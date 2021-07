K mání je poklad českých odpůrců evoluce, levná a málo jetá Octavia II bez turba i „nesmyslů” před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Carselection David Brieger, publikováno se souhlasem

Pokud jste přesvědčeni o tom, že auta už nejsou, co bývala a nechcete žádná turba či jiné „nesmysly” na palubě, na trhu nových aut už nepochodíte. V bazarech se ale občas dá skoro vrátit v čase.

Naši pozornost pravidelně věnujeme ojetým autům, která se snažíme zviditelnit kvůli jejich výjimečnosti. Někdy jde o vůz vyrobený v pár exemplářích, jindy nevídanou specifikaci, v dalších případech nás zaujme třeba extrémní pokles ceny proti novému vozu nebo slavný první majitel. Dnes vám ukážeme auto, které není ničím z toho. Vyrobil se jej nespočet, jeho specifikace je naprosto tuctová a prvním majitelem byl bůh ví kdo. Je to Škoda Octavia druhé generace stará dekádu a půl, přesto je dnes něčím zcela ojedinělým.

Světle modrá škodovka je totiž dokonalý tip pro konzervativní zákazníky české značky, kterým nevoní změny zavedené novějšími modely. Ne každý skáče radostí z prvků moderních automobilů, kde včerejšek znamená dávnou historii a pokrok letí dopředu nezadržitelným tempem. Stále mnoho staromilců ohrnuje nos nad přeplňovanými motory, mnohastupňovými automaty, velkými koly, bezklíčovým odemykáním nebo další pokročilou elektronikou na palubě. A pak jsou tu nářky nad klesající kvalitou.

Mezi novými auty nemáte dnes šanci koupit s tímto přístupem k věci nic, motory bez turba pomalu neexistují a MPV mají v základu 19" kola, třebaže ocelová. Právě takto smýšlející lidé ale dnes mají svůj velký den, protože v německém Feriburgu stojí něco pro ně.

Je to Škoda Octavia II z roku 2006 s klasickým atmosférickým benzínovým motorem o objemu 1,6 litru. Tuzemský fenomén jezdí obvykle na naftu, ale spolehlivá zážehová varianta s výkonem 75 kW (102 koní) nebude pro tradicionalisty k zahození, naopak je jistě potěší kultivovaným chodem a očekávatelnými nízkými náklady na provoz a servis. Automobil je v provedení kombi, proto se bude hodit nenáročnému řidiči, který využije svého času největší kufr ve třídě a nehodlá se zaobírat nadstandardní výbavou.

Auto není v absolutním základu, pár příplatkových prvků jako elektrická okna, parkovací asistent nebo lepší než úplně základní audio tu jsou, to je ale v podstatě všechno. Vůz nedostal ani přední mlhovky, vzadu jsou „švihadla”, snem jsou i originální koberečky či rohožky, na jakýkoli nadstandard zkrátka zapomeňte. První a dodnes jediný majitel si skutečně nepotrpěl na luxus, vůz je ale od pohledu ve výborném stavu, byl garážován, celou dobu jezdil do autorizovaného servisu, majitel zajistil i výměnu rozvodů, a to přesto, že v průměru nejezdil ani 3 tisíce km za rok.

Auto má tak dnes najeto jen 41 tisíc kilometrů a vypadá podle toho. Na poměr stavu, historie i situace na současném trhu je pak vlastně i levný. Ne snad, že by 7 tisíc euro, tedy asi 179 tisíc Kč, bylo na 15 let starou Octavii II s ničím málo, takhle ale na vůz hledět nelze. Kdo chce ale auto ušité podle starých receptů s téměř nekonečnou perspektivou při obvyklém nájezdu, pak je to skutečně mimořádná nabídka. Pro české odpůrce evoluce půjde o učiněný poklad na kolech s pořádnou slevou oproti ceně nového vozu kdysi i dnes.

Garážovaná, pořádně Škoda Octavia II Combi před faceliftem s nesmrtelným motorem a nízkým nájezdem je se svojí skromnou výbavou ideální kus pro českého odpůrce evoluce. Foto: Carselection David Brieger, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

