K mání je po léta nejrychlejší auto světa v úchvatné verzi, nese nejcennější značku na přání

Foto: A. Kahn Design

Vzniklo jich pouze 30 a jen 3 na celém světě dostaly tuto specifikaci. Jde o nejrychlejší Bugatti Veyron Super Sport ve verzi Blue Carbon. A nese podle všeho nejcennější registrační značku vůbec.

I v České republice už si nějaký ten rok můžeme pořídit registrační značky na přání. Stojí to 10 tisíc korun na dva konce jednoho auta a již jednou použitou kombinaci znaků nemůže majitel prodat nikomu jinému, tedy alespoň ne samu o sobě. Ve Velké Británii se ovšem takovéto značky na přání prodávat dají, často se draží a nezřídka dosahují jejich ceny desítek milionů korun. Jednou z těch vůbec nejcennějších je značka F1, kterou vidíme na Bugatti Veyron na fotkách níže. A právě tohle auto je na prodej.

Pokud si tuto registrační značku spojujete s tunerem Afzalem Kahnem, jste na správné stopě. Právě on je už pár let jejím majitelem - koupil ji kdysi za 440 tisíc liber a svého času byla nejdražší registrační značkou světa. Jenže od té doby, šlo o rok 2008, se trh s podobnými věcmi zbláznil a už kdysi byla nejdražší značka světa pořízena za v přepočtu 243 milionů Kč. Pokud vám ale nyní Kahnova F1 přijde být jako chudý příbuzný, nejste na úplně správné adrese - nejcennější značka světa je to nejspíše pořád.

Už když se před léty spekulovalo o jejím možném prodeji, padala cifra 330 milionů Kč, tedy ještě více než za zmíněnou nejdražší prodanou značku. Dnes by nejspíše stála ještě více, britská registrace F1 je prostě stále to nej. Naneštěstí pro všechny zájemce je Kahn natolik bohatý, že jej i stamilionové nabídky nechávají chladným a nebo ne?

Soudě podle této nabídky to není tak úplně jisté, neboť je to právě jeho firma, kdo se ozval s tím, že zmíněné Bugatti prodává. Není to poprvé, ale auto je to mimořádně zajímavé, a tak jej nemíníme ignorovat. Jde o nejsilnější verzi Veyronu nazvanou Super Sport, což znamená 1 200 koní a 1 500 Nm z osmilitrového šestnáctiválce. Tenhle konkrétní kousek je navíc provedený v modrém karbonu s bezbarvým lakem, jaké jsou údajně na světě jen tři. Ostatně, i Super Sportů, které byla po léta oficiálně stále nejrychlejším autem světa, vzniklo jen 30.

Jeho cena je 1,8 milionu Eur, tedy asi 47 milionů korun. Na vzácný Veyron Super Sport Blue Carbon s nájezdem pouhých 17 tisíc kilometrů je to adekvátní cena, na Veyron se značkou F1 ale nikoliv. To proto, že značka na prodej s největší pravděpodobností - protože nabízející o značce vůbec nemluví - není, má k autu jen poutat pozornost. A docela se jí to daří, nutno dodat. Tenhle Veyron vypadá na opravdu krásně a značka se na něm vyjímá jako šperk, však posuďte sami.

Foto: A. Kahn Design



Foto: A. Kahn Design

Zdroj: A. Kahn Design

