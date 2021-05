K mání je poklad českých odpůrců evoluce, dodnes nejetá Škoda Superb II Combi TDI před 5 hodinami | Mirek Mazal

Patříte mezi ty, kteří říkají, že auta už nejsou co bývala? Které děsí představa, že nový diesel má 8 senzorů jen na výfukových svodech? Auto splňující vaše představy už nové nekoupíte, tato Škoda Superb II ale nabízí návrat v čase.

Naši pozornost pravidelně věnujeme ojetým autům, která se snažíme zviditelnit kvůli jejich výjimečnosti. Někdy jde o vůz vyrobený v pár exemplářích, jindy nevídanou specifikaci, v dalších případech nás zaujme třeba extrémní pokles ceny proti novému vozu nebo slavný první majitel. Dnes vám ukážeme auto, které není ničím z toho. Vyrobil se jej nespočet, jeho specifikace je docela obvyklá, v podstatě je drahé a prvním majitelem byl bůh ví kdo. Je to Škoda Superb Combi druhé generace stará 7 let, přesto je dnes něčím zcela ojedinělým.

Světle fialová škodovka je totiž skvělý tip pro konzervativní zákazníky české značky, kterým nevoní změny zavedené novějšími modely. Ne každý skáče radostí z prvků moderního automobilového světa, kde včerejšek znamená dávnou historii a pokrok letí dopředu nezadržitelným tempem. Zejména v případě dieselových modelů mnoho staromilců ohrnuje nos nad stále rozsáhlejšími protiemisními opatřeními a stále mocnější elektronikou na palubě. A pak jsou tu nářky nad klesající kvalitou.

Mezi novými auty nemáte dnes šanci koupit s tímto přístupem k věci nic, už diesely plnící jakoukoli verzi normy Euro 6 vyžadují tolik specifických opatření, že se člověku zatočí hlava, když se o ně začne zajímat. Stačí si pustit v mobilu aplikaci propojenou s autem přes OBD, která vás informuje o datech všech senzorů a budete se divit, jak neskutečně dlouhý seznam to je. Na každém svodu výfukového potrubí je mj. specifický teplotní senzor, z nichž výpadek jediného z nich motor přepne do nouzového režimu. Právě lidé smýšlející o moderně takto ale dnes mají svůj velký den, protože u oficiálního dealera Škody v německém Darmstadtu stojí něco pro ně.

Je to Škoda Superb II z roku 2014 s klasickým motorem 2,0 TDI plnícím normu jen Euro 5. Jeden z tuzemských fenoménů ve verzi s výkonem 103 kW (140 koní) nikoho nenadchne, pro tradicionalisty ale rozhodně nebude k zahození, naopak je jistě potěší ještě omezenou snahou bojovat proti každému vypuštěnému miligramu oxidů dusíku. Automobil je v provedení kombi, což je z pohledu konzervativního kupce další plus, s automatem DSG to může být horší.

Výbava Elegance zajišťuje uvnitř vše nezbytné k životu, to nejzajímavější je ale ještě jinde. Auto bylo sice poprvé přihlášeno do provozu v lednu 2014, dodnes je ale v majetku dealera a nikdy pořádně nevyjelo. Dodnes tak má na tachometru 86 km, je úplně nové. Prodejce jej tedy nabízí s maximálně 1 500 km na tachometru, to je ale jen rezerva pro případ, že by do chvíle prodeje přece jen něco najelo při využití pro jiný účel. Požadovaná suma 17 900 Eur je na 7 let starý Superb 2,0 TDI hodně, asi 463 tisíc Kč, ale na nikdy nejetý Superb? To už zní zajímavěji. Na každý pád je to nabídka, jaká se už nevídá.

Dodnes nejetá Škoda Superb II Combi po faceliftu s legendárním motorem 2,0 TDI se 140 koňmi je skutečně zajímavá nabídka české odpůrce automobilové evoluce. Foto: Motor-Fashion, publikováno se souhlasem

