cenu.

Jakkoli to může někomu připadat zvláštní, Škoda 742, často označovaná podle jmen jednotlivých verzí jako „stopětka” či „stodvacítka”, má pro spoustu lidí pořád svůj půvab. Však mnozí z nás pořád pamatují, že v těchto vyrůstali, až do hloubi 90. let to bylo nejobvyklejší auto českých silnic. Nejtypičtější variantou se stala právě verze 120, jakási střední, ne nutně zlatá cesta. Měla motor o objemu 1 174 cm3 (odtud také její jméno), který dával 52 koní, jezdil na nízkooktanový benzín a se čtyřstupňovým manuálem byla jeho maximálka 140 km/h.

Základní výbava Škody 742 byla dnešní optikou až nepředstavitelná, „komunistická bída” to v řadě ohledů byla právem. Verze 105 S, tedy Standard, nejenže nenabídla opěrky hlavy, ale ani loketní opěrky ve dveřích nebo stahovací okna zadních dveří. Na tyhle výdobytky si člověk musel připlatit, bylo potřeba zvolit verzi 105 L, tedy de Luxe. U varianty 120 bylo L standardem, vrcholem pak byla verze GL, Grand de Luxe, která s trochou sarkasmu nabídla luxusní prvky jako opěrky hlavy a v počátcích výroby jste až k této variantě dostali vymoženosti typu posilovače brzd.

V průběhu čtrnácti let výroby vzniklo 2 020 250 kusů Škod 742 a 1 170 693 exemplářů varianty 120, takže za vzácnost ji skutečně považovat nejde. A pokud dnes člověk zatouží právě po „stodváce”, pořád není složité najít nějakou na prodej. Budete-li mít štěstí, bude mít doklady a s hodně velkým štěstím i platnou STK. Pokud budete mít vážně extra velké štěstí, narazíte na pěkně udržovaný kus s několikátým lakem a dvakrát vyměněnými světly. Jestliže ale budete chtít původní a přitom dokonale zachovalý stav, je to skoro neřešitelný úkol. Úplně neřešitelný ale není.

K mání v Německu se objevil stroj, který výše zmíněné splňuje. Je dodnes zánovní a přesto prý stoprocentně původní. Prodávajícímu to úplně nevěříme, minimálně věci jako kryty zadních světel musely být vyměněny, ty by prostě zašly, podobně nevěříme, že disky kol minimálně někdo neočistil a nenastříkal. Přesto jde o mimořádný exemplář a i veteránská testace potvrzuje jeho historickou korektnost a hodnotu svého druhu.

Jde tedy o stodvacítku s inovovaným designem (varianta M, před jakýmsi faceliftem šlo o typ L), tedy hranatými světly vpředu vzadu vzadu, z června roku 1986. Není prý zrenovovaná, není prý ani přelakovaná, jen řádně vyleštěná. Ve stavu, v jakém ji vidíte, tak přežívá už 36. rokem v rukou jen dvou majitelů, kteří ji téměř jen garážovali a řádně udržovali. Její stav je skutečně skoro dokonalý, přestože nájezd není nulový - na tachometru má 47 tisíc km.

Tohle auto je přesto úžasné. Škodovek 742 jsme viděli v životě fůru a známe jejich slabá místa - věci, které se opotřebovávají, reznou, prostě se zničí. Takové tu ale není vidět prakticky žádné, nevidíme žádnou korozi, zašlost, dokonce ani zadní pružiny nejsou tak „utahané”, aby vůz vypadal jako pojízdný člun. Také ale podle toho stojí. Cena 7 990 Eur znamená asi 200 tisíc Kč, je na stodvacítku opravdu tučná a označení vozu přesahuje skoro dvojnásobně. Na druhou stranu, na takovéto originální kousky v prodeji opravdu narazíte jen zřídka.

